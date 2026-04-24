Bandel to New Delhi Special Train Started: ট্রেনের কনফার্ম টিকিট পেতে কালঘাম ছুটছে? আর চিন্তা নেই! ব্যান্ডেল থেকে সরাসরি নয়াদিল্লি যাওয়ার জন্য বিশেষ ট্রেন চালু করল রেল। আজ থেকেই শুরু হচ্ছে যাত্রা। রাত ১টা ৩০-এ ছাড়বে ট্রেন। জেনে নিন বিস্তারিত সময়সূচি ও রুট। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Apr 24, 2026, 08:44 PM IST
Bandel-New Delhi Special Train: এবার ব্যান্ডেল থেকে সরাসরি দিল্লি: স্পেশাল এক্সপ্রেসের ঘোষণা রেলের, জেনে নিন ট্রেনের সময়সূচি
ব্যান্ডেল-নিউ দিল্লি স্পেশাল ট্রেন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দূরপাল্লার ট্রেনের টিকিটের হাহাকার কমাতে এবং যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছানো সহজ করতে বড় পদক্ষেপ নিল রেল কর্তৃপক্ষ। এবার সরাসরি হুগলীর ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে নয়াদিল্লির উদ্দেশে রওনা দেবে বিশেষ এক্সপ্রেস ট্রেন। শুক্রবার, ২৪ এপ্রিল থেকেই এই পরিষেবা চালু হওয়ার কথা ঘোষণা করেছে রেল। মূলত উত্তর ভারতগামী যাত্রীদের ভিড় সামাল দিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রেল সূত্রে খবর, ০৪০৮৭/০৪০৮৮ দানাপুর-নয়াদিল্লি স্পেশাল ট্রেনটিকে বর্ধিত করে ব্যান্ডেল পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়েছে। আগে এই ট্রেনটি বিহারের দানাপুর পর্যন্ত চললেও, এখন থেকে এটি ব্যান্ডেল স্টেশন থেকেই তার যাত্রা শুরু করবে। হুগলী জেলা ও সংলগ্ন এলাকার কয়েক লক্ষ মানুষ এই নতুন পরিষেবার ফলে সরাসরি উপকৃত হবেন।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ০৪০৮৮ ব্যান্ডেল-নয়াদিল্লি স্পেশাল ট্রেনটি প্রতিদিন রাত ১টা ৩০ মিনিটে ব্যান্ডেল থেকে ছাড়বে। আগামী ৩০ এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত প্রতিদিন এই পরিষেবা পাওয়া যাবে। অন্যদিকে, ০৪০৮৭ ডাউন ট্রেনটি নয়াদিল্লি থেকে বিকেল ৩টে ৫০ মিনিটে যাত্রা শুরু করবে। নয়াদিল্লি থেকে শেষ ট্রেনটি ছাড়বে আজ ২৪ এপ্রিল। 

ট্রেনটি চালু হওয়ায় একদল যাত্রী খুশি হলেও সোশ্যাল মিডিয়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অনেকেই ট্রেনটির যাত্রাপথ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। দানাপুর হয়ে যাওয়ায় ট্রেনের পরিচ্ছন্নতা বজায় থাকবে কি না, তা নিয়ে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ আবার রসিকতা করে বলেছেন, নির্বাচনের সময় বলে এটি "ভোটারদের ফিরে যাওয়ার ট্রেন"। যাত্রীদের একাংশের অভিযোগ, স্পেশাল ট্রেনগুলি প্রায়শই দেরি করে চলে। এছাড়া ব্যান্ডেল স্টেশনে ট্রেনের কোচে জল ভরার পর্যাপ্ত পরিকাঠামো আছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন এক নেটিজেন। তবে অধিকাংশ সাধারণ মানুষের দাবি, এই স্পেশাল ট্রেনটিকে যদি স্থায়ী বা নিয়মিত ট্রেনে রূপান্তরিত করা যায়, তবে হুগলী জেলার মানুষের দিল্লিগমন আরও সুগম হবে।

রেল কর্তৃপক্ষের আশা, গরমের ছুটি এবং যাত্রীদের বাড়তি চাপের কথা মাথায় রেখে এই বিশেষ ট্রেনটি অন্তত সাময়িকভাবে হলেও সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমাবে। 

 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

