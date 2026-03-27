English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Indian Railways: কনফার্মড টিকিট হাতের মুঠোয়, এবার চাইলেই টুক করে চলে যান NJP: স্পেশ্যাল ট্রেনের বিরাট খবর

Indian Railways: কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গ যাওয়া এখন আরও সহজ। এক নজরে দেখে নিন এই স্পেশ্যাল ট্রেনটির সময়সূচি।   

রজত মণ্ডল | Updated By: Mar 27, 2026, 07:00 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:দেখতেই দেখতে চলে এল গ্রীষ্মকাল। উত্তরবঙ্গ হয়ে উঠেছে পর্যটকদের মূল আর্কষণ। বহু মানুষ এই সময় উত্তরবঙ্গে ঘুরতে যায়। যার জেরে উত্তরবঙ্গগামী ট্রেনগুলোতে দেখা যায় প্রচণ্ড ভিড়। এবং গরমকালে যাত্রীদের এই ভিড়ের কথা মাথায় রেখেই কলকাতা থেকে ডিব্রুগড় পর্যন্ত বেশ কয়েকটি রেল দিলেন ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ় (Indian Railways)। যাত্রা পথে এই রেলটি দাঁড়াবে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে। এর ফলে উত্তরবঙ্গে যাতায়াত করতে সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

নিউ জলপাইগুড়ি ট্রেনের সময়সূচি প্রকাশ

রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কলকাতা থেকে ডিব্রুগড়ের উদ্দেশে ০৫৯৩১ ট্রেনটি রওনা দেবে। এটি চলবে এপ্রিলের ৬, ১৩, ২০ ও ২৭ তারিখে। এর পাশাপাশি মে মাসের ৪, ১১, ১৮ ও ২৫ তারিখে এই ট্রেনটি চলবে। তাছাড়াও জুনের ১ তারিখ কলকাতা থেকে এই ট্রেনটি রওনা দেবে। প্রতি সোমবার কলকাতা থেকে মোট ৯ দিন এই ট্রেনটি চলাচল করবে। এটি যাত্রীদের পক্ষে সুবিধাজনক হবে বলে মনে করা হচ্ছে। 

ডিব্রুগড় থেকে কলকাতার উদ্দেশে এই ট্রেনটি চলবে এপ্রিলের ৪, ১১, ১৮ ও ২৫ তারিখ। মে মাসের ২, ৯, ১৬, ২৩, ও ৩০ তারিখে এই ট্রেনটি চলবে।

ট্রেনের টাইম টেবিল

প্রতি সোমবার রাত ২.৩০ মিনিটে কলকাতা থেকে এই ট্রেনটি চলবে। এবং পরেরদিন সকাল ৬.৩০ মিনিটে ডিব্রুগড়ে পৌঁছবে। এটি নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে দাঁড়াবে সোমবার দুপুর ১.৪৫ মিনিটে। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ট্রেনটি ১০ মিনিট দাঁড়াবে। 

ফেরার পথে ট্রেনটি শনিবার বিকেল ৫টায় ডিব্রুগড় থেকে রওনা দেয়। নিউ জলপাউগুড়ি স্টেশনে পৌঁছবে রবিবার বেলা ১১.০৫ মিনিটে। এবং কলকাতায় এসে পৌঁছবে রাত ১২.৩০ নাগাদ। ফেরার সময়েও নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ট্রেনটি ১০ মিনিট দাঁড়াবে। 

ট্রেনটি কোন কোন স্টেশনে দাঁড়াবে?

ট্রেনটি যাত্রাপথে ব্যান্ডেল, আজিমগঞ্জ, মালদা টাউন, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন ছাড়াও ধেমাজি, উত্তর লখিমপুর, হারমুটি জংশন, বিশ্বনাথ চারিআলি, রঙ্গাপাড়া নর্থ, উদালগুড়ি, রঙ্গিয়া, নিউ বঙ্গাইগাঁও, কোকরাঝাড়, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ কোচবিহার, আলুয়ারাবাড়ি রোড, কিষানগঞ্জ, বারসোই, নিউ ফারাক্কা, জঙ্গিপুর রোড, কাটোয়া, নবদ্বীপধাম এবং নৈহাটি স্টেশনেও দাঁড়াবে।

ট্রেনের কোচের গঠন

পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ট্রেনে ২ টো এসি-২ টায়ার কোচ থাকবে। এসি-৩ টায়ারের ৬ টি কোচ দেওয়া হবে। স্লিপার ক্লাস কোচ থাকবে ৮টি এবং জেনারেল কোচ থাকবে ৪টি। তাছাড়াও থাকবে ১টি পাওয়ার কার ও ১টি এলএসএলআরডি কোচ। 

 

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

