/বাড়ছে লোকাল ট্রেন! পশ্চিমবঙ্গে ৪২৩ কিমি নতুন রেলপথ! জলপাইগুড়ি নন্দীগ্রাম কাঁথিতে পরিবহণে যুগান্তর

প্রদ্যুত দাস, কিরণ মান্না: পশ্চিমবঙ্গে আসছে নতুন রেললাইন প্রকল্প! রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো শুক্রবার জানিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে ৪২৩ কিলোমিটার নতুন লাইন তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হবে। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হল আঞ্চলিক সংযোগ আরও উন্নত করা এবং মালপত্র ও সাধারণ যাত্রী চলাচলকে আরও শক্তিশালী করা। রাজ্যের রেল পরিকাঠামো প্রকল্পগুলি তিনটি রেল জোনের আওতাধীন-- পূর্ব রেল (ER), দক্ষিণ পূর্ব রেল (SER) এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল (NFR) জোন। রাজ্যসভায় এক জবাবে বৈষ্ণো বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বেশ কয়েকটি রেল প্রকল্প স্বতন্ত্রভাবে অথবা চলতি প্রকল্পের অংশ হিসেবে অনুমোদন পেয়েছিল। তবে, জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব, আইনশৃঙ্খলার সমস্যা এবং রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার মতো বিভিন্ন কারণে সেগুলির অনেকগুলিই হাতে নেওয়া যায়নি।
নন্দীগ্রাম-কাঁথি-এগরা
রেল সম্প্রসারণে নন্দীগ্রাম-কাঁথি-এগরা যোগাযোগে নতুন গতি। নন্দীগ্রাম থেকে কেন্দামারি-মায়াচর, কাঁথি থেকে এগরা-- প্রায় ২৬ কিলোমিটার এবং নন্দকুমার থেকে বলাইপণ্ডা মোট তিনটি রেললাইন সম্প্রসারণের কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে বলে রেল সূত্রে জানা গিয়েছে। রেল যোগাযোগ চালু হলে ব্যবসায়ী-সহ সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের যাতায়াতের সমস্যা অনেকটাই মিটবে। বাস যোগাযোগ পর্যাপ্ত না থাকায় এতদিন বাড়তি খরচ ও ভোগান্তি পোহাতে হত এলাকাবাসীদের। রেল চালু হলে যাতায়াতের খরচ কমার পাশাপাশি ব্যবসা-বাণিজ্যেও গতি আসবে বলে আশাবাদী স্থানীয়রা।
ভুটান পর্যন্ত রেলপথ
উত্তরের পর্যটনে নয়া দিগন্ত। এবার ভুটান সীমান্ত পর্যন্ত নয়া রেলপথের প্রস্তাব। খুশি জলপাইগুড়িবাসী। খুশি সারা বাংলার পর্যটকেরাও। একটি চালসা স্টেশন থেকে নকশাল পর্যন্ত, অন্যটি রাজাভাতখাওয়া স্টেশন থেকে ভুটানের নিকটবর্তী স্টেশন: এ পথে পুনরায় রেললাইন তৈরির অনুমোদন মিলেছে। এর জেরে টুরিস্টদের বিরাট সুবিধা হবে। তেমনই ভারত বাংলাদেশ নেপাল ভুটানে রেলের মাধ্যমে পণ্যসামগ্রীই সহজ হবে। হবে অনেক কম খরচে। এবং চিকেন নেকের সুরক্ষার জন্য একাধিক শাখা প্রশাখা রেললাইন তৈরি হয়ে যাবে। প্রায় ২০ কিলোমিটার রেল লাইন করবে সরকার। এতে খুশি রেলযাত্রী থেকে সাধারণ মানুষ।
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