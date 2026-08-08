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বাড়ছে লোকাল ট্রেন! পশ্চিমবঙ্গে ৪২৩ কিমি নতুন রেলপথ! জলপাইগুড়ি নন্দীগ্রাম কাঁথিতে পরিবহণে যুগান্তর

423 KM New Rail Lines in Bengal: অশ্বিনী বৈষ্ণো বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বেশ কয়েকটি রেল প্রকল্প স্বতন্ত্রভাবে অথবা চলতি প্রকল্পের অংশ হিসেবে অনুমোদন পেয়েছিল। তবে, জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব, আইনশৃঙ্খলার সমস্যা এবং রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার মতো বিভিন্ন কারণে সেগুলির অনেকগুলিই হাতে নেওয়া যায়নি।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 08, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 05:34 PM IST
বাড়ছে লোকাল ট্রেন! পশ্চিমবঙ্গে ৪২৩ কিমি নতুন রেলপথ! জলপাইগুড়ি নন্দীগ্রাম কাঁথিতে পরিবহণে যুগান্তর

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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