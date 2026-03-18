WB Assembly Election 2026: ‘বিরোধীরা নেই, আমিই আমার প্রতিপক্ষ’, চন্দননগরে জয়ের হ্যাটট্রিক করতে আত্মবিশ্বাসী ইন্দ্রনীল সেন

WB Assembly Election 2026: ‘বিরোধীরা নেই, আমিই আমার প্রতিপক্ষ’, চন্দননগরে জয়ের হ্যাটট্রিক করতে আত্মবিশ্বাসী ইন্দ্রনীল সেন
বিধান সরকার: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে উঠতেই চন্দননগরে ঘর গোছাতে শুরু করল তৃণমূল কংগ্রেস। টানা তৃতীয়বারের মতো এই কেন্দ্রে ঘাসফুল শিবিরের বাজি রাজ্যের মন্ত্রী তথা বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ইন্দ্রনীল সেন। বুধবার চন্দননগরের কলুপুকুরধার এলাকার একটি লজে দলীয় কর্মীদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন তিনি। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ইন্দ্রনীল বুঝিয়ে দিলেন, চন্দননগরে তাঁর লড়াই কোনও নির্দিষ্ট দলের বিরুদ্ধে নয়, বরং নিজের উন্নয়নের রেকর্ডের সঙ্গেই।
ইন্দ্রনীল সেনের দাবি, গত দশ বছরে চন্দননগরে প্রভূত উন্নয়ন হয়েছে। তবে তিনি বিনয়ের সঙ্গে এও জানান, “যদি কেউ মনে করেন আরও কিছু কাজ হওয়ার দরকার ছিল বা বাকি আছে, তবে সেই কাজের তালিকা আমাদের পাঠান। আমরা সব করে দেব।” আগামী দিনে এলাকার উন্নয়নের রোডম্যাপ কী হবে, তা সাংবাদিক বৈঠক ও নোটিশের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হবে বলেও তিনি প্রতিশ্রুতি দেন।
এলাকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে সিপিএম প্রার্থীর করা অভিযোগকে নস্যাৎ করে দিয়ে ইন্দ্রনীল সেন তীব্র শ্লেষের সাথে বলেন, “ওনার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা উচিত, বিশেষ করে চক্ষু পরীক্ষা। ওনার জন্য সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসাথী কার্ড তো আছেই, প্রয়োজনে আমার ব্যক্তিগত সাহায্য লাগলেও আমি করব।” সেই সঙ্গে রাজ্যের বকেয়া টাকা আটকে রাখার জন্য কেন্দ্র সরকারকেও একহাত নেন তিনি।
ভোটের ময়দানে কর্মীদের চাঙ্গা করতে একগুচ্ছ পরামর্শ দেন ইন্দ্রনীল। তাঁর কথায়, “বিরোধী নেই, আমি নিজেই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী।” কর্মীদের উদ্দেশ্যে তাঁর কড়া নির্দেশ— যারা তৃণমূলকে ভোট দেয় না, তাঁদের সঙ্গেও নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নিতে হবে কর্মীদেরই। তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানান, ৭ই মে-র পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থবারের মতো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হবেন।
