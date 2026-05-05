West Bengal Assembly Election 2026 Results: তৃণমূল হারায় খুশি সিঙ্গুরের মাস্টারমশাই, তবে সাবধান করলেন বিজেপিকেও

West Bengal Assembly Election 2026 Results: তৃণমূল হারায় খুশি সিঙ্গুরের মাস্টারমশাই, তবে সাবধান করলেন বিজেপিকেও
Rabindranath Bhattacharya: প্রবল বাম ঝড়েও সিঙ্গুর থেকে তৃণমূলের টিকিটে নির্বাচিত হয়েছিলেন সিঙ্গুরের মাস্টারমশাই। ২০১১ সালে পরিবর্তনের সরকারের সিঙ্গুর থেকে নির্বাচিত হয়ে মন্ত্রী হয়েছিলেন তিনি
বিধান সরকার: ২০০৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক পরেই টাটাদের ন্যানো কারখানা গড়ে তোলার ঘোষণা এবং কাজ শুরু করেছিল বাম সরকার। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সিঙ্গুরে শিল্প তৈরীর মাধ্যমে রাজ্যে নতুন করে শিল্পের নবজাগরণ আনতে চেয়েছিলেন। সিঙ্গুরে কৃষকদের জমি জোর করে নেওয়া হচ্ছে এই অভিযোগ তুলে জমি আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সিঙ্গুরের তৃণমূল বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।
প্রবল বাম ঝড়েও সিঙ্গুর থেকে তৃণমূলের টিকিটে নির্বাচিত হয়েছিলেন সিঙ্গুরের মাস্টারমশাই। ২০১১ সালে পরিবর্তনের সরকারের সিঙ্গুর থেকে নির্বাচিত হয়ে মন্ত্রী হয়েছিলেন তিনি। ২০১৬ সালে সুপ্রিম নির্দেশে জমি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই জমি বন্ধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। না হয়েছে কৃষি না হয়েছে শিল্প। ২০২১ সালে রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে টিকিট দেয়নি তৃণমূল। সেই অভিমানে তিনি বিজেপিতে যোগ দিয়ে প্রার্থী হয়েছিলেন। তবে বেচারাম মান্নার কাছে তাকে হার মানতে হয়েছিল।
সিঙ্গুরের মাস্টারমশাই রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বর্তমানে বয়সের ভারে জর্জরিত। অসুস্থ থাকায় বাড়ি থেকে আর বেরোতে পারেন না। বিজেপির জয়ের খবর শুনে তিনি খুশি। তিনি মনে করছেন বিজেপি জেতার ফলে সিঙ্গুরে আবার নতুন করে শিল্পের সম্ভাবনা দেখা দেবে তার সঙ্গে গোটা রাজ্যে শিল্প এবং কৃষির সহবাসস্থান হবে। বিজেপি সরকারের কাছে তার দাবি, নতুন করে শিল্প গড়ে উঠুক সিঙ্গুরে। রাজ্যেও বিভিন্ন শিল্পপতিরা শিল্প করুক।
নতুন যে সরকার শপথ নেবে তার উদ্দেশ্যে সতর্কবার্তা তার। অহংকারী পতনের কারণ। বিজেপি কে বলবো সাধু সাবধান। দুর্নীতিগ্রস্ত হলে হবে না। স্বচ্ছ থাকতে হবে। না হলে সিপিএম-তৃণমূলের মত অবস্থা হবে। সৎ পথে কেন্দ্রের সহযোগিতায় নতুন দিগন্তে এগিয়ে চলুক পশ্চিমবঙ্গ।
