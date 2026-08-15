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মানুষের চুল নিয়েও প্রতারণা! ভগবানপুরের ৪৭ লাখের ২০০ কেজি চুল ভিয়েতনামে... জালে বিদেশি 'চুলচোর'

International hair racket busted: ৪৭ লক্ষ টাকার প্রায় ২০০ কেজি মানুষের চুল! চুল ইতিমধ্যেই ভিয়েতনামে পৌঁছেও গিয়েছে। কিন্তু টাকা আসেনি।  

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 15, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:21 AM IST
মানুষের চুল নিয়েও প্রতারণা! ভগবানপুরের ৪৭ লাখের ২০০ কেজি চুল ভিয়েতনামে... জালে বিদেশি 'চুলচোর'
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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