মানুষের চুল নিয়েও প্রতারণা! ভগবানপুরের ৪৭ লাখের ২০০ কেজি চুল ভিয়েতনামে... জালে বিদেশি 'চুলচোর'

কিরণ মান্না: মানুষের চুল নিয়েও প্রতারণা! ৪৭ লক্ষ টাকার মানব চুল প্রতারণার অভিযোগ দিল্লি বিমানবন্দরে গ্রেফতার ভিয়েতনামের নাগরিক। পূর্ব মেদিনীপুর থানার ভগবানপুর থানায় দায়ের হয় ৪৭ লক্ষ টাকা মূল্যের মানব চুল সংক্রান্ত প্রতারণার অভিযোগ। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই ভিয়েতনামের নাগরিক হোয়াং ভ্যান থাংকে গ্রেফতার করেছে পুলিস।
গত ১২ অগাস্ট গৌতম মাইতি নামে এক ব্যক্তি ভগবানপুর থানায় অভিযোগ করেন যে হোয়াং ভ্যান থাং তাঁর কাছ থেকে প্রায় ২০০ কেজি মানুষের চুল ৪৭ লক্ষ টাকা মূল্যে কেনেন। কিন্তু সেই চুল ইতিমধ্যেই ভিয়েতনামে পাঠিয়ে দেওয়া হলেও, অভিযুক্ত হোয়াং ভ্যান থাং টাকা না দিয়েই পালিয়ে যান। অভিযোগের ভিত্তিতে ভগবানপুর থানায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়। তদন্তে জানা যায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি দিল্লি বিমানবন্দর থেকে দেশ ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করছেন।
এরপরই দিল্লি পুলিসের এয়ারপোর্ট থানা, CISF, FRRO (কলকাতা ও দিল্লি), CID ও রাজ্য পুলিসের সমন্বিত তৎপরতায় যৌথ প্রচেষ্টায় অভিযুক্তকে বিমানে ওঠার আগেই অফলোড করে আটক করা হয়। পরবর্তীতে ভগবানপুর থানার পুলিস দিল্লিতে গিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। ট্রানজিট রিমান্ডে ভগবানপুর থানায় নিয়ে আসে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তকে আজ কাঁথির আদালতে পেশ করা হবে।
মানুষের চুল নিয়েও তাজ্জব করা প্রতারণার ফাঁদ! ৪৭ লক্ষ টাকা মূল্যের মানব চুল কিনে টাকা না দিয়েই দেশে পালানোর ছক কষেছিল হোয়াং ভ্যান থাং। কিন্তু শেষরক্ষা হল না! দিল্লি বিমানবন্দর থেকে অবশেষে পুলিসের জালে হোয়াং ভ্যান থাং। ভিয়েতনামের নাগরিক হোয়াং ভ্যান থাং গ্রেফতার করে পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর থানার পুলিস।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১২ অগাস্ট ভগবানপুর থানায় গৌতম মাইতি নামে এক ব্যবসায়ী একটি প্রতারণার লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগ অনুযায়ী, হোয়াং ভ্যান থাং তাঁর কাছ থেকে ৪৭ লক্ষ টাকা চুক্তিতে প্রায় ২০০ কেজি মানুষের চুল কেনে। সেই চুল ইতিমধ্যেই ভিয়েতনামে পাঠিয়েও দেওয়া হয়। কিন্তু পাওনা টাকা না মিটিয়েই গা ঢাকা দেয় বিদেশি নাগরিক হোয়াং ভ্যান থাং। অভিযোগ পেয়েই মামলা রুজু করে তদন্তে নামে পুলিস। গোপন সূত্রে তারা জানতে পারে, অভিযুক্ত দিল্লি বিমানবন্দর হয়ে দেশ ছাড়ার ফন্দি এঁটেছে।
এরপরই তৎপর হয়ে ওঠে প্রশাসন। দিল্লি পুলিসের এয়ারপোর্ট থানা, সিআইএসএফ, কলকাতা ও দিল্লির এফআরআরও , সিআইডি এবং রাজ্য পুলিসের যৌথ উদ্যোগে বিমানে ওঠার ঠিক আগেই অভিযুক্তকে নামিয়ে আটক করা হয়। খবর দেওয়া হয় ভগবানপুর থানায়। তারপর পুলিস দিল্লিতে গিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। এই আন্তর্জাতিক প্রতারণা চক্রের পিছনে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।
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