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ব্যবসার কাজে বিদেশে যাওয়ার নামে সেখানে...! কলকাতার নাকের ডগায় মানুষ পাচারের বড়সড় চক্র? NIA রেইড হতেই প্রতিবেশীরা দিলেন চাঞ্চল্যকর তথ্য

Human trafficking: প্রায় তিন বছর আগে দুর্গাপুরে আসেন। নিউ স্টিল পার্ক এলাকায় স্ত্রী ও দুই ছেলেকে নিয়ে বসবাস করতে শুরু করেন ওই ব্যবসায়ী। দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট সংলগ্ন এলাকায় একটি বাড়ি কেনেন।

Written BySUDESHNA PAULEdited BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 27, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 12:18 PM IST
ব্যবসার কাজে বিদেশে যাওয়ার নামে সেখানে...! কলকাতার নাকের ডগায় মানুষ পাচারের বড়সড় চক্র? NIA রেইড হতেই প্রতিবেশীরা দিলেন চাঞ্চল্যকর তথ্য

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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