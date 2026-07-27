/ব্যবসার কাজে বিদেশে যাওয়ার নামে সেখানে...! কলকাতার নাকের ডগায় মানুষ পাচারের বড়সড় চক্র? NIA রেইড হতেই প্রতিবেশীরা দিলেন চাঞ্চল্যকর তথ্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কলকাতার নাকের ডগাতেই চলছিল আন্তজার্তিক মানব পাচার চক্রের বড়সড় কারবার? খোঁজ পেয়েই হানা এনআইএ-র। সোমবার সকালে আন্তর্জাতিক মানব পাচার চক্রের সূত্রে দুর্গাপুরের মেন গেট সংলগ্ন নিউ স্টিল পার্ক এলাকার এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। শুরু হয় জোরকদমে তল্লাশি অভিযান।
এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্যবসায়ীর নাম গোলাম রব্বানি। আদতে গোলাম রব্বানি বিহারের মুজফফরপুরের বাসিন্দা। প্রায় তিন বছর আগে তিনি দুর্গাপুরে আসেন। নিউ স্টিল পার্ক এলাকায় স্ত্রী ও দুই ছেলেকে নিয়ে বসবাস করতে শুরু করেন। দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট সংলগ্ন এলাকায় একটি বাড়ি কেনেন। সেখানেই পরিবারের সঙ্গে থাকতে শুরু করেন। জানা গিয়েছে, রাজা প্রায়শই ভ্রমণ করতেন এবং ব্যবসার কাজে প্রায়ই বিদেশ যাত্রা করতেন। আন্তর্জাতিক মানব পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার যোগসূত্র পেয়েই সোমবার সকালে গোলাম রব্বানির বাড়িতে হানা দেন তদন্তকারীরা। এই পাচার চক্রের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র কতটা গভীর, তা খতিয়ে দেখতে পরিবারের অন্য সদস্যদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন তদন্তকারীরা।
তল্লাশি শুরুর পরই নিরাপত্তার স্বার্থে গোটা এলাকা কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘিরে ফেলে। এনআইএ দলে একজন মহিলা সদস্যও রয়েছেন। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এক বিশাল পুলিশ বাহিনী এনআইএ দলকে সহায়তা করছে। হঠাৎ করে এই অভিযানে এলাকাবাসীর মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক মানব পাচার চক্রে জড়িত থাকার অভিযোগে দেশের একাধিক প্রান্ত থেকে বহু অভিযুক্তকে নিজেদের জালে নিয়েছে এনআইএ। অসম, কর্নাটক, ত্রিপুরা, তামিলনাড়ু ও রাজস্থানের মতো রাজ্যে এনআইএ-র লাগাতার অভিযানে প্রায় ৫০ জন অভিযুক্তকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও মানব পাচার মামলায় এর আগে এনআইএ অভিযান চালিয়েছে।
এর আগে উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে তিন অভিযুক্তকে হাতেনাতে গ্রেফতার করেছিলেন তদন্তকারীরা। সেই সময় তাদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের ভারতীয় নগদ টাকার পাশাপাশি প্রায় পাঁচ হাজার মার্কিন ডলারও উদ্ধার করেছিলেন তদন্তকারীরা। যা আন্তর্জাতিক আর্থিক লেনদেনের বড় প্রমাণ। এবার স্ক্যানারে উঠে এসেছে দুর্গাপুরের এই গোপন ডেরার নাম। এখানে তল্লাশি চালিয়ে আরও বড় কোনও নাম সামনে আসে কিনা, এখন সেটাই দেখার।
প্রতিবেশীরা জানাচ্ছেন, পরিবারের সদস্যরা স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে খুব একটা মেলামেশা করতেন না। তাঁরা একাকী বা নিজেদের মতো থাকতেই বেশি পছন্দ করতেন। এখন তল্লাশিতে বিভিন্ন নথি এবং ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম পরীক্ষা করে দেখছেন আধিকারিকরা।
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