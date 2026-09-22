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রান্না করছিল নাবালিকা মেয়ে, ঘরে ফিরেই বেধড়ক মার মত্ত বাবার, মর্মান্তিক পরিণতি ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রীর

Siliguri Minor Death: মা ঘরে ফিরেই তিনি দেখেন মেয়ে মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রতিবেশীদের ডেকে মেয়েকে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 22, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 02:13 PM IST
রান্না করছিল নাবালিকা মেয়ে, ঘরে ফিরেই বেধড়ক মার মত্ত বাবার, মর্মান্তিক পরিণতি ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রীর

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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