/রান্না করছিল নাবালিকা মেয়ে, ঘরে ফিরেই বেধড়ক মার মত্ত বাবার, মর্মান্তিক পরিণতি ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রীর

নারায়ণ সিংহরায়: মদের নেশায় ১৬ বছরের কিশোরী মেয়েকে পিটিয়েই মেরে ফেলল মত্ত বাবা। তুচ্ছ তর্কবিতর্ক থেকে তুলাকালাম কাণ্ড। মায়ের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার অভিযুক্ত বাবা সায়ন কুজুর। মর্মান্তিক ওই ঘটনা ঘটেছে শিলিগুড়ির খড়িবাড়ির ভাটাগছে। মৃত কিশোরীর নাম সোনালি কুজুর।
বিকেলে মাঠে গোরু আনতে গিয়িছিলেন ওই নাবালিকার মা। সেইসময় বাড়িতে রান্না করছিল ওই কিশোরী। সেই সময় মদে চুর হয়ে ঘরে ফেরে সায়ন কুজুর। স্থানীয়দের বক্তব্য, বাড়ি ফিরেই মেয়ের সঙ্গে তর্কবিতর্ক শুরু করে দেয় সায়ন। নেশার ঝোঁকে মেয়েকে বেধড়ক মারধর করে সে। তাতেই লুটিয়ে পড়ে কিশোরী।
ওই ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরে ফেরেন নাবালিকার মা। তাঁর দাবি, ঘরে ফিরেই তিনি দেখেন মেয়ে মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রতিবেশীদের ডেকে মেয়েকে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয় উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে। সেখানেই চিকিত্সাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় সোনালির।
সোনালি কুজুর খড়িবাড়ি জুনিয়র হিন্দি হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী। মৃতদেহ বাড়িতে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন পাড়া প্রতিবেশীরা। সায়নকে পুলিসে দেওয়ার দাবি করতে থাকেন স্থানীয়রা। পরে নাবালিকার মায়ের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সায়নকে গ্রেফতার করে পুলিস। ধৃতকে আজ শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়।
নাবালিকার মা প্রমীলা কুজুর বলেন, আমি ঘরে ছিলাম না। বাবা-মেয়ে ছিল। আমি গোরু আনতে গিয়েছিলাম। মেয়েকে ওর বাবা মেরেছে। ওর কাঁধে লেগেছে, পিঠেও লেগেছে। মেয়ের অবস্থা খারাপ ছিল। ওকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। চিকিত্সাও হয়েছিল। কিন্তু বাঁচানো যায়নি। থানাতে অভিযোগ করেছি।
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