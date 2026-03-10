English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Coal in Iran War: ইরানে ঘোর যুদ্ধ, হুগলিতে ফিরল কয়লা; শোনা যাচ্ছে, বাড়বে খাবারের দাম, সত্যি?

Coal in Hooghly in Iran War: বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহ বন্ধ হোটেল রেস্তোরাঁয়। হোম সার্ভিস চালাতে ফিরল কয়লায় রান্না। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ আর তার জেরে ভারতে রান্নার গ্যাসে সংকট দেখা দিয়েছে।

Reported By: সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 10, 2026, 03:36 PM IST
এই যুদ্ধ-সময়ে কয়লার আগুন আর ধোঁয়া আর ছাইয়ের রহস্য কী?

বিধান সরকার: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের (war in Middle East)জেরে হুগলিতে ফিরল কয়লা। বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহ বন্ধ হোটেল রেস্তোরাঁয়। হোম সার্ভিস চালাতে ফিরে এল কয়লায় রান্না (cooking in coal)। এদিকে ফিরছে এসেনশিয়াল কমোডিটিজ অ্যাক্ট (Essential Commodities Act of 1955)? ইরানের সঙ্গে ইসরায়েল-মার্কিন যুদ্ধের এই আবহে (US-Israel-Iran war) প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ (supply of natural gas) যাতে স্বাভাবিক (uninterrupted supply) থাকে-- সেজন্যই এই ব্যবস্থা।

আরও পড়ুন: ESMA for Supply of LPG: যুদ্ধের আবহে ESMA জারি করল সরকার; ফিরল ১৯৫৫ সালের আইন, কী এই এসমা? কেন?

ফিরল কয়লা

বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহ বন্ধ হোটেল রেস্তোরাঁয়। হোম সার্ভিস চালাতে ফিরে এল কয়লায় রান্না। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ আর তার জেরে ভারতে রান্নার গ্যাসে সংকট দেখা দিয়েছে। গৃহস্থালির  গ্যাসের দাম বাড়ানোর পাশাপাশি গ্যাস বুকিং ২৫ দিন পরে করে দেওয়া হয়েছে। বাণিজ্যিক গ্যাস স্কুল হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছাড়া অন্যত্র ব্যবহারে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

বাণিজ্যিক গ্যাস মিলছে না

হোটেল-রেস্তোরাঁয় বাণিজ্যিক গ্যাস মিলছে না। চুঁচুড়ার একটি হোটেল-- যেখান থেকে দুশো-আড়াইশো বাড়িতে খাবার যায় রোজ। সেই হোটেলে বাণিজ্যিক গ্যাস না পেয়ে কয়লার উনুনে রান্না করছে।

খাবারের দাম বাড়বে? 

এর ফলে মেনুতে কাটছাঁট করতে হচ্ছে। সময়ে খাবার সরবরাহ করা নিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। যাঁরা খাবার কিনতে আসছেন, তাঁরা বলছেন, এর ফলে খাবারের দাম বাড়বে। যাঁদের বাড়িতে বয়স্ক আছেন, মানুষ রান্না করার কেউ নেই, তাঁদের কী করে চলবে-- সরকারে ভাবা উচিত।

এদিকে এসমা 

এদিকে মার্কিন-ইসরায়েল-ইরান যুদ্ধের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাসের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে এসমা (ESMA) কার্যকর করল সরকার; মার্কিন-ইসরায়েল-ইরান যুদ্ধের আবহে প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভারত সরকার ১৯৫৫ সালের এই ইসিএ (ECA) তথা 'এসেনশিয়াল কমোডিটিস অ্যাক্ট' (যা সাধারণত এসমা বা ESMA হিসেবে পরিচিত) কার্যকর করছে।

৩৩ কোটি গ্রাহক

সরকারের এই পদক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য হল দেশে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং এলপিজি (LPG) সরবরাহ যাতে কোনোভাবেই ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করা। বর্তমানে ভারতে ৩৩ কোটিরও বেশি সক্রিয় এলপিজি গ্রাহক রয়েছেন, যাদের কাছে নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াই সরকারের লক্ষ্য। সম্প্রতি যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। তেমন ঘটায় ভারত সরকার কোনো প্রকার ঝুঁকি না নিয়ে এই আইনি সুরক্ষাকবচ প্রয়োগ করেছে।

এসমা (ESMA) কী?

সহজ কথায়, আইনটি সরকারকে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ও পরিষেবাগুলির উৎপাদন এবং সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার ক্ষমতা দেয়। যখন কোনো সংকটজনক পরিস্থিতি বা যুদ্ধের মতো অবস্থা তৈরি হয়, তখন সরকার এই আইনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ধর্মঘট বা কাজ বন্ধ রাখা নিষিদ্ধ করতে পারে এবং সাপ্লাই চেইন বা সরবরাহ-শৃঙ্খল ঠিক রাখতে বিশেষ নির্দেশ জারি করতে পারে। 

