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রেস্টরুমে সেচ আধিকারিক, দুপুর থেকেই দরজা বন্ধ, কোনও শব্দ না পেয়েই সন্দেহ হয়েছিল নিরাপত্তারক্ষীর...

Durgapur Incident: পারিবারিক সমস্যা নাকি অন্য কোনও কারণে এমন মারাত্মক সিদ্ধান্ত তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নিরাপত্তারক্ষীর দাবি, তেমন অস্বাভাবিক মনে হয়নি

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 03, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 06:28 PM IST
রেস্টরুমে সেচ আধিকারিক, দুপুর থেকেই দরজা বন্ধ, কোনও শব্দ না পেয়েই সন্দেহ হয়েছিল নিরাপত্তারক্ষীর...

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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