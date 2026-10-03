/রেস্টরুমে সেচ আধিকারিক, দুপুর থেকেই দরজা বন্ধ, কোনও শব্দ না পেয়েই সন্দেহ হয়েছিল নিরাপত্তারক্ষীর...

চিত্তরঞ্জন দাস: দুপুরে থেকে দরজা বন্ধ। রাতে ফ্যান থেকে ঝুলন্ত দেহ মিলল সেচ দপ্তরের জলকর আধিকারিকের। রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল।
দুপুরে খাবার দেওয়ার পর থেকেই বন্ধ ঘরের দরজা। রাতে বারবার ফোন করেও মিলছিল না কোনও সাড়া। শেষ পর্যন্ত দরজা ভেঙে ঢুকল পুলিস। ফ্যানের সঙ্গে ঝুলছে সেচ দপ্তরের জলকর আধিকারিকের দেহ। সরকারি দপ্তরের অন্দরে এমন রহস্যজনক ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল দুর্গাপুরে। মৃত আধিকারিকের নাম অলোক দাস (৫২)। বাড়ি নদিয়ার কল্যাণীতে।
শুক্রবার দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত কী ঘটেছিল, তা ঘিরেই এখন তৈরি হয়েছে একাধিক প্রশ্ন। পুলিস ও দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে নিজের অফিসের রেস্টরুমে ছিলেন অলোকবাবু। সেই সময় তাঁকে খাবার দেওয়া হয়। কিন্তু তার পর থেকেই ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। দীর্ঘক্ষণ কেটে গেলেও ঘর থেকে বেরিয়ে আসেননি তিনি। এমনকী, তাঁর সঙ্গে কোনও যোগাযোগও করা সম্ভব হচ্ছিল না। রাতের দিকে চিন্তা বাড়ে দপ্তরের নিরাপত্তারক্ষীদের। একাধিকবার ফোন করা হলেও ফোন ধরেননি অলোকবাবু। ঘরের ভিতর থেকেও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না।
পরিস্থিতি বুঝে বিষয়টি জানানো হয় দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের। খবর দেওয়া হয় কোকওভেন থানায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিস। বন্ধ ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকতেই সামনে আসে ভয়াবহ দৃশ্য। ঘরের ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় অলোক দাসের দেহ। তড়িঘড়ি দেহ নামিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে।
কী কারণে এই ঘটনা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। কর্মক্ষেত্রে কোনও সমস্যা, ব্যক্তিগত কোনও কারণ, নাকি এর নেপথ্যে রয়েছে অন্য কোনও রহস্য সব দিক খতিয়ে দেখছে পুলিস। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা মিলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সেচ দপ্তরের নিরাপত্তারক্ষী অরুণ যাদব বলেন, “দুপুরে খাবার দেওয়ার পর আর কোনও যোগাযোগ করা যায়নি। রাতে একাধিকবার ফোন করেছি, তারপরও ফোন তোলেননি। পরে দেখা যায়, ওঁর রেস্ট রুমে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত দেহ। কিন্তু কী কারণে মৃত্যু হয়েছে, আমি বুঝে উঠতে পারছি না। তবে ওঁকে দেখে সেরকম কিছু মনে হত না।” পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
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