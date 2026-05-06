Anubrata Mandal: তলে তলে বিজেপির হয়ে কাজ? বীরভূমে তৃণমূলের ভরাডুবিতে অনুব্রতকে নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ

Anubrata Mandal: তলে তলে বিজেপির হয়ে কাজ? বীরভূমে তৃণমূলের ভরাডুবিতে অনুব্রতকে নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ
Anubrata Mandal: রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন, অনুব্রত মণ্ডল নিষ্ক্রিয়তার পাশাপাশি তলায় তলায় কয়েকটি আসনে বিজেপির পক্ষে কাজ করেছেন। ফল প্রকাশের পর থেকে তিনি একেবারে নীরব। কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি।
প্রসেনজিৎ মালাকার: বীরভূমে তৃণমূলের ভরাডুবি। ১১টি আসনের মধ্যে মাত্র ৬ আসনে জয়। আর তারপরই অনুব্রত মণ্ডলকে নিয়ে উঠছে বড় প্রশ্ন। সামনে আসছে বড় রিপোর্ট। যেখানে 'কেষ্ট' অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ।
দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে বীরভূম জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে পরিচিত ‘বাঘ’ অনুব্রত মণ্ডলের প্রভাব যেন এবারের ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে ধাক্কা খেয়েছে। জেলার ১১টি আসনের মধ্যে ৬টিতে জয় পেয়েছে বিজেপি। এই ফলাফলের পর স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসছে অনুব্রত মণ্ডলের ভূমিকা ও জেলায় তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের প্রভাব নিয়ে।
নির্বাচনের আগে অনুব্রত মণ্ডলকে জেলা সভাপতির পদে ফিরিয়ে আনা হয়নি। রাজনৈতিক মহলের মতে, এর পেছনে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বড় ভূমিকা রয়েছে। অনুব্রত মণ্ডল ও কাজল শেখের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলা কোন্দল জেলা তৃণমূলের সংগঠনে বড় ধরনের ফাটল ধরিয়েছে বলে অভিযোগ। গ্রেপ্তারের পর ফিরে আসার পর থেকেই জেলায় কোর কমিটি গঠন করা হয়, কিন্তু তাতেও গোষ্ঠী সংঘাত থামেনি।
নির্বাচনী প্রচারে অনুব্রত মণ্ডলকে এবার তেমন সক্রিয় দেখা যায়নি। বোলপুর শহরে তিনি প্রচার করলেও সেখানে তৃণমূলকে হার স্বীকার করতে হয়েছে। সূত্রের খবর, তাঁর নিজের বাড়ির এলাকার বুথেও তৃণমূল পিছিয়ে পড়ে। যদিও বোলপুর আসনে তৃণমূল জয়ী হয়েছে, তবু জেলার সামগ্রিক ফলাফলকে ‘ভরাডুবি’ বলে অভিহিত করা হচ্ছে।
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের অভিযোগ, অনুব্রত মণ্ডল নিষ্ক্রিয়তার পাশাপাশি তলায় তলায় কয়েকটি আসনে বিজেপির পক্ষে কাজ করেছেন। এই অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বই বীরভূমে তৃণমূলের পরাজয়ের অন্যতম বড় কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। নির্বাচনের আগে অনুব্রত মণ্ডল সাংবাদিকদের সামনে বলেছিলেন, “বিজেপি যদি ২০০ আসন পায়,তাহলে আমি একদিকের মাথা নেড়া করে ঘুরে বেড়াব।” কিন্তু ফল প্রকাশের পর থেকে তিনি একেবারে নীরব। কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি।
এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—অনুব্রত মণ্ডল কোন পথে হাঁটবেন? তৃণমূলে থেকে যাবেন? নাকি অন্য কোনও দলে যোগ দেবেন? নাকি রাজনীতি থেকেই সরে দাঁড়াবেন? জেলা রাজনীতির পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, আগামী দিনে তাঁর সিদ্ধান্ত বীরভূম তৃণমূলের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
আরও পড়ুন, Bengal Next CM: মন্ত্রিসভায় এবার ২ জন উপমুখ্যমন্ত্রী: 'মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু', আওয়াজ উঠতেই শুভেন্দু দিলেন স্পষ্ট জবাব
আরও পড়ুন, Abhishek Banerjee Security: No গার্ড রেল, No ২৪×৭ পুলিস- আর কোনও বিশেষ নিরাপত্তা নয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে, সিকিউরিটিতে বড় বদল
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)