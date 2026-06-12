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Ayushman Bharat: আপনি কি বেসরকারি চাকুরে? আয়ুষ্মান ভারতের ৫ লক্ষ টাকার ফ্রি চিকিৎসা কি তবে আপনার জন্য নয়? স্পষ্ট জানাল সরকার

Ayushman Bharat beneficiary: দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই জানিয়েছেন, বাংলার অন্তত ৬ কোটি মানুষ এই আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, এই প্রকল্পের আওতায় একজন যোগ্য ব্যক্তি বছরে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পান। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 12, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:27 PM IST
Ayushman Bharat: আপনি কি বেসরকারি চাকুরে? আয়ুষ্মান ভারতের ৫ লক্ষ টাকার ফ্রি চিকিৎসা কি তবে আপনার জন্য নয়? স্পষ্ট জানাল সরকার

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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আপনি কি বেসরকারী চাকুরে? আয়ুষ্মান ভারতের ৫ লক্ষ টাকার ফ্রি চিকিৎসা আপনার জন্য নয়?
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