/Ayushman Bharat: আপনি কি বেসরকারি চাকুরে? আয়ুষ্মান ভারতের ৫ লক্ষ টাকার ফ্রি চিকিৎসা কি তবে আপনার জন্য নয়? স্পষ্ট জানাল সরকার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যে ‘ডবল ইঞ্জিন’ সরকারের শাসন শুরু হতেই বড় ঘোষণা সরকারের। অবশেষে এ রাজ্যেও চালু হতে চলেছে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প ‘আয়ুষ্মান ভারত’ (Ayushman Bharat Yojana)। সম্প্রতি দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে মৌ (MoU) চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এর ফলে ধাপে ধাপে এই স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প রাজ্যজুড়ে কার্যকর হবে। ইতোমধ্যেই এর আবেদন প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে এই প্রকল্প চালু হতেই আমজনতার মনে একগুচ্ছ প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, যার মধ্যে অন্যতম-- বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করলে কি এই সুবিধা পাওয়া যাবে?
৬ কোটি মানুষ পাবেন সুবিধা
২০১৮ সালে দেশের মানুষের কাছে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে এই বিশেষ প্রকল্প চালু করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিগত দিনে রাজনৈতিক কারণে তৎকালীন তৃণমূল সরকার বাংলায় এই প্রকল্প চালু হতে দেয়নি। তবে রাজ্যে পালাবদল হতেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উদ্যোগে অবশেষে এই খরা কাটল।
দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই জানিয়েছেন, বাংলার অন্তত ৬ কোটি মানুষ এই আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, এই প্রকল্পের আওতায় একজন যোগ্য ব্যক্তি বছরে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পান। সেই সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরবর্তী সময়ের ওষুধের খরচও এর মাধ্যমে পাওয়া যায়।
বেসরকারি চাকরিজীবীরা কি এই কার্ড পাবেন?
এই প্রকল্পের সুবিধা কারা পাবেন আর কারা পাবেন না, তা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের স্পষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে। সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন রয়েছে, বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করলে আয়ুষ্মান ভারত কার্ড পাওয়া যাবে কি না। নিয়ম অনুযায়ী:
সংগঠিত ক্ষেত্র ও করদাতারা বাদ: যাঁরা সরকারি চাকরি করেন এবং সরকারকে নির্দিষ্ট পরিমাণে কর (Tax) প্রদান করেন, তাঁরা এই প্রকল্পের জন্য যোগ্য নন।
রেজিস্টার্ড বেসরকারি সংস্থা: কোনও ব্যক্তি যদি কোনও প্রতিষ্ঠিত বা সরকারি খাতায় নথিভুক্ত (Registered) বেসরকারি সংস্থায় কাজ করে থাকেন, তবে তিনি এই সুবিধা পাবেন না।
PF এবং ESI-এর আওতাভুক্তরা: যেসব কর্মচারীদের পিএফ (PF) বা ইএসআই (ESI) কেটে নেওয়া হয়, তাঁরা এই প্রকল্পের বাইরে থাকবেন। পাশাপাশি ব্যবসায়ীরাও এই প্রকল্পে আবেদন করতে পারবেন না।
তবে ছাড় রয়েছে কিছু ক্ষেত্রে
বেসরকারি ক্ষেত্রে কাজ করলেই যে সবাই বাদ যাবেন, তা কিন্তু নয়। বেশ কিছু ক্ষেত্রে নিয়মে ছাড় দেওয়া হয়েছে:
ছোট সংস্থা ও ফ্রিল্যান্সার: যাঁরা অসংগঠিত ক্ষেত্রে বা ছোটখাটো বেসরকারি সংস্থায় ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ করেন, তাঁরা আবেদন করলে এই আয়ুষ্মান ভারত কার্ড পেতে পারেন।
দিনমজুর ও শ্রমিক: অসংগঠিত খাতে কাজ করা দিনমজুর এবং তফশিলি জাতি (SC) ও তফশিলি উপজাতিভুক্ত (ST) সমস্ত মানুষ এই প্রকল্পের জন্য সম্পূর্ণ যোগ্য।
বাংলায় এই প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ায় খুশির হাওয়া সাধারণ মানুষের মধ্যে। যোগ্য নাগরিকরা এখন নিজেদের নাম নথিভুক্ত করে এই কার্ডের সুবিধা নিতে পারবেন।
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