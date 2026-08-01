Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /Explainer: বিজেপির শেষের শুরু কি বাঁকিপুরেই? কী ভাবে জেন Z ও প্রশান্ত কিশোর ফ্যাকটর বদলে দিতে পারে দেশের রাজনীতি, জানুন

Explainer: বিজেপির শেষের শুরু কি বাঁকিপুরেই? কী ভাবে জেন Z ও প্রশান্ত কিশোর ফ্যাকটর বদলে দিতে পারে দেশের রাজনীতি, জানুন

Bankipur Bypoll: ৩০ জুলাই এই উপনির্বাচনে প্রায় ৩৪.৩০ শতাংশ ভোট পড়েছে। আগামী ৩ আগস্ট ফল প্রকাশের কথা থাকলেও, একাধিক বিশিষ্ট সমীক্ষা সংস্থার বুথফেরত সমীক্ষা (Exit Poll) বিজেপি শিবিরকে চরম চিন্তায় ফেলেছে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 01, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:55 PM IST
Explainer: বিজেপির শেষের শুরু কি বাঁকিপুরেই? কী ভাবে জেন Z ও প্রশান্ত কিশোর ফ্যাকটর বদলে দিতে পারে দেশের রাজনীতি, জানুন

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
"ভগবান যতদিন আয়ু লিখেছে তার ১ সেকেন্ড কমও কেউ করতে পারবে না... উপড়ে ফেলব আরশোলা"
2
3
4
5