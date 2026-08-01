/Explainer: বিজেপির শেষের শুরু কি বাঁকিপুরেই? কী ভাবে জেন Z ও প্রশান্ত কিশোর ফ্যাকটর বদলে দিতে পারে দেশের রাজনীতি, জানুন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিহারের রাজনীতিতে বাঁকিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন বড় শোরগোল ফেলতে চলেছে। শুধু খালি সিটের প্রতিদ্বন্দিতাই নয়, রাজ্যের ক্ষমতার সমীকরণ ও সামগ্রিক জাতীয় রাজনীতির জন্য বিরাট পরীক্ষা হতে চলেছে এই নির্বাচন।
রাজধানী পটনার এই আসন গত তিন দশক ধরে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র অলঙ্ঘনীয় দুর্গ হিসেবে গণ্য করা হতো। তবে এবারের ভোটগ্রহণ পরবর্তী এক্সিট পোল এবং গ্রাউন্ড রিপোর্ট যে বার্তা দিচ্ছে, তা দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক বড় রদবদলের ইঙ্গিত বহন করছে।
১. এক্সিট পোলের চাঞ্চল্যকর পূর্বাভাস:
ভাঙছে কি বিজেপির অভেদ্য দুর্গ?
৩০ জুলাই এই উপনির্বাচনে প্রায় ৩৪.৩০ শতাংশ ভোট পড়েছে। আগামী ৩ আগস্ট ফল প্রকাশের কথা থাকলেও, একাধিক বিশিষ্ট সমীক্ষা সংস্থার বুথফেরত সমীক্ষা (Exit Poll) বিজেপি শিবিরকে চরম চিন্তায় ফেলেছে।
'জনমত পোলস'-এর সমীক্ষা অনুযায়ী প্রশান্ত কিশোরের দল 'জন সুরাজ' ৪৯% থেকে ৫২% ভোট পেয়ে বিশাল বিজয়ের পথে। সেখানে বিজেপির ঝুলিতে যেতে পারে মাত্র ৩৪% থেকে ৩৬% ভোট।
'ডিভি রিসার্চ'-এর মতে, জন সুরাজ ৪৩% ভোট পেয়ে শীর্ষে থাকবে, যেখানে বিজেপি পাবে ৩৯%।
'পোল পন্ডিত'-এর এক্সিট পোলও জন সুরাজকে ৫০%-এর বেশি ভোট দিয়ে একচেটিয়া জয়ের আভাস দিচ্ছে।
বিজেপির জাতীয় সম্পাদক নিতিন নবীন ৫ বার এবং তাঁর বাবা ৪ বার এই আসন থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। সেই পাটনা পশ্চিম তথা বাঁকিপুরে যদি এমন ফলাফলের প্রতিফলন ঘটে, তবে তা কি বিজেপির একচ্ছত্র রাজনৈতিক প্রভাবের শেষের শুরু?—এখন এটাই মূল প্রশ্ন।
২. খেলা ঘোরাচ্ছে 'জন সুরাজ' ও প্রশান্ত কিশোর ফ্যাক্টর
নির্বাচনী কৌশলবিদ থেকে মূলধারার রাজনীতিতে পা রাখা প্রশান্ত কিশোরের জন্য বাঁকিপুর ছিল প্রথম বড় 'লিটমাস টেস্ট'। লালু প্রসাদের আরজেডি এবং নীতিশ কুমারের জেডিইউ-এর চিরাচরিত জাতপাতের রাজনীতি এবং বিজেপির হিন্দুত্বকৈন্দ্রিক সমীকরণের বিপরীতে দাঁড়িয়ে প্রশান্ত কিশোর তুলে ধরেছেন 'সুশাসন ও বিকল্প উন্নয়ন'-এর নতুন মডেল।
এক্সিট পোল সত্য প্রমাণিত হলে, ২০২৫ পরবর্তী বিহার রাজনীতির পাশাপাশি দেশের মূলধারার বিকল্প রাজনীতিতে প্রশান্ত কিশোর এক প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন।
৩. জেন জি (Gen Z) ও তরুণ ভোটারদের মোড়ঘোরানো ভূমিকা
বাঁকিপুরের রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে দেওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে 'জেন জি' (Gen Z) বা নতুন প্রজন্মের নবীন ভোটাররা। পটনা- এই আসনে ছাত্র আন্দোলন, শিক্ষা ব্যবস্থা ও বেকারত্ব ইস্যু হয়ে উঠেছে প্রধান বিষয়।
কর্মসংস্থান ও সততা: জেন জি ভোটাররা পুরনো রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি বা জাতপাতের ভেদাভেদ ভুলে কাজের সুযোগ ও স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।
প্রার্থী বনাম প্রতীক: প্রবীণ ভোটারদের একটি অংশ যখন ঐতিহ্যবাহী পার্টি প্রতীকে বিশ্বাস রেখেছেন, তরুণ প্রজন্ম সেখানে প্রার্থীর যোগ্যতা ও প্রগতির রূপরেখা দেখে স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন।
৪. জাতীয় রাজনীতিতে কী বার্তা দিতে পারে বাঁকিপুর?
যদি ৩ আগস্ট ইভিএম খোলার পর এক্সিট পোলের ট্রেন্ড বাস্তবায়িত হয়, তবে তার প্রভাব পড়বে বিহারের গণ্ডি ছাড়িয়ে পুরো দেশের রাজনীতিতে:
শহুরে মধ্যবিত্ত ও যুবসমাজের বার্তা: শহুরে মধ্যবিত্ত ভোটাররা যে কেবল বিজেপির বাঁধাধরা ভোটব্যাংক নয়, সঠিক বিকল্প ও সুশাসনের এজেন্ডা পেলে যে তাঁরা মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন-- বাঁকিপুর হবে তার জ্বলন্ত প্রমাণ।
দ্বিমেরু রাজনীতির অবসান: প্রচলিত বিরোধী জোট (আরজেডি-কংগ্রেস) বা শাসক জোটের বাইরে গিয়ে এক নতুন বিকল্প শক্তিতে তরুণদের আস্থা দেশের রাজনীতিতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।
বাঁকিপুরের মাটি যদি বিজেপির হাতছাড়া হয়, তবে তা স্পষ্ট করে দেবে যে কেবল পুরানো রাজনৈতিক সাফল্য দিয়ে নতুন প্রজন্মের মন জয় করা অসম্ভব। প্রশান্ত কিশোরের সুশাসন মডেল এবং জেন জি-র পরিবর্তনের আকাক্সক্ষা যদি বাঁকিপুরে জয়ী হয়, তবে তা বিহার তথা সমগ্র ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনীতিকে এক নতুন দিকনির্দেশ করবে।
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