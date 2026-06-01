/Maharashtra Model In Bengal: বাংলাতেও কি এবার মহারাষ্ট্র মডেল? শিবসেনার মতো ধাক্কা তৃণমূলে! টানাটানি হতে পারে প্রতীক নিয়ে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাতে ছিল মাত্র ৮০ বিধায়ক। তার মধ্যে থেকে আবার বাদ পড়ে গেলেন ঋতব্রত বন্দ্য়োপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহা। আর তার পরেই তুঙ্গে জল্পনা। ঋতব্রত ও সন্দীপন নাকি সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়কদের নিয়ে তৃণমূলের একটি পক্ষ হিসেবে আসতে চলেছেন। যদিও এমন জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছেন দুই জনই। তার পরেও শনিবার কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাক বৈঠকে প্রায় ৬০ তৃণমূল বিধায়কের গরহাজিরা অন্য জল্পনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ফলে প্রশ্ন উঠছে বাংলাতেই কি এবার মহারাষ্ট্র মডেল?
উল্লেখ্য, ২০২২ সালে ভেঙে গিয়েছিল মহারাষ্ট্রের শিবসেনা। উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা থেকে বেরিয়ে যান একনাথ শিন্ডে। দলের একঝাঁক বিধায়ককে হোটেলে আটকে রেখে পথে নতুন গোষ্ঠী তৈরি করে ক্ষমতায় চলে আসেন শিন্ডে। বাংলায় কী হবে তা সময়েই বলবে।
ঋতব্রত ও সন্দীপনের বহিষ্কারের পর তৃণমূলের হাতে রয়েছে ৭৮ জন বিধায়ক। এখন এদের মধ্যে বেশিরভাগ বিধায়ক যদি ঋতব্রতদের সঙ্গে থাকেন তাহলে বাংলার রাজনীতির অঙ্ক বদলে যেতে পারে। এমনকি তৃণমূলের প্রতীক নিয়েও বিবাদ শুরু হয়ে যেতে পারে।
এদিকে, দলের উপরে চাপ নিয়ে আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেন, যতই চেষ্টা করুন, চাপ দিয়ে তৃণমূলকে ভাঙা যাবে না। তৃণমূল আরও শক্তিশালী হবে। কয়েকজন বিধায়ক ও সাংসদকে টাকা দিয়ে কিংবা ভয় দেখিয়ে ভেঙে তৃণমূলকে দুর্বল করা যায় না।
অন্যদিকে, দলের পরিস্থিতি ও দলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধিপত্য নিয়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেছেন তা রীতিমত বিস্ফোরক। এতে দলে কোনও ভাঙন ধরাও কিছু বিচিত্র নয় বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। জি ২৪ ঘণ্টাকে ঋতব্রত আজ বলেন, মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের দলটা আসলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হাইজ্যাক করে নিয়েছেন। গত ৬ মে দলের যে বৈঠকে গিয়েছিলাম সেই মিটিংয়ে পরিষদীয় দল নিয়ে কোনও রেজলিউশন হয়নি। সেই মিটিংয়ে একটাই রেজলিউশন হয়েছিল যে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্ট্যান্ডিং ওভেশন দিতে হবে।
ঋতব্রত আরও বলেন, পুষ্পা পালিয়ে গেল! আমরা উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম, ও কেন বরখাস্ত হচ্ছে না। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন ট্যুইট দেখে নাও। অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্য়ায় যে স্টাইলে দল চালাচ্ছেন তা গণতন্ত্রের পক্ষে ভালো নয়। ধরুন একটা দল, দলের অল ইন্ডিয়া জেনারেল সেক্রেটারি, তাঁর সামনে ২২টা গাড়ির কনভয় ছিল। রেজাল্ট বের হওয়ার পর তিনি আর বেরোচ্ছেন না। ফল প্রকাশের ২৬ দিন পর বেরিয়েছেন। এগুলো পজিটিভ দিক নয়। আপনাকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে হবে। উলুবেরিয়ায় যখন লড়তে গেলাম সেখানে মানুষ দুর্নীতির কথা বলছিলেন। মন্ত্রী পুলক রায়, অভয় দাস, আকবর সেখের কথা বলছেন মানুষ-হিউজ দুর্নীতি। একশো জনের মধ্যে ৯০ জন কি মিথ্যে কথা বলতে পারেন? আমি তদন্তের দাবি করছি। এসব অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলে এসেছিলাম। আমার এজেন্ট বুথে বসতে পারছেন না। কারণ হল নমিনেশনের সময় যে সইটা করা হয়েছে তার বুথে যে প্যাকেটটা গিয়েছে তার সঙ্গে মিলছে না। তখন আমি বলেছিলাম এটা সাবোতাজ। আমি প্রেস ডাকব। তখন আইপ্যাকের পক্ষ থেকে আমাকে বলা হয় ভোটের পর আকবর ও অভয়ের বিরুদ্ধে ব্য়বস্থা হবে। কিন্তু প্লিজ পুলক রায়ের নাম বলবেন না। তাহলে পুলক রায় কার ঘনিষ্ঠ? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত তার মাথায় রয়েছে।
