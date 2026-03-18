Manoranjan Byapari: 'কেউই চিরদিন থাকব না', টিকিট না পেয়ে রাজনীতি-দল দুইই ছাড়ছেন আরও এক তৃণমূল বিধায়ক? বিস্ফোরক পোস্ট

Manoranjan Byapari: 'কেউই চিরদিন থাকব না', টিকিট না পেয়ে রাজনীতি-দল দুইই ছাড়ছেন আরও এক তৃণমূল বিধায়ক? বিস্ফোরক পোস্ট
Hooghly Balagarh MLA Manoranjan Byapari on TMC Candidate list 2026: ২০২১ সালে তৎকালীন বিধায়ক অসীম মাজিকে সরিয়ে বলাগড় কেন্দ্রে মনোরঞ্জন ব্যাপারীকে প্রার্থী করেছিল তৃণমূল। বিজেপি প্রার্থী সুভাষচন্দ্র হালদারকে ৫,৭৮৪ ভোটে হারিয়ে ভোটে জিতে বলাগড়ের বিধায়ক হন মনোরঞ্জন ব্যাপারী। ৫ বছর পর আবার বলাগড়ে প্রার্থী বদল করল তৃণমূল!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থীতালিকায় তারুণ্যে জোর তৃণমূলের। মঙ্গলবা তৃণমূল সুপ্রিমো প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করতেই দেখা যায়, এবার প্রার্থীতালিকায় ৪ মন্ত্রী-সহ বাদ পড়েছেন ৭৪ জন বিধায়ক। সেই বাদ পড়ার দলে রয়েছেন চুঁচুড়ার বিদায়ী বিধায়ক অসিত মজুমদার। যিনি টিকিট না পেয়ে রাজনীতি ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছেন। সেই বাদ পড়ার দলে রয়েছেন হুগলির আরও এক বিধায়ক। তিনিও কি রাজনীতি ছাড়ছেন? টিকিট না পেয়ে কি রাজনীতি তথা দল তৃণমূল ছাড়ছেন হুগলির বলাগড়ের বিদায়ী বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী? সোশ্যাল মিডিয়ায় দীর্ঘ পোস্টে ধারালো লেখনীতে উসকে দিলেন সেই জল্পনা। উগরে দিলেন ক্ষোভও।
যেখানে তিনি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের নামোল্লেখ করে বলছেন, "'ওনার দলে' উনি কাকে টিকিট দেবেন আর কাকে দেবেন না- সেটা একান্তই ওনার ব্যক্তিগত বিষয়। সে নিয়ে কার কি বলার থাকতে পারে!" তারপরই লিখছেন,"তুমি জানো যে আমি থাকবো না! আমিও জানি যে আমি থাকবো না! কিন্তু তুমি এটা জানো না যে তুমিও থাকবে না। কেউই চিরদিন থাকবো না। কে কতদিন ছিলাম, এক বছর না ১০০ বছর ! সেটা কোন বড় কথা নয়। বড় কথা, কিভাবে ছিলাম! কেন ছিলাম?" সোশ্যাল পোস্টেই মনোরঞ্জন ব্যাপারী জানিয়েছেন, "পাঁচ বছর তেমন কিছু লিখে ওঠা হয়নি । আজ থেকে আবার সেই লেখার কাজে মনোনিবেশ করতে চলেছি।"
তবে মনোরঞ্জন ব্যাপারীকে নিয়ে বিতর্ক এই প্রথম নয়। এর আগেও দলের বিরুদ্ধে মুখ খোলায় মনোরঞ্জন ব্যাপারীকে নিয়ে বিতর্ক ছড়িয়েছিল। তাঁকে অনেকে 'বিতর্কের ব্যাপারী'ও বলতে শুরু করেন। কানাঘুষোয় শোনাও যাচ্ছিল যে এবার হয়তো তাঁকে আর প্রার্থী করা হবে না। উল্লেখ্য, ২০২১ সালেও বলাগড়ে প্রার্থী বদল করেছিল তৃণমূল। ২০২১-এ তৎকালীন বিধায়ক অসীম মাজিকে সরিয়ে বলাগড় আসনে মনোরঞ্জন ব্যাপারীকে প্রার্থী করে তৃণমূল। বিজেপি প্রার্থী সুভাষচন্দ্র হালদারকে ৫,৭৮৪ ভোটে হারিয়ে বলাগড়ের বিধায়ক হন মনোরঞ্জন ব্যাপারী। ৫ বছর পর আবার বলাগড়ে প্রার্থী বদল! এবার বলাগড় বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে রঞ্জন ধাড়াকে। রাজনৈতিক মহলের মতে, তফশিলি ভোটব্যাঙ্কের অঙ্ক কষেই বলাগড়ে মনোরঞ্জন ব্যাপারীকে সরিয়ে টিকিট দেওয়া হয়েছে রঞ্জন ধাড়াকে।
প্রসঙ্গত, ২০২৬-এ অষ্টাদশ বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থীতালিকায় ব্যাপক বদল এনেছে তৃণমূল। ২০২১-এর বিজয়ী ২২৪ জন বিধায়কের মধ্যে ৬০ শতাংশ বিধায়ক, মানে ১৩৫ জন বিধায়ককে ২০২৬-এও একই কেন্দ্র থেকে টিকিট দেওয়া হয়েছে। ৭ শতাংশ বিধায়ক অর্থাৎ ১৫ জন বিদায়ী বিধায়কের কেন্দ্র বদল করা হয়েছে। আর ৩৩ শতাংশ বর্তমান বিধায়ক, ৭৪ জনকে ২০২৬-এর ভোটে আর টিকিট দেওয়া হয়নি। ২৯১ জনের এই প্রার্থীতালিকা প্রকাশের পরই বিভিন্ন জায়গায় তাই ক্ষোভের ছবিও সামনে এসেছে।
তবে ক্ষোভের সঙ্গেই বিদায়বেলায় খানিক বিষণ্ণও মনোরঞ্জন ব্যাপারী। যার ছাপ ধরা পড়েছে তাঁর লেখনীতে। তিনি লিখেছেন, "পাঁচবছর আপনাদের সঙ্গে ছিলাম , আপনারা আমাকে খুব ভালোবেসে ছিলেন, আমিও আপনাদের খুব ভালবেসে ফেলেছিলাম। আমি যে 'বহিরাগত'! বলাগড়ের লোক নই, সেটা কোনদিন মনে হয়নি। সত্যি বলতে কি আপনাদের ছেড়ে থাকতে খুবই কষ্ট হবে।" উল্লেখ্য, গত বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পর থেকেই এই 'বহিরাগত' বিতর্ক তাড়া করে মনোরঞ্জন ব্যাপারীকে।
একইসঙ্গে তিনি তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির আঙুল ও নিজের ভাবমূর্তি নিয়েও সপাটে জবাব দিয়েছেন। চাঁছাছোলা ভাষায় লিখেছেন, "আপনাদের মনে আছে নিশ্চয় সেই ২১ এর নির্বাচনের সময় আমি বলেছিলাম, আমি যদি কোন দূর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হই আপনারা আমার দিকে এত থুতু ছুড়বেন আমি যেন সেই থুতুর বন্যায় ডুবে মরে যাই। ধন্যবাদ আপনাদের যে কেউ আমার দিকে থুতু ছোড়েননি!বলাগড়ের সাধারন মানুষ- এমন কি বিরোধী দলের লোকেরাও, রাজনৈতিক সমালোচনা যেটা করার সেটা করেছে বটে কিন্ত আমার গাঁয়ে কেউ কালির ছিটে দিতে পারেনি।"
দেখে নিন মনোরঞ্জন ব্যাপারী কী লিখেছেন তাঁর পোস্টে?
প্রিয় বলাগড়বাসী বন্ধুগন, শুভানুধ্যায়ী আপনজন, যা হবার ছিল তাই হয়েছে। অনেক আগে থেকেই হাটেবাজারে পথেঘাটে পত্রপত্রিকায় যে খবর ছড়িয়েছিল সেটাই আজকে সত্য বলে প্রমানিত হয়েছে । আমি এবারের নির্বাচনে আর টিকিট পাইনি।
টিকিট যে পাবনা সেটা আমি অনেক আগে থেকেই আন্দাজ করে নিয়ে ছিলাম । সেইভাবে একটা মানসিক প্রস্ততিও নিয়ে রেখেছিলাম। তাই এই সংবাদে আমার খুব একটা আশ্চর্য লাগেনি।
যা হবে সেটা জানতাম বলেই অনেকদিন পরে আজ দুপুরে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এখন পর পর কয়েকটা ফোন এসে আমাকে দিবানিদ্রা থেকে জাগিয়ে দিল। সেই ফোনের অধিকাংশ বিষন্ন বিমর্শ হতাশ! আবার কয়েকটা ভীষন আনন্দিত উল্লাসিত!
এটা তো হয়ই। কথায় তো বলে যেই দেশে করি ঘর অর্ধেক আপন অর্ধেক পর!
যারা পর তাঁদের আমার কিছু বলার নেই। তবে যারা আমার একান্ত আপন তাঁদের আমার কিছু বলার আছে ! পাঁচবছর আপনাদের সঙ্গে ছিলাম , আপনারা আমাকে খুব ভালোবেসে ছিলেন, আমিও আপনাদের খুব ভালবেসে ফেলেছিলাম।
আমি যে 'বহিরাগত'! বলাগড়ের লোক নই, সেটা কোনদিন মনে হয়নি। সত্যি বলতে কি আপনাদের ছেড়ে থাকতে খুবই কষ্ট হবে।
যাইহোক, তৃণমূল কংগ্রেস, এটা মাননীয়া মমতা ব্যানার্জীর শ্রম ঘাম রক্ত দিয়ে গড়ে তোলা দল। 'ওনার দলে' উনি কাকে টিকিট দেবেন আর কাকে দেবেননা- সেটা একান্তই ওনার ব্যক্তিগত বিষয়। সে নিয়ে কার কি বলার থাকতে পারে!
বন্ধুগন আপনারা জানেন যে চারজেলা পার হয়ে আমি বলাগড়ে গিয়েছিলাম। কোন পরিস্থিতিতে যেতে হয়েছিল সেটা আমার ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন বইয়ের সদ্য প্রকাশিত সংস্করণে বিস্তারিত লিখে রেখেছি। যারা সেটা পড়েছেন তাঁরা আমার ব্যাপারটা জেনে গেছেন !
সে যাই হোক, আপনারা আমাকে আশীর্বাদ সমর্থন দিয়েছিলেন। আপনাদের দয়ায় আমার মতো তুচ্ছ নগন্য একজন লোক, সম্মানীয় আইনসভার সদস্য হতে পেরেছিল।যে কারনে আমি আপনাদের ঋনের বোঝার তলে আকন্ঠ ডুবেছিলাম। গোটা বিধায়ক কাল আমি সেই ঋন আপ্রান পরিশোধ করার চেষ্টা করেছি।
খালি পেটে রেল ষ্টেশনে শুয়ে জীবন কাটানো মানুষ আমি। তাই আমি জানি গরীব মানুষের কত কষ্ট! জানি গরীব মানুষের ন্যায্য প্রাপ্ত কি ভাবে মাঝপথে উধাও হয়ে যায়।
নির্বাচনের প্রচারের সময় আমি বলেছিলাম যে আমি একটা ঘর ভাড়া নিয়ে গোটা বিধায়ক কাল আপনাদের সঙ্গেই কাটাবো। আমি আমার কথা রেখে ছিলাম। বিধায়ক হবার পর থেকে চারবছর দশমাস রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা আপনাদের মাঝেই পড়ে ছিলাম।
আপনাদের সঙ্গে থেকে আমি আমার সাধ্যমত সততার সাথে সাহসের সাথে কঠিন পরিশ্রম করে যতটা পারি আপনাদের সেবা পরিষেবা দেবার চেষ্টা করেছি। সরকারের কাছ থেকে আপনাদের জন্য যে সব জামা কাপড় ত্রিপল এসেছে আমি নিজে ঘুরে ঘুরে আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছি।
সত্যি বলতে কি সেই সময় সাধারন গরীব মানুষের মুখে যে খুশির হাসি দেখেছি সেটাই আমার বিধায়ক জীবনের চরম ও পরম অর্জন। বিধায়ক তহবিলের যে অর্থ তার সবটাই আমি এলাকার উন্নয়নে খরচ করতে সমর্থ হয়েছি।
আমি আমার সীমিত শক্তি নিয়ে মাটি মাফিয়া বালি মাফিয়া গরু পাচার গাঁজা পাচার, সবুজদ্বীপের গাছচোর, রেশনের চাল চোর, পাড়ায় পাড়ায় সচল জুয়ার ঠেক, সবার বিরুদ্ধে সাধ্যমত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলাম। এটা আপনারাও জানেন।
এই সব কাজের কারনে বলাগড়ের সাধারন মানুষ, অটো টোটো অলা, চাষী ক্ষেতমজুর, বাজারের ছোট ব্যাপারী সবার প্রসংশা পেয়েছিলাম। ভালবাসা পেয়ে ছিলাম। আপনাদের কাছে থেকে বিদায় নেবার বেলায় সেই ভালোবাসার ভাণ্ডার সাথে করে নিয়ে যাচ্ছি।সারা জীবন এই সম্পদ আগলে রাখতে চেষ্টা করবো।
আপনাদের মনে আছে নিশ্চয় সেই ২১ এর নির্বাচনের সময় আমি বলেছিলাম, আমি যদি কোন দূর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হই আপনারা আমার দিকে এত থুতু ছুড়বেন আমি যেন সেই থুতুর বন্যায় ডুবে মরে যাই।ধন্যবাদ আপনাদের যে কেউ আমার দিকে থুতু ছোড়েননি!
বলাগড়ের সাধারন মানুষ- এমন কি বিরোধী দলের লোকেরাও, রাজনৈতিক সমালোচনা যেটা করার সেটা করেছে বটে কিন্ত আমার গাঁয়ে কেউ কালির ছিটে দিতে পারেনি। যাবার বেলায় তাদেরও একটা প্রনাম জানিয়ে যাচ্ছি।
আমি তো এক লেখোয়ার! লেখা বা বলার মাধ্যমে সারা জীবন আপনাদের কথাই তো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। পাঁচ বছর তেমন কিছু লিখে ওঠা হয়নি । আজ থেকে আবার সেই লেখার কাজে মনোনিবেশ করতে চলেছি।
ব্যাস আমার আর কিছু বলার নেই ।সবাই ভালো থাকবেন । শত্রু মিত্র সবাইকে প্রনাম !
********
তুমি জানো যে আমি থাকবো না!
আমিও জানি যে আমি থাকবো না!
কিন্তু তুমি এটা জানো না যে তুমিও থাকবে না।
কেউই চিরদিন থাকবো না ।
কে কতদিন ছিলাম, এক বছর না ১০০ বছর ! সেটা কোন বড় কথা নয়
বড় কথা, কিভাবে ছিলাম! কেন ছিলাম?
যে পথ দিয়ে তুমি বা আমি চলে যাব সেই পথে যদি লক্ষ মানুষের পদছাপ পড়ে, যদি হাজার বুকে হাহাকার ওঠে -যেওনা , থামো , থেমে যাও !
তবে যাবে না কেন ? এমন পথ ধরে হেঁটে তো যাওয়াই যায়। যাওয়াই উচিত!
আমি তো যাবোই ! যদি পারো আমার সাথে এসো, হাত ধরো। চলো পায়ে পায়ে একটা নতুন পথ গড়ে যাই।
চলো বাঁচার জন্য একবার মরে যাই।
আরও পড়ুন, TMC Candidate List 2026: ২৯১ আসনে কাকে কোথায় প্রার্থী করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? কে বাদ পড়লেন? একনজরে তৃণমূলের প্রার্থীতালিকা
আরও পড়ুন, TMC Candidate List: বর্তমান বিধায়কদের ৩৩%-ই বাদ প্রার্থীতালিকায়, ২০২৬-এ তৃণমূলের টিকিট পেলেন না কারা?
আরও পড়ুন, TMC New Candidates 2026: তৃণমূলের প্রার্থীতালিকায় জেলায় জেলায় নতুন মুখ কারা? চিনে নিন তাদের
