CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • Humayun Kabir: হাঁটু গেড়ে তৃণমূল ক্ষমা চাইলে ভাবব, এ কী বললেন হুমায়ুন?

Humayun Kabir: 'হাঁটু গেড়ে তৃণমূল ক্ষমা চাইলে ভাবব', এ কী বললেন হুমায়ুন?

Humayun Kabir: এখানেই থেমে থাকেননি তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড হওয়া নেতা। তিনি বলেন, কে ওরা? ওরা ডাকবে আর আমি চলে যাব?

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: May 2, 2026, 09:07 PM IST
Humayun Kabir: 'হাঁটু গেড়ে তৃণমূল ক্ষমা চাইলে ভাবব', এ কী বললেন হুমায়ুন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ভোটের আগেই বিরাট ধাক্কায় বিপর্যস্ত আম জনতা উন্নয়ন পার্টি। দলের একের পর এক নেতা দল ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তার পরেও হার মানতে রাজি নন হুমায়ুন কবীর। শুধু তাই নয় ভোটের ফলপ্রকাশের সময় যত এগিয়ে আসছে ততই কি তৃণমূলে ফেরার আশা করছেন হুমায়ুন।

কী বলছেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রধান? সংবাদমাধ্যমে তৃণমূলে ফেরার সম্ভাবনা প্রসঙ্গে হুমায়ুন বলেন, ডাকে যাওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই। আমার কাছে আসতে হবে। আমার কাছে আসবে, এসে হাঁটু গেড়ে বলবে ভুল করেছি, ক্ষমা করতে হবে। তখন ভাবব।

এখানেই থেমে থাকেননি তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড হওয়া নেতা। তিনি বলেন, কে ওরা? ওরা ডাকবে আর আমি চলে যাব? হুমায়ুন কবীর কি অত কমজোরি লোক আছে যে ডাকবে আর আমি চলে যাব? এসে হাঁটু গাড়তে হবে।  বলতে হবে, যা করেছি ভুল করেছি, মানুষকে অহংকার দেখিয়ে ভুল করেছি, তোলবাজি করে ভুল করেছি, চাকরি বিক্রি করে ভুল করেছি, আগামী দিনে আর দুর্নীতির ধারেকাছে থাকবে না। এরকম হলে ভাবব।

উল্লেখ্য, বিধানসভা ভোটের আগে মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ তৈরি করতে গিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে তুফান তুলে দেন তত্কালীন তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। ঘটা করে মসজিদের ভিত্তি প্রস্তরও স্থাপন করে দেন। তার আগেই অবশ্য তৃণমূল সাসপেন্ড করে হুমায়ুনকে। অস্তিত্বর সংকটে পড়ে নিজের দল জনতা উন্নয়ন পার্টি তৈরি করে ফেলেন তিনি। পারে সেই পার্টির নাম পাল্টে করেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টি। রাজ্যের বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থীও দিয়ে দেন। কিন্তু তার পরেই ভোট যত এগিয়ে আসতে থাকে ততই তাঁকে একে একে ছেড়ে চলে যেতে থাকে তাঁর দলের নেতা কর্মীরা। এর মধ্য়েই একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয় সোশ্য়াল মিডিয়ায়। সেখানে দেখা যায় তিনি হাজার কোটি টাকার বিনিময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চাইছেন। খানিকটা ওই ভিডিয়োই মুসলিম সহজে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা একেবারে নীচে নামিয়ে দেয়। এবার তিনি বলছেন একেবারে উল্টো কথা।

