English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Soumen Mahapatra: ভোটের মুখে বেসুরো, দল ছাড়ছেন ৪ বারের হেভিওয়েট তৃণমূল বিধায়ক- প্রাক্তন মন্ত্রী?

Soumen Mahapatra: ভোটের মুখে বেসুরো, দল ছাড়ছেন ৪ বারের হেভিওয়েট তৃণমূল বিধায়ক- প্রাক্তন মন্ত্রী?

Soumen Mahapatra leaving TMC before West Bengal Assembly Election 2026?: দলে গুরুত্ব না পাওয়ার অভিযোগ। ভোট সামনে থাকলেও তাঁকে কাজে লাগাচ্ছে না। দলীয় নেতৃত্বের তরফে ফোন বা কোনও বার্তাও পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ সৌমেন মহাপাত্রের।    

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 13, 2026, 02:28 PM IST
Soumen Mahapatra: ভোটের মুখে বেসুরো, দল ছাড়ছেন ৪ বারের হেভিওয়েট তৃণমূল বিধায়ক- প্রাক্তন মন্ত্রী?
ভোটের আগেই দল ছাড়ছেন ৪ বারের হেভিওয়েট তৃণমূল বিধায়ক?

কিরণ মান্না: রাজ্যে বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। কমিশন সূত্রে খবর, সোমবার ১৬ মার্চ ঘোষণা হতে পারে ভোটের দিনক্ষণ। এদিকে তার আগেই বেসুরো রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমানে তৃণমূল বিধায়ক। ভোটের মুখেই বেসুরো তমলুকের তৃণমূল বিধায়ক সৌমেন মহাপাত্র। আর তার জেরেই জোর জল্পনা বিধানসভা নির্বাচনের আগেই কি দল ছাড়ছেন এই হেভিওয়েট তৃণমূল বিধায়ক?

Add Zee News as a Preferred Source

ভোটের আগে বেসুরো দীর্ঘদিনের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র। দলে গুরুত্ব না পাওয়ার অভিযোগ তমলুকের বিধায়কের। দুদিন আগেই তাঁর নিরাপত্তারক্ষী প্রত্যাহার করা হয়েছে। এরপরই বিধানসভা ভোটের ঠিক আগে দলীয় ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, অসন্তোষ উগরে দিলেন চারবারের তৃণমূল বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র। 

রীতিমতো সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি দলের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন। বলেন, ভোট সামনে থাকলেও দল তাঁকে কাজে লাগাচ্ছে না। চারবারের বিধায়ক ও তিনবারের মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও কেন তাঁকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না? তা তিনি জানেন না বলেও মন্তব্য করেন সৌমেন মহাপাত্র। একইসঙ্গে স্বীকার করে নেন, পূর্ব মেদিনীপুরে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই কঠিন। কিন্তু তাই বলে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সম্পর্কে কটু মন্তব্য করতেও তিনি রাজি নন বলে জানান। 

আর এরপরই শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। তবে কি ভোটের আগেই দল ছাড়ছেন সৌমেন মহাপাত্র? যোগ দেবেন বিজেপিতে? শুভেন্দুকে নিয়ে চুপ! তবে কি ভোটের আগেই তৃণমূল ছেড়ে গেরুয়া শিবিরে নাম লেখাবেন সৌমেন মহাপাত্র? সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর মন্তব্য ঘিরে জোর জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

শুধু সৌমেন মহাপাত্র একা নন, তাঁর স্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী সুমনা মহাপাত্রও একই সুরে কথা বলেন। বিধায়ক হিসেবে দলীয় নেতৃত্বের তরফে ফোন বা কোনও বার্তাও পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেন সৌমেন মহাপাত্র। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই নানা আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। 

প্রসঙ্গত, সৌমেন মহাপাত্রকে নিয়ে বিতর্কের এটাই প্রথম নয়। এর আগেও তাঁকে নিয়ে বিতর্ক ছড়িয়েছে। সৌমেন মহাপাত্র একসময় তৃণমূল সরকারের একাধিক দফতরের মন্ত্রী ছিলেন। পরে তাঁকে দল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সংগঠনের দায়িত্ব দেয়। একসময় তৃণমূলের তমলুক সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ছিলেন সৌমেন মহাপাত্র। সেই দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু পরে তাঁকে সেই পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁকে রাজ্য সম্পাদক পদে আনা হয়। সেইসময়ও বিতর্ক ছড়ায়।

যদিও তখন সৌমেন মহাপাত্র বলেছিলেন, "আমি তৃণমূলের অনুগত সৈনিক। প্রথম থেকেই আমি দলের সঙ্গে রয়েছি। যখন দল যে দায়িত্ব দিয়েছে, সেই দায়িত্ব পালন করেছি। দায়িত্ব সামলানোর জন্য ১০০ শতাংশ দিয়েছি। আগামী দিনেও দল আমাকে যে কাজ দেবে, আমি সেই কাজই করব। কে দায়িত্ব পেয়েছেন, সেটা বিষয় নয়। দল আরও শক্তিশালী হোক, সবাই মিলে সেটাই দেখতে হবে।"

আরও পড়ুন, Gyanesh Kumar Impeachment: দিল্লির বিগ ব্রেকিং: সংসদে আজ নোটিস পেশ, ভোট ঘোষণার আগেই CEC জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ?

আরও পড়ুন, WB Assembly Election 2026: নির্বাচন কমিশনের বড় আপডেট, ঠিক হয়ে গেল ভোটের দিন ও দফা, জাস্ট ঘোষণার অপেক্ষা

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
SOUMEN MAHAPATRATMCWest Bengal Assembly Election 2026tamluk
পরবর্তী
খবর

WB Assembly Election 2026: নির্বাচন কমিশনের বড় আপডেট, ঠিক হয়ে গেল ভোটের দিন ও দফা, জাস্ট ঘোষণার অপেক্ষা
.

পরবর্তী খবর

BJP Candidates list in West Bengal Assembly Election 2026: বিধানসভা ভোটে বিজেপির প্রার্থী হচ...