Suvendu Adhikari PA Death: রাজু ঝাঁয়ের কায়দাতেই চন্দ্রনাথকে খুন, বসিরহাটে গুলি, বোমাবাজিতে জখম অভয়ার মায়ের প্রচারসঙ্গী- বিজেপি সরকার গঠনের আগেই কি বাংলাকে অশান্ত করার ভয়ংকর ছক? রিপোর্ট তলব দিল্লি থেকে

Suvendu Adhikari PA Death: রাজু ঝাঁয়ের কায়দাতেই চন্দ্রনাথকে খুন, বসিরহাটে গুলি, বোমাবাজিতে জখম অভয়ার মায়ের প্রচারসঙ্গী- বিজেপি সরকার গঠনের আগেই কি বাংলাকে অশান্ত করার ভয়ংকর ছক? রিপোর্ট তলব দিল্লি থেকে
Chandranath Rath Killing: শনিবার, ৯মে, নতুন সরকারের শপথগ্রহণ। তার আগেই ৬ মে রাতে শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ককে নৃশংস খুন। শুভেন্দুর আপ্তসহায়ককে খুন সহ বেশ কিছু বিক্ষিপ্ত অশান্তি। সবটাই কি পরিকল্পিত ছক?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ খুন থেকে বসিরহাট গুলিবিদ্ধ বিজেপি কর্মী, পানিহাটিতে বোমাবাজি, একইদিনে পর পর রাজ্যের একাধিক জায়গায় হিংসা-অশান্তির ঘটনা কি পরিকল্পিত ছক? রাজ্যকে অশান্ত করার পরিকল্পিত ছক? সন্দেহ বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের। ইতিমধ্যেই দিল্লি থেকে রিপোর্ট নিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ সহ নীতিন নবীনরা।
সোমবার, ৪ মে, ২০২৬ বিধানসভা ভোটের ফলপ্রকাশ হয়। রেজাল্ট বেরতেই দেখা যায়, বাংলায় এবার গেরুয়া ঝড়। ২০৭ টি আসন নিয়ে বিপুল ভোটে জিতে বাংলায় প্রথমবার সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি। শনিবার, ৯মে, নতুন সরকারের শপথগ্রহণ। তার আগেই ৬ মে রাতে শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ককে নৃশংস খুন। শুধু তাই নয়, শুভেন্দুর আপ্তসহায়ককে খুন সহ বেশ কিছু বিক্ষিপ্ত অশান্তি। সবটাই কি পরিকল্পিত ছক? সবটার খোঁজ নিলেন দিল্লির কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতারা।
রাজু খাঁ খুনের কায়দাতেই চন্দ্রনাথকে খুন
প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই তদন্তে উঠে এসেছে মধ্যমগ্রামের ঘটনার সঙ্গে মিল পাওয়া গিয়েছে শক্তিগড়ে কয়লা মাফিয়া রাজু ঝাঁ খুনের ঘটনাতেও। রাজু ঝাঁকে খুনের ক্ষেত্রেও আততায়ীদের একই রকম মোডাস অপারেন্ডি দেখা গিয়েছিল। সেখানেও চোরাই গাড়িতে একইভাবে সেম মডেলের অন্য গাড়ির নাম্বার প্লেট ব্যবহার করে অততায়ীরা । চেসিস নাম্বার নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। সেখানেও পালানোর জন্য গ্রামের রাস্তায় প্রস্তুত রাখা ছিল মোটর বাইক।
রাজু ঝাঁ খুনে ব্যবহার করা হয়েছিল প্রফেশনাল সুপারি কিলারদের। গোটা ঘটনা অপারেট করা হয়েছিল ভিন রাজ্যের সুপারি কিলারদের দিয়ে। প্রমাণ লোপাট করে খুনের ব্লু প্রিন্টের প্রমাণ লোপাট থেকে অভিনব যে মোডাস অপারেন্ডি, তার সঙ্গে হুবহু মিল মধ্যমগ্রামের চন্দ্রনাথ খুনের ঘটনার। আর সেখানেই আরও দানা বাঁধছে সন্দেহ। কে, কারা, কেন খুন করল শুভেন্দু অধিকারী আপ্ত সহায়ক? রাজনৈতিক এই খুনের নেপথ্যে কারা?
বসিরহাটে গুলিবিদ্ধ বিজেপি কর্মী
উল্লেখ্য, একদিকে যখন মধ্যমগ্রামে খুন শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক, তখন অন্যদিকে বসিরহাটে ফের চাঞ্চল্যকর গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা। উত্তর বাগুন্ডি রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় গুলিবিদ্ধ হন বিজেপি কর্মী রোহিত রায়। ২৬ বছর বয়স। গতরাতেই তাঁকে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকদের প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, তাঁর পেটে গুলি লেগেছে। গুলি তাঁর পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে তাঁর চিকিৎসা চলছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেও এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। দ্রুত তদন্ত ও দোষীদের গ্রেফতারের দাবি উঠছে।
সোদপুরে বোমাবাজিতে জখম অভয়ার মায়ের প্রচারসঙ্গী
ওদিকে বুধবার গভীর রাতে পানিহাটিতেও বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে। সোদপুর সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের কাছে বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। বোমাবাজিতে আহত হয়ে সাগর দত্ত হাসপাতালে ভর্তি ৬ জন বিজেপি সমর্থক- মুরলী শুক্লা, ওম প্রকাশ মাহাত, অমিত কুমার সাউ, সুরেন্দর তিওয়ারি, রাকেশ গোস্বামী, সুব্রত বাসু। ঘটনাস্থল অভয়ার মায়ের বাড়ির খুব কাছেই বলেও জানা যাচ্ছে। এমনকি এও জানা যাচ্ছে যে, আহতদের মধ্যে একজন অভয়ার মা- পানিহাটির জয়ী বিজেপি প্রার্থী রত্না দেবনাথের হয়ে রাজনৈতিক প্রচারে সক্রিয়ভাবে অংশও নিয়েছিলেন। বোমাবাজির এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ও উত্তেজনা ছড়িয়েছে। দ্রুত তদন্ত ও দোষীদের গ্রেফতারের দাবি উঠেছে।
আরও পড়ুন, Suvendu Adhikari PA Death: নিখুঁত পরিকল্পনা, গাড়ির নম্বর প্লেট-চেসিস নম্বর বিকৃত করা হয়েছিল, শুভেন্দুর আপ্ত সহায়ক খুনে চঞ্চল্যকর তথ্য
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)