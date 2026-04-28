Singham IPS Ajay Sharma: বউ পিটিয়েছেন জাহাঙ্গির খানকে চমকানো 'সিংঘম' IPS অজয় শর্মা? অফিসারের কীর্তি ফাঁস?

Singham IPS Ajay Sharma: বউ পিটিয়েছেন জাহাঙ্গির খানকে চমকানো 'সিংঘম' IPS অজয় শর্মা? অফিসারের কীর্তি ফাঁস?
Singham IPS Ajay Sharma booked in domestic violence?: ভোট-বঙ্গে সেনসেশন 'সিংঘম' আইপিএস অজয় শর্মা। তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানকে ধমকানো-চমকানোর পরই দাবাং পুলিস অবসারভারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা, কমিশনেও অভিযোগ দায়ের।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভোট-বঙ্গে ভাইরাল এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট অজয় শর্মা। দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে ভোট-বঙ্গে সেনসেশন 'সিংঘম' আইপিএস অজয় শর্মা। কিন্তু এই 'সিংঘম' আইপিএস অফিসার নিজেই কি বউ পিটিয়ে গার্হস্থ হিংসায় অভিযুক্ত?
ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দাদের কাছ থেকে অভিযোগ আসে যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী জাহাঙ্গির খান ভোটারদের হুমকি দিচ্ছেন। সেই অভিযোগ পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান অজয় পাল শর্মা। তারপরই প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের উদ্দেশে কড়া সতর্কবার্তা দেন তিনি। আর তারপরই শোরগোল পড়ে যায় রাজ্য-রাজনীতিতে। দাবাং পুলিশ অবজারভারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। তিনি যেভাবে কথা বলছেন সেটা নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করছেন এই দাবিতে জরুরি ভিত্তিতে শুনানি চেয়ে মামলা দায়ের হয়।
আজকেই ছিল সেই মামলার শুনানি। মামলাকারীর আইনজীবী দাবি করেন, "উক্ত পর্যবেক্ষক একজন হিস্ট্রি-শিটার। ২০২০ সালে স্মৃতি দীপ্তি শর্মা, যিনি উক্ত পর্যবেক্ষকের স্ত্রী, উত্তরপ্রদেশের হাথরস থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। যেখানে তিনি তাঁর স্বামীর দ্বারা সংঘটিত নির্যাতনের অভিযোগ আনেন। আরও উল্লেখযোগ্য যে, উত্তরপ্রদেশ সরকার উক্ত পর্যবেক্ষকসহ কিছু পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠনও করেছিল।" প্রসঙ্গত জানা যায়, ২০১৬ সালে বিয়ে করেন এই দাবাং পুলিস অফিসার। স্ত্রীর নাম দীপ্তি শর্মা।
যদিও হাইকোর্টে ধোপে টেকেনি অজয় পাল শর্মার বিরুদ্ধে মামলা। মামলাকারী আইনজীবী আদালতে "অজয় পাল শর্মাকে আটকান। তিনি ভোটার ও প্রার্থীকে হুমকি দিচ্ছেন" বলে সওয়াল করলেও বিচারপতি কৃষ্ণা রাও স্পষ্ট জানিয়ে দেন, "২৯ এপ্রিল পর্যন্ত কোনও হস্তক্ষেপ করব না। যারা নির্বাচনের দ্বায়িত্বে আছেন তাদের কারও কাজে হস্তক্ষেপ করব না।" এমনকি মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়ায় শুনানিও হয়নি।
প্রসঙ্গত জাহাঙ্গির খানকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে শুধু কলকাতা হাইকোর্ট নয়, কমিশনেও 'সিংঘম' অফিসার অজয় পাল শর্মার নামে দায়ের হয়েছে অভিযোগ। নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। যদিও CEO জানিয়েছেন, "আমি ভিডিয়ো দেখিনি। অজয় পাল শর্মাকে নিয়ে অভিযোগ এলে দেখব।" বরং একইসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "ভোটের দিন সব ঠিক হবে। অজয় পাল শর্মা দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার পুলিশ অবসারভার। উনি যা রিপোর্ট দেবেন সেই মতো অ্যাকশন হবে। আমাদের কাছে যা সহযোগিতা চাইবেন আমরা দেব।"
আরও পড়ুন, Who is Singham Ajay Sharma?: 'আগর বদমাশি করি...' TMC প্রার্থীকে চমকানো ভোট-বঙ্গের নয়া সেনসেশন এই 'সিংঘম' অজয় শর্মা কে?
আরও পড়ুন, Ajay Pal Sharma vs Jahangir Khan: ফলতায় হুমকি দেওয়া যোগীরাজ্যের 'সিংঘম'-কে শায়েস্তা করবে হাইকোর্ট? মামলা, শুনানি আজই
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)