ISC 2026 Result: এগিয়ে বাংলা: ISC পরীক্ষায় 400/400 পেয়ে দেশের টপার পানিহাটির অনুষ্কা, খুশিতে ভাসছে পাড়া

ISC 2026 Result: এগিয়ে বাংলা: ISC পরীক্ষায় 400/400 পেয়ে দেশের টপার পানিহাটির অনুষ্কা, খুশিতে ভাসছে পাড়া
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বহু প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে প্রকাশিত হলো কাউন্সিল ফর দ্য ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট এক্সামিনেশনস (CISCE) পরিচালিত ২০২৬ সালের ICSE (দশম শ্রেণি) এবং ISC (দ্বাদশ শ্রেণি) পরীক্ষার ফলাফল। এবারের ফলাফলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হলো বাংলার অসামান্য সাফল্য। বিশেষ করে দ্বাদশ শ্রেণির মেধা তালিকায় সর্বভারতীয় স্তরে প্রথম স্থান অধিকার করে বাংলার জয়পতাকা উড়িয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটির কন্যা অনুষ্কা ঘোষ।
ফলাফলের পরিসংখ্যান:
২০২৬ সালের এই বোর্ড পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের সামগ্রিক পারফরম্যান্স গত কয়েক বছরের রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেছে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এ বছর ICSE এবং ISC—উভয় ক্ষেত্রেই পাশের হার ৯৯ শতাংশের গণ্ডি অতিক্রম করেছে।
গত বছরের তুলনায় এবারের সাফল্যের হার বেশ খানিকটা ঊর্ধ্বমুখী, যা শিক্ষা মহলের কাছে অত্যন্ত ইতিবাচক সংকেত। দেশজুড়ে লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীর অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আয়োজিত এই পরীক্ষায় মেয়েদের পাশের হার ছেলেদের তুলনায় কিছুটা এগিয়ে রয়েছে।
বাংলার জয়গান ও অনুষ্কার সাফল্য:
এবারের রেজাল্টে সবচেয়ে বড় চমক দেখিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। পানিহাটির বাসিন্দা অনুষ্কা ঘোষ ISC বা দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছেন। তিনি ৪০০ নম্বরের পরীক্ষায় পূর্ণমান অর্থাৎ ৪০০-তে ৪০০ নম্বর পেয়ে দেশজুড়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান অনুষ্কার এই সাফল্যে খুশি শুধু তার পরিবার বা স্কুল নয়, বরং গোটা বাংলা গর্বিত।
অনুষ্কার এই সাফল্যের খবর ছড়িয়ে পড়তেই পানিহাটি এলাকায় উৎসবের আমেজ তৈরি হয়। নিজের সাফল্য প্রসঙ্গে অনুষ্কা জানান, ধারাবাহিক পড়াশোনা এবং শিক্ষকদের সঠিক দিকনির্দেশনাই তাকে এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে। ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি গবেষণামূলক কাজ বা বিশেষ কোনো পেশাগত দিকে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। মেধা তালিকায় বাংলার জয়জয়কার প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, জাতীয় স্তরে শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের আধিপত্য এখনো অটুট।
রাজ্যভিত্তিক ফলাফল
প্রতি বছরের মতো এবারও দক্ষিণ ভারত এবং পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলো পাশের হারে এগিয়ে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের স্কুলগুলো থেকে পরীক্ষার্থীদের গড় পাশের হার অত্যন্ত সন্তোষজনক। শহরের নামী স্কুলগুলোর পাশাপাশি মফস্বল ও জেলার স্কুলগুলো থেকেও বহু ছাত্রছাত্রী মেধা তালিকার প্রথম সারিতে জায়গা করে নিয়েছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষের মতে, এ বছর প্রশ্নপত্রের গুণগত মান এবং মূল্যায়ন পদ্ধতিতে আধুনিকীকরণ আনার ফলেই ছাত্রছাত্রীদের পারফরম্যান্সের এমন উন্নতি দেখা গেছে।
ফলাফল প্রকাশ:
উল্লেখযোগ্য যে, এ বছর রাজ্যে ভোট পর্ব মেটার পরপরই দ্রুততার সঙ্গে ফলাফল প্রকাশ করল CISCE বোর্ড। নির্বাচনের ব্যস্ততা থাকলেও শিক্ষা দপ্তর এবং বোর্ডের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খাতা দেখা ও প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হয়েছে। আজ দুপুর ১২টা নাগাদ আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই বোর্ডের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ট্র্যাফিক উপচে পড়ে। মোবাইল অ্যাপ এবং এসএমএস-এর মাধ্যমেও ছাত্রছাত্রীরা তাদের মার্কশিট দেখতে সক্ষম হয়েছে।
শিক্ষাবিদদের প্রতিক্রিয়া:
এবারের ফলাফল বিশ্লেষণ করে শিক্ষাবিদদের অভিমত, পাশের হার ৯৯ শতাংশ ছাড়িয়ে যাওয়া ইঙ্গিত দেয় যে শিক্ষার্থীরা ডিজিটাল লার্নিং এবং উন্নত পাঠ্যক্রমের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে। পানিহাটির মেয়ের অভাবনীয় সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনুষ্কার রেজাল্ট এখন ভাইরাল, যেখানে অনেকেই তাকে 'বাংলার গর্ব' হিসেবে অভিহিত করছেন।
২০২৬ সালের ICSE এবং ISC ফলাফল কেবল একটি সংখ্যা নয়, বরং হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর পরিশ্রমের ফসল। পাশের হারের এই উল্লম্ফন এবং মেধা তালিকায় বাংলার আধিপত্য ভবিষ্যতে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে। অনুষ্কা ঘোষের মতো কৃতিরা আগামী দিনের শিক্ষার্থীদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবেন। তবে বিপুল সাফল্যের পাশাপাশি যারা মেধা তালিকায় স্থান পাননি, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে বোর্ড কর্তৃপক্ষ এবং অভিভাবক সমাজকে ইতিবাচক ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।
বাংলার মেধার এই জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক-- ফল প্রকাশের পর এই কামনাই করছে শিক্ষানুরাগী সমাজ।
