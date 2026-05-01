English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • ISC 2026 Result: নম্বরের পাহাড়ে বাংলা: অনুষ্কার সঙ্গে আরও ছয় ছাত্রছাত্রী 400/400 পেয়ে ISC-তে দেশের সেরা

ISC 2026 Result: নম্বরের পাহাড়ে বাংলা: অনুষ্কার সঙ্গে আরও ছয় ছাত্রছাত্রী 400/400 পেয়ে ISC-তে দেশের সেরা

ISC 2026 West Bengal students result: চলতি বছরে আইসিএসই পরীক্ষায় পাশের হার ৯৯.১৮ শতাংশ এবং আইএসসি পরীক্ষায় পাশের হার ৯৯.১৩ শতাংশ রেকর্ড করা হয়েছে। উভয় পরীক্ষার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে—ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের পাশের হার বেশি

নবনীতা সরকার | Edited By: নবনীতা সরকার | Updated By: May 1, 2026, 01:37 PM IST
ISC 2026 Result: নম্বরের পাহাড়ে বাংলা: অনুষ্কার সঙ্গে আরও ছয় ছাত্রছাত্রী 400/400 পেয়ে ISC-তে দেশের সেরা
বাংলার ৭ ছাত্রছাত্রী ISC-তে দেশের সেরা

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: কাউন্সিল ফর দ্য ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট এক্সামিনেশনস (CISCE) গত বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় চলতি বছরের আইসিএসই (ICSE) (দশম শ্রেণি) এবং আইএসসি (ISC) (দ্বাদশ শ্রেণি) পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করেছে। এ বছরের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সর্বভারতীয় স্তরে বাংলার শিক্ষার্থীরা মেধার এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে। বিশেষ করে আইএসসি পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে সাতজন শিক্ষার্থী ১০০ শতাংশ নম্বর পেয়ে মেধা তালিকায় শীর্ষস্থান দখল করে এক ইতিহাস তৈরি করেছেন।

Add Zee News as a Preferred Source

অসাধারণ সাফল্যের পরিসংখ্যান

চলতি বছরে আইসিএসই পরীক্ষায় পাশের হার ৯৯.১৮ শতাংশ এবং আইএসসি পরীক্ষায় পাশের হার ৯৯.১৩ শতাংশ রেকর্ড করা হয়েছে। উভয় পরীক্ষার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে—ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের পাশের হার বেশি। পশ্চিমবঙ্গে এই চিত্রটি আরও পরিষ্কার:

ICSE: রাজ্যে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৪৪,৪১০ জন। পাশের হার ৯৮.৮৪%। এর মধ্যে ছাত্রীদের পাসের হার ৯৯.২২%, যা ছাত্রদের (৯৮.৫৩%) তুলনায় বেশি। রাজ্যের ৪৫৭টি স্কুল এই পরীক্ষায় অংশ নেয়।

ISC: রাজ্যে পরীক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ২৮,৭৯১ জন। পাশের হার ৯৮.৯০%। এখানেও ছাত্রীরা (৯৯.৩১%) ছাত্রদের (৯৮.৫৪%) পিছনে ফেলে দিয়েছে। রাজ্যের মোট ৩৪৮টি স্কুল এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

আইএসসি-তে সর্বভারতীয় শীর্ষস্থানাধিকারী বাংলার মুখ

মেধাতালিকা আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত প্রকাশ না করলেও, প্রাপ্ত নম্বর অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের অন্তত সাতজন শিক্ষার্থী ৪০০ নম্বরের মধ্যে ৪০০ পেয়ে দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। এই কৃতিরা হলেন:

১. হর্ষিত আগরওয়াল: লা মার্টিনিয়ার ফর বয়েজ, কলকাতা।

২. অগ্নিভ চক্রবর্তী: সেন্ট জেমস স্কুল, কলকাতা।

৩. রাশি চৌবে: মাহবার্ট হাই স্কুল, শিলিগুড়ি।

৪. অনুষ্কা ঘোষ: সেন্ট জেভিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, পানিহাটি। তিনি ব্যারাকপুর আনন্দপুরীর বাসিন্দা এবং বিজ্ঞানের ছাত্রী।

৫. সুজাত পাল: বিবেকানন্দ মিশন স্কুল, জোকা, কলকাতা। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র।

৬. ইলিনা রাজকুমার উদানি: দ্য হেরিটেজ স্কুল, কলকাতা। তিনি কলা বিভাগের (হিউম্যানিটিজ) ছাত্রী।

৭. অনন রামি: দিল্লি পাবলিক স্কুল মেগাসিটি, কলকাতা।

এই তালিকার সাতজন শিক্ষার্থীর মধ্যে চারজন ছাত্র এবং তিনজন ছাত্রী। 

কৃতিদের তালিকা

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা নজরকাড়া ফলাফল করেছেন। উত্তর ২৪ পরগনা ও শিলিগুড়ির সাফল্য ছিল চোখে পড়ার মতো:

ব্যারাকপুর-সোদপুর অঞ্চল: অনুষ্কা ঘোষের পাশাপাশি খড়দহের জিজ্ঞাসাধু আইএসসি-তে সর্বভারতীয় স্তরে দ্বিতীয় হয়েছেন। আইসিএসই-তে সোদপুরের অঙ্কন দত্ত দ্বিতীয় এবং আগরপাড়ার সৌমেন্দ্যু চক্রবর্তী তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন। বেলঘড়িয়ার মেঘাত্যয় সাহা সম্ভাব্য দ্বিতীয় হয়েছেন।

শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি ডন বসকো স্কুলের রৌণক গিলরা ৯৯.২৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে সফল হয়েছেন।

বিভিন্ন স্কুলের সাফল্যচিত্র
বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের টপারদের তালিকা প্রকাশ করেছে, যা থেকে মেধার বিস্তৃতি বোঝা যায়:

বিবেকানন্দ মিশন স্কুল, জোকা: সুজাত পাল ১০০ শতাংশ নম্বর পেয়ে শীর্ষে থাকলেও, হিউম্যানিটিজে সুভাঙ্গিনী ভট্টাচার্য (৯৯.২৫%), কমার্সে তথাগত সান্যাল (৯৮.২৫%) এবং ইকো সায়েন্সে মৃত্তিকা কর (৯৬.২৫%) উজ্জ্বল ফলাফল করেছেন।

স্টেপিং স্টোন স্কুল, রিষড়া: খুশবু যাদব ৯৮.৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে স্কুলের শীর্ষস্থান দখল করেছেন। এছাড়াও আদিত্য সাউ (৯৫.৭৫%) এবং আরিয়ান সিনহা (৯৫.২৫%) প্রশংসনীয় ফল করেছেন।

সেন্ট স্টিফেন স্কুল, বজবজ: বিজ্ঞানে সঙ্গীতিকা নাগ ৯৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছেন। তনুষ্ক সরকার (৯৬.৫%) ও উশ্রী দাশগুপ্ত (৯৬.৫%) যৌথভাবে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন।

অক্সিলিয়াম কনভেন্ট স্কুল, শিলিগুড়ি: সুস্মিতা সিনহা রায় হিউম্যানিটিজে ৯৭ শতাংশ নম্বর পেয়ে স্কুলের টপার হয়েছেন। রজত মিত্তল কমার্সে ৯১ শতাংশ নম্বর পেয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর অভিনন্দন

শিক্ষার্থীদের এই অভাবনীয় সাফল্যে আনন্দ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি টুইট বার্তায় সফল সকল ছাত্রছাত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, 'তোমাদের এই ফলাফলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তোমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং সকল আসন্ন কাজের জন্য আমার শুভকামনা সর্বদা থাকবে।' তিনি অভিভাবক এবং শিক্ষকদেরও তাঁদের ত্যাগ ও নির্দেশনার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং তাঁদের সাফল্যের প্রকৃত স্তম্ভ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

বাংলার শিক্ষার্থীদের এই ফলাফল প্রমাণ করে যে, বিজ্ঞান থেকে কলা—সব বিভাগেই মেধার কোনো খামতি নেই এবং রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার মান দিন দিন উৎকর্ষের শিখরে পৌঁছাচ্ছে।

Zee ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল টিমের তরফে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী এবং তাদের পরিবারকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
iscISC 2026ISC 2026 resultISC topperISC bengal topperAnushka GhoshHarshit AgarwalAgnibho ChakrabortyRashi ChoubeySujato PalISC country topper list
