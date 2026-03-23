Arabul Islam: ভোটের বড় চমক: এবার 'চিরশত্রু' শওকত মোল্লার গড়ে সিঁধ কাটতে মরিয়া আরাবুল ইসলাম, নওশাদের স্টার ISF প্রার্থী 'তাজা নেতা'

Arabul Islam: ভোটের বড় চমক: এবার 'চিরশত্রু' শওকত মোল্লার গড়ে সিঁধ কাটতে মরিয়া আরাবুল ইসলাম, নওশাদের স্টার ISF প্রার্থী 'তাজা নেতা'
ISF Candidate List West Bengal Assemmbly Election 2026: ভাঙড়ে নওশাদ নিজের প্রার্থিতা বজায় রেখে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন। নওশাদের হুঙ্কার, 'সাহস থাকলে মুখ্যমন্ত্রী ভাঙড় থেকে দাঁড়িয়ে দেখান।'
বিধান সরকার: ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার ঠিক আগেই রাজ্য রাজনীতিতে মহাবিস্ফোরণ ঘটাল ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (ISF)। সোমবার ফুরফুরা শরিফ থেকে প্রথম দফার ২৩ জন প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করেন বিদায়ী বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। এবারের তালিকায় সবথেকে বড় চমক— তৃণমূল ছেড়ে আইএসএফ-এ যোগ দেওয়া ভাঙড়ের ‘তাজা নেতা’ আরাবুল ইসলাম। তাঁকে ক্যানিং পূর্ব আসনে প্রার্থী করেছে নওশাদের দল। উল্লেখ্য, এবার ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন বাহারুল ইসলাম।
এতদিন যে আরাবুল ও শওকত মোল্লা তৃণমূলের হয়ে ভাঙড় ও ক্যানিং দাপিয়ে বেড়াতেন, সমীকরণ বদলে তাঁরাই এখন যুযুধান পক্ষ। শওকত মোল্লা ক্যানিং পূর্ব ছেড়ে ভাঙড়ে নওশাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছেন। অন্যদিকে, শওকতের ছেড়ে আসা গড় পুনরুদ্ধারে আইএসএফ ভরসা রেখেছে খোদ আরাবুলের ওপর। ভাঙড়ে নওশাদ নিজের প্রার্থিতা বজায় রেখে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন। নওশাদের হুঙ্কার, 'সাহস থাকলে মুখ্যমন্ত্রী ভাঙড় থেকে দাঁড়িয়ে দেখান।'
প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই দেখা যায়, ১৫ জন বিধায়কের আসন বদল করেছে তৃণমূল। তেমনই ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকতকে প্রার্থী করা হয় ভাঙরে। প্রার্থী বদলকে কেন্দ্র করে ক্যানিং পূর্বে শুরু হয় ক্ষোভ-বিক্ষোভ। তৃণমূল কর্মী, সমর্থকেরা প্রতিবাদে নামেন। সূত্রের খবর, শওকত মোল্লা তৃণমূলের শীর্ষস্তরে যোগাযোগ করেন। কিন্তু তাঁকে ভাঙরেই লড়তে হবে বলে জানিয়ে দেন তৃণমূল সেনাপতি।
এরপর শওকত সংবাদমাধ্যমকে জানান, তিনি ভাঙরেই লড়বেন। পাশাপাশি তাঁকে ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্রের দায়িত্বও দেওয়া হচ্ছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে দেখা গেল, ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্রে নির্বাচনী কমিটি ঘোষণা করল তৃণমূল। কমিটির চেয়ারপার্সন করা হয়েছে শওকতকে। কমিটিতে আছেন বর্তমান প্রার্থী বাহারুলও। সব মিলিয়ে কমিটির সদস্য সংখ্যা সতেরো জন।
আরও পড়ুন: Soumen Mahapatra: টিকিট না পেয়ে কি শেষে দল ছাড়ছেন তৃণমূলের বিধায়ক, প্রাক্তন হেভিওয়েট মন্ত্রী ? ভোটের আগেই বড় খবর
রাজনৈতিক মহলের মতে, ক্যানিং পূর্বে আরাবুলকে প্রার্থী করে আইএসএফ কেবল চমক দেয়নি, বরং দক্ষিণ ২৪ পরগনার সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কেও বড়সড় থাবা বসানোর ছক কষেছে। ভাঙড় ও ক্যানিং পূর্ব— এই দুই প্রতিবেশী কেন্দ্র ঘিরে এবার যে রক্তক্ষয়ী রাজনৈতিক সংগ্রাম হতে চলেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।
আরও পড়ুন: Rinku Majumder: ১৫ কোটি টাকা দুর্নীতিতে জড়িতকেই দল টিকিট দিয়েছে: আমি এতদিন সময় নষ্ট করলাম কেন? তালিকায় নাম না থাকায় বিজেপি ছাড়ছেন দিলীপ-পত্নী রিংকু?
তৃনমূল ছেড়ে আইএসএফ এ যোগ দিয়েই দেগঙ্গায় প্রার্থী হলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি।
প্রথম পর্যায়ে ২৩ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল আইএসএফ। এবারে লড়াই খুব ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে ভাঙরে। তৃণমূল সেখানে প্রার্থী করেছে শওকত মোল্লাকে। নওশাদের গড় ভাঙরে তাকে কঠিন লড়াই এর মুখে পড়তে হবে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। গত পাঁচ বছর ধরে নওশাদ আর শওকতের লড়াই বার বার খবরের শিরনামে এসেছে।
আরও পড়ুন: TMC Candidate 2026: 'আমি তোলা তুলতে পারব না': প্রার্থীতালিকায় নাম বাদ পড়তেই তৃণমূল ছাড়লেন বড় নেত্রী, বিস্ফোরক বিধায়িকা
ভবানীপুর যদি এবার নির্বাচনে এপিসেন্টার হয় তবে ভাঙর অবশ্যই যুদ্ধভূমি হবে। ভাঙরে শওকত প্রার্থী হলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জ করেন নওশাদ সিদ্দিকি।
আইএসএফ চেয়ারম্যান ভাঙরের বিদায়ী বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি আজ ফুরফুরায় দলের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। উত্তর ২৪ পরগনার কয়েকটি আসন নিয়ে এখনো জট কাটেনি। নওশাদ জানান সাত মাস ধরে আলোচনা হয়েছে আর একটা দিন অপেক্ষা করব। আগামী বুধবার দ্বিতীয় তালিকা প্রকাশ করব।
আরও পড়ুন: SIR Supplimentary List: সোমবারই সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট, আপনার নাম না থাকলে করতে হবে আপিল: কী ভাবে করবেন- রইল সহজ গাইড
ভাঙরের তাজা নেতা আরাবুল ইসলামকে ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্রে প্রার্থী করেছে আইএসএফ। দেগঙ্গায় প্রার্থী করেছে তৃনমূল ত্যাগী মফিদুল হক সাহাজিকে। হুগলির হরিপালে প্রার্থী করেছে শেখ মোজ্জাফ্ফর আলি ওরফে মাজাকে। তিনিও তৃনমূল ছেড়ে আইএসএফ এ যোগ দিয়েছেন।
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: বিধানসভা ভোটের আগে কমিশনের 'মাস্টারস্ট্রোক': প্রার্থীদের সোশ্যাল মিডিয়া থেকে প্রচার-- বেনজির কড়া নির্দেশিকা
নওশাদ সিদ্দিকি বলেন, যারা ভালো লোক তারা দলে এসেছেন। অনেক খারাপ লোককেও কাউন্সেলিং করে দলে নেওয়া হয়েছে। কেউ ভুল করে থাকলে সংশোধন করার সুযোগ তাকে সংবিধান দিয়েছে। যাদের দিয়ে খারাপ কাজ করানো হয়েছে তাদের ভালো করতে হবে। তার জন্য কাউন্সেলিং টিম রয়েছে আইএসএফের। এখন জেলখানা সংশোধনাগার হয়েছে। সবার সংশোধন হবার সুযোগ আছে।
আরাবুল বা তৃণমূল ছেড়ে আসাদের নিয়ে দলের কর্মীদের কোনও সমস্যা হবে না কারণ তাঁদের দলে নেওয়ার আগে সমীক্ষা হয়েছে দলের তরফে।
উত্তর ২৪ পরগনা আমডাঙ্গায় তৃণমূল প্রার্থী করেছে ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা কাসেম সিদ্দিকিকে। তাঁর বিরুদ্ধেও আই এস এফ প্রার্থী দিয়েছে। আইএসএফের সম্পাদক বিশ্বজিৎ মাইতি সেখানে লড়াই করবেন।
আরও পড়ুন: Arabul Islam joins ISF: 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কান দিয়ে নয়, চোখ দিয়ে শোনেন', TMC ছেড়ে ISF-এ 'তাজা' নেতা আরাবুল
নওশাদ দলের চেয়ারম্যান হিসাবে সব প্রার্থীর হয়ে প্রচারে যাবেন। সেক্ষেত্রে কাশেম সিদ্দিকির বিরুদ্ধেও প্রচারে যাবেন।
আজ যে ২৩ জনের নাম ঘোষাণ হয়েছে তা বামেদের সঙ্গে সহমতের ভিত্তিতেই হয়েছে বলে জানান নওশাদ।
প্রসঙ্গত, বাম-আইএসএফ আসন সমঝোতার জট কাটিয়ে ২৯টি আসনে ঐকমত্যে পৌঁছল দুই শিবির। সোমবার ২৩ জনের প্রথম দফার প্রার্থী তালিকায় সবথেকে বড় চমক হিসেবে উঠে এল ভাঙড়ের ‘তাজা নেতা’ আরাবুল ইসলামের নাম।
আরও পড়ুন: BJP 2nd Candidates List: রূপা গাঙ্গুলী থেকে হিরণ চট্টোপাধ্যায়- বিধানসভা ভোটে বিজেপির দ্বিতীয় প্রার্থীতালিকায় কে কোথায় জায়গা পেলেন?
ঘটনাচক্রে, বিদায়ী বিধায়ক শওকত মোল্লা ক্যানিং পূর্ব ছেড়ে ভাঙড়ে নওশাদের বিরুদ্ধে লড়তে আসছেন, আর শওকতের সেই ছেড়ে আসা গড় পুনরুদ্ধারে আইএসএফ বাজি ধরল আরাবুলকে। দীর্ঘদিনের দুই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর এই কেন্দ্র বদল ও শিবির বদল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভোট সমীকরণকে এক নজিরবিহীন ও উত্তেজক মোড়ে দাঁড় করিয়ে দিল। বাকি ৪টি আসনে বামেদের সঙ্গে 'বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াইয়ের' পথেই হাঁটছে নওশাদের দল।
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের মুখে তৃণমূলে বিরাট ভাঙন: প্রার্থী ঘোষণার পরই দল ছেড়ে বিস্ফোরক তৃণমূল কর্মী
