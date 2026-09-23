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নির্দিষ্ট কোনও সিম্বল পেতে পারে না ISF? আদালতে কী জানাল কমিশন

ISF Logo Case: নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য, ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট বা আইএসএফ কোনও রেকগনাইজড বা নিবন্ধিত দল নয়। তাই তাদের নির্দিষ্ট কোনও সিম্বল থাকতে পারে না

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 23, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 03:46 PM IST
নির্দিষ্ট কোনও সিম্বল পেতে পারে না ISF? আদালতে কী জানাল কমিশন

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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নির্দিষ্ট কোনও সিম্বল পেতে পারে না ISF? আদালতে কী জানাল কমিশন
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