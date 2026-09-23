/নির্দিষ্ট কোনও সিম্বল পেতে পারে না ISF? আদালতে কী জানাল কমিশন

অর্ণবাংশু নিয়োগী: এতদিন খাম প্রতীক নিয়ে লড়াই করে আসছে আইএসএফ। এবার উপনির্বাচনে খাম প্রতীক পেয়েছে ঋতব্রত শিবিরের 'গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস'। এখানেই আপত্তি নওশাদ সিদ্দিকির আইএসএফের। ওই প্রতীক চেয়ে হাইকোর্টে মামলা করেছিল আইএসএফ। সেই মামলাতেই আজ কমিশনের আইনজীবী আদালতে সওয়াল করলেন, আইএসএফের কোনও নির্দিষ্ট প্রতীক থাকতে পারে না।
কেন? নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য, ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট বা আইএসএফ কোনও রেকগনাইজড বা নিবন্ধিত দল নয়। তাই তাদের নির্দিষ্ট কোনও সিম্বল থাকতে পারে না। কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী কোনও কমন প্রতীক শুধুমাত্র দুবার ব্যববার করা যায়। ২০২১ সাল থেকে তারা এই সিম্বল ব্যবহার করেছিল।
এদিন, বিচারপতি কৃষ্ণা রাও জানতে চান, একই প্রতীক কীভাবে দুটি রাজনৈতিক দলকে ব্যবহার করতে দেওয়া যেতে পারে। ওই প্রশ্নের উত্তরে কমিশনের আইনজীবী বলেন, খাম কোনও একটি দলের জন্য নির্দিষ্ট প্রতীক নয়। এটি ফ্রি সিম্বল। নিয়ম অনুযায়ী কমিশন এই প্রতীক যে কোনও রেকগনাইজড দলকে বরাদ্দ করার এক্তিয়ার রাখে।
নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনে খাম প্রতীকটি গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসকে দিয়ে দেওয়ায় কমিশনের বিরুদ্ধে আদালতে যায় আইএসএফ। এনিয়ে নওশাদ সিদ্দিকি সংবাদমাধ্যমে বলেন, যে দলটি আগে ছিল না তারা রাতারাতি রেকগনাইজড় হয়ে গেল কী করে? এনিয়ে কমিশনে আপত্তি জানানো হয়েছে। মামলাটির ফের শুনানি হবে আগামিকাল।
এদিকে, এতদিন হয়ে গেল আইএসএফ তৈরি হয়েছে, দলের একমাত্র বিধায়ক হয়েছেন নওশাদ সিদ্দিকি। এখন কমিশনের দাবি অনুযায়ী একটি আইনি জটিলতায় আটকে গেল আইএসএফ। এই মামলায় আগামিকালও শুনানি হবে।
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