English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • Home
  • রাজ্য
  • ISI using Jamaat hardliners: পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি অস্থিরতা ছড়ানোর চেষ্টায় জামাত, মদত দিচ্ছে ISI: ভয়ংকর গোয়েন্দা রিপোর্ট

ISI using Jamaat hardliners: পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি অস্থিরতা ছড়ানোর চেষ্টায় জামাত, মদত দিচ্ছে ISI: ভয়ংকর গোয়েন্দা রিপোর্ট

 Intelligence Report on West Bengal: সম্প্রতি জামাত নেতা মহম্মদ নুরুল হুদার এক মন্তব্য সামনে আসতেই বিতর্ক ছড়িয়েছে। যেখানে তাকে পশ্চিমবঙ্গকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করার আহ্বানও জানাতে শোনা যায়।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: May 11, 2026, 08:07 PM IST
ISI using Jamaat hardliners: পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি অস্থিরতা ছড়ানোর চেষ্টায় জামাত, মদত দিচ্ছে ISI: ভয়ংকর গোয়েন্দা রিপোর্ট
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গে অস্থিরতা ছড়ানোর চেষ্টায় জামাত-ই-ইসলামি। যার পিছনে রয়েছে পাক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই। সামনে এল ভয়ংকর গোয়েন্দা রিপোর্ট। যে রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই পরিকল্পনার লক্ষ্যই হল রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব উসকে দেওয়া। যার প্রভাব হয় দীর্ঘমেয়াদি। 

Add Zee News as a Preferred Source

সম্প্রতি জামাত নেতা মহম্মদ নুরুল হুদার এক মন্তব্য সামনে আসতেই বিতর্ক ছড়িয়েছে। যেখানে তাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের পদত্যাগ না করার সিদ্ধান্তকে সমর্থনের পাশাপাশি বিজেপিকে আক্রমণ করতে শোনা যায়। এমনকি তিনি পশ্চিমবঙ্গকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করার আহ্বানও জানান। যার ভিত্তিতেই গোয়েন্দা সংস্থার এক আধিকারিক দাবি করেছেন, এই মন্তব্য কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং এক বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ বিশেষ।

এমনকি রিপোর্টে এও বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে জামাত উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাওয়ার পর থেকেই আইএসআই মদতপুষ্ট গোষ্ঠীগুলি পশ্চিমবঙ্গে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করতে পারে বলে আশঙ্কা বেড়েছে। উল্লেখ্য, ওই গোয়েন্দা আধিকারিকের কথায়, পশ্চিমবঙ্গকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণার দাবি নতুন নয়। কয়েক বছর আগে মুর্শিদাবাদকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আলাদা করার ছকও কষেছিল জামাতপন্থীরা। সেই ছক বানচাল করা হয়। 

তবে গোয়েন্দা সূত্র বলছে, আইএসআই জামাতের একাধিক কট্টরপন্থী নেতার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে। আর তাদের পশ্চিমবঙ্গে অশান্তি তৈরির জন্য নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে। যার উদ্দেশ্য একটাই, জম্মু-কাশ্মীরের মতো পশ্চিমবঙ্গেও দীর্ঘমেয়াদি আন্দোলনের পরিবেশ তৈরি করা। গণআন্দোলনের মাধ্যমে রাজ্যে রাজনৈতিক উত্তেজনা দীর্ঘস্থায়ী করার ছক আইএসআই-এর। 

এমনকি গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রে আরও খবর, পশ্চিমবঙ্গের শান্তি-সম্প্রীতি নষ্ট করার পাশাপাশি ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কেও প্রভাব ফেলতে চাইছে আইএসআই-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলি। বাংলাদেশ নির্বাচনে ভোটে জিতে তারেক রহমানের সরকার ক্ষমতায় আসার পর দুই দেশের সম্পর্কের উন্নতিসাধন আইএসআই-এর পছন্দ নয়।

আরও পড়ুন, CM Suvendu Adhikari First Cabinet Meeting: সরকারি চাকরিতে ৫ বছরের ছাড়, আজ থেকেই চালু আয়ুষ্মান ভারত-জনগণনা: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর প্রথম মন্ত্রিসভার ৬ বড় সিদ্ধান্ত

আরও পড়ুন, BJP Bengal Fish and Rice Festival: বাংলায় মাছ ছিল, আছে, থাকবে- মাস্টারস্ট্রোক 'মাছ-ভাত উৎসব', তৃণমূলকে স্টেপ-আউট করে বাউন্ডারির বাইরে ফেলল 'বাঙালি' বিজেপি

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
isiJamaat hardlinerspolitical tensionsWest bengalIntelligence report
পরবর্তী
খবর

AITC inner conflict after 2026 west bengal assembly Election: তিলে তিলে গড়ে ওঠা দলটা শেষ হয়ে গেল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য: তৃণমূলের নেতার 'কুমীরের কান্নায়' বিস্ফোরণ দলে
.

পরবর্তী খবর

CM Suvendu Adhikari First Cabinet Meeting: আদৌ মিলবে কি লক্ষ্ণীর ভান্ডার? চলবে স্বাস্থ্যসাথী...