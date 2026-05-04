Jadavpur election result 2026 Live: হাইভোল্টেজ যাদবপুর: ঘাসফুল ধরে রাখতে মরিয়া দেবব্রত, বাম দুর্গ পুনরুদ্ধারে বিকাশের ওপরই ভরসা আলিমুদ্দিনের

Jadavpur election result 2026 Live: হাইভোল্টেজ যাদবপুর: ঘাসফুল ধরে রাখতে মরিয়া দেবব্রত, বাম দুর্গ পুনরুদ্ধারে বিকাশের ওপরই ভরসা আলিমুদ্দিনের
West Bengal Assembly Election 2026: একদা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের 'দুর্গ' যাদবপুরে ২০২৬-এর লড়াই এখন মর্যাদার লড়াই। লোকসভা ভোটের সাফল্যের ধারা বজায় রাখতে লড়ছেন তৃণমূলের দেবব্রত মজুমদার, অন্যদিকে হেভিওয়েট বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে নামিয়ে জমি ফেরাতে মরিয়া সিপিএম। রেকর্ড ৯২.৯৩% ভোটদান এবং ভোটার তালিকা নিয়ে তপ্ত আবহে রাজ্যের এই 'নার্ভ সেন্টার' শেষ পর্যন্ত কার দখলে যায়, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ১৫০ নম্বর যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রটি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে অন্যতম 'হেভিওয়েট' এবং মর্যাদাপূর্ণ আসন। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে এই কেন্দ্রটি সিপিআই(এম)-এর শক্ত ঘাঁটি ছিল। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ১৯৭৭ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত এই আসন থেকে একাধিকবার জয়ী হয়েছিলেন। ২০১১ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের মনীশ গুপ্ত তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে পরাজিত করে বাম দুর্গের পতন ঘটান। ২০১৬ সালে সিপিআই(এম)-এর সুজন চক্রবর্তী আসনটি পুনরুদ্ধার করলেও ২০২১ সালে তা পুনরায় তৃণমূলের দখলে চলে যায়।
২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে হাই-ভোল্টেজ কেন্দ্র যাদবপুরে এবার ত্রিমুখী লড়াই-
তৃণমূল (TMC): দেবব্রত মজুমদার (মলয়)
বিজেপি (BJP): শর্বরী মুখোপাধ্যায়
সিপিএম (CPM): বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য
ভোটগ্রহণ : ২৯ এপ্রিল, ২০২৬
ভোটগণনা: ৪ মে
ফলাফলের স্ট্যাটাস: চতুর্থ রাউন্ডের শেষে ৬০০০ ভোটে যাদবপুর কেন্দ্রে এগিয়ে বিজেপি প্রার্থী শর্বরী মুখোপাধ্যায়
২০২১ সালের নির্বাচনের ফলাফল
যাদবপুরের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বুঝতে গত কয়েক বছরের ভোটের পরিসংখ্যান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০২১ সালে তৃণমূলের দেবব্রত মজুমদার বড় ব্যবধানে জয়ী হন।
তৃণমূল: ৯৮,১০০ ভোট (প্রাপ্ত ভোটের ৪৫.৫৪%)
সিপিএম: ৫৯,২৩১ ভোট (সুজন চক্রবর্তী ২৭.৫০% ভোট পেয়ে দ্বিতীয় হন)
বিজেপি: ৫৩,১৩৯ ভোট (রিঙ্কু নস্কর তৃতীয় হন)
জয়ের ব্যবধান: ৩৮,৮৬৯ ভোট।
২০২৪ লোকসভা ট্রেন্ড:
২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও এই বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস লিড বজায় রেখেছে। যাদবপুরের সাংসদ হিসেবে জয়ী হয়েছেন তৃণমূলের সায়নী ঘোষ। লোকসভার নিরিখে এই বিধানসভা এলাকায় বামেদের ভোট কিছুটা বাড়লেও তৃণমূলের আধিপত্য বজায় ছিল।
উপনির্বাচন:
২০২১ থেকে ২০২৬-এর মধ্যে যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে কোনো উপনির্বাচন হয়নি। তবে সংলগ্ন এলাকায় কলকাতা পুরসভার ভোটে তৃণমূল একচ্ছত্র আধিপত্য দেখিয়েছে। যাদবপুরের অন্তর্গত ১০টি ওয়ার্ডের মধ্যে বেশিরভাগই তৃণমূলের দখলে।
বাংলার লড়াই ২০২৬: যে ভোট শুধু ভোট নয়
এবারের বিধানসভা ভোট কোনো সাধারণ নির্বাচন ছিল না। দুই দফায়, দুটো আলাদা তারিখে, ২৯৪টি আসনে যে লড়াই হয়েছে তা আসলে দুটো রাজনৈতিক দর্শনের সংঘাত। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা অস্মিতার আওয়াজ, অন্যদিকে মোদী-শাহের হিন্দুত্বের ঢেউ। বাংলার মাটিতে কোনটা জিতল, সেই হিসেব মিলছে আজ।
দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।
মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।
মমতার বাংলা অস্মিতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।
