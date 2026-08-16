/তৃণমূল কংগ্রেস কখনওই আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে যোগ্য সম্মান দেয়নি: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

মৌমিতা চক্রবর্তী: বাড়ির পার্টি অফিস থেকে উদ্ধার রাজ্যের প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝুলন্ত দেহ। আজ সকালে বীরভূমের রামপুরহাট পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের হাটতলাপাড়ায় বাড়িতে থাকা দলীয় কার্যালয় থেকে তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তিনি রামপুরহাট বিধানসভার পাঁচবারের বিধায়ক ছিলেন। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বিস্ফোরক সুইসাইড নোট। সেখানে তিনি লেখেন, 'ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। কোনওদিনই কোনও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত হইনি। আরও লেখেন যে, 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।' এ ঘটনায় বাংলার রাজনৈতিক মহলে সাড়া পড়ে গিয়েছে। আশিসবাবুর মৃত্যুতে কথা বলেছেন সুকান্ত মজুমদার, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় তাপস রায়। কী বললেন তাঁরা?
জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
দু'দশকের বেশি সময় ধরে ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। জানি না, কেন এ ধরনের ঘটনা ঘটালেন। তবে গোটা বিষয়টিতে একাধিক প্রশ্ন রয়েছে। অত সকালে উনি কেন গেলেন পার্টি অফিসে-- সেটার তদন্ত হওয়া দরকার। তদন্তে আসল সত্য নিরপেক্ষভাবে সামনে আসুক।
এ প্রসঙ্গে বীরভূমের রাজনীতি নিয়েও মত প্রকাশ করেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি জানান, স্বচ্ছ ভাবমূর্তির রাজনৈতিক নেতার অভাব। বলেন, 'বীরভূম জেলায় যে ধরনের রাজনৈতিক পরিবেশ গত বেশ কয়েক বছর ধরে চলেছে, তাতে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। প্রথম দিন থেকে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের সঙ্গে ছিলেন, যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কেউ ছিল না। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস কখনওই আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে যোগ্য সম্মান দেয়নি। রামপুরহাটের আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় হারেননি, হেরেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এটা নিয়ে কোনও খারাপ লাগা থাকতেই পারে।'
সুকান্ত মজুমদার
আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ষীয়ান এবং দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক নেতা! তিনি কেন এ কাজ ঘটিয়েছেন, সেটা তদন্তসাপেক্ষ। তদন্ত হওয়ার পরে প্রশাসন নিশ্চয় এ বিষয়টি সামনে আনবে। তবে মৃত্যু নিয়ে কোনও রাজনৈতিক মন্তব্য করতে চাই না।
তাপস রায়
দীর্ঘদিনের পরিচয় আমার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। দীর্ঘদিন একসঙ্গে কাজ করেছি। বর্ষীয়ান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কেন এ ধরনের ঘটনা ঘটালেন, সেটা অবশ্যই তদন্তসাপেক্ষ। পুলিস প্রশাসনও গোটা বিষয়টি দেখছে।
এই সূত্রেই তিনি বীরভূমের সাদা-কালো রাজনীতি নিয়েও কথা বলেন। তাপস রায় জানান, সাদা-কালো রাজনীতি গোটা রাজ্য জুড়ে হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময়। তবে তৃণমূল কংগ্রেস আমলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধুমাত্র কালো রাজনীতিকে বেছে নিয়েছেন এবং নোংরা রাজনীতি করেছেন। স্বচ্ছ ভাবমূর্তির লোক কোথায় ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে? তৃণমূল কংগ্রেসের সময়ে বরাবর কাজল অনুব্রত শাহজাহান-- এদের মতো লোকই বাংলার রাজনীতি এবং গোটা বিষয়টাকে কুক্ষিগত করেছে, কন্ট্রোল করেছে।
আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুইসাইড নোট
ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বিস্ফোরক সুইসাইড নোট। সেখানে তিনি লেখেন, 'ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। কোনওদিনই কোনও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত হইনি। ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক হয়েছি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে-- সেখানেও কোনো দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত হইনি। রাজনৈতিক বাকবিতণ্ডা হয়েছে, কখনও শত্ৰুতার রূপ নেয়নি। সর্বদা সব দলীয় অপরাধে প্রশ্রয় দিতে না পারলেও প্রতিবাদ করতে পারিনি। সারাজীবনে এক পয়সা কোনও কাজের বিনিময়ে নিইনি। এমনকি আমার যেসব ছেলেরা অ্যাটেনডেন্ট হয়েছে, তাঁদের কাছ থেকেও একটা মিষ্টি পর্যন্ত খাইনি। কোনো আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে কোনও ছেলেই জড়িত হয়নি। TRDA-তে General meeting ছাড়া আর কোনো দায়িত্ব ছিল না; আমি Tender Committee তে ছিলাম না, আমার cheque Power ছিল না, আমার plan pass বা no objection certificate issue- র ক্ষমতাও ছিল না। আমার সঙ্গে এ বিষয়ে কোনোদিন কেউই আলোচনা করেনি।' আশিস আরও লিখে রেখে যান, 'আমাকে Malign করার জন্য যা সব করা হল, তাতে ধিক্কার জানানোর ভাষা নেই। মনে হচ্ছে রাজনীতিতে আসাটাই ভুল হয়েছে।... সারাজীবন শিক্ষকতা করেছি। কোনোদিন ক্লাস ফাঁকি দিইনি। Spl. class নিয়েছি। ছাত্রদের অনার্সে বিনা পয়সায় পড়িয়েছি।' কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়ের হল, এত ক্ষোভের কথা জানিয়েও তিনি লিখে রেখে গিয়েছেন-- 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।'
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