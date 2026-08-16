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তৃণমূল কংগ্রেস কখনওই আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে যোগ্য সম্মান দেয়নি: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

Former WB Deputy Speaker Death: 'প্রথম দিন থেকে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের সঙ্গে ছিলেন, যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কেউ ছিল না। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস কখনওই আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে যোগ্য সম্মান দেয়নি। রামপুরহাটের আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় হারেননি, হেরেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এটা নিয়ে কোনও খারাপ লাগা থাকতেই পারে।' কার মন্তব্য?

Reported ByMoumita Chakrabortty Edited BySoumitra Sen
Published: Aug 16, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 01:11 PM IST
তৃণমূল কংগ্রেস কখনওই আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে যোগ্য সম্মান দেয়নি: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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