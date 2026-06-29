১০৮ কলস দুধ-জলে মহাসমারোহে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা দীঘাতেও, গজবেশ দর্শনের পরই 'অনসরে' ভগবান

কিরণ মান্না: শুধু পুরীর জগন্নাথ ধামে নয়, মহাসমারোহে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা দীঘার জগন্নাথ মন্দিরেও। ১০৮ কলস জল, দুধ, ডাবের জলে মহাস্নানের পর, আজ সন্ধ্যা থেকে অনসরে ভগবান। দীঘার জগন্নাথ মন্দিরে ভক্তি, আচার ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পালিত হচ্ছে জগন্নাথদেব, বলভদ্র ও সুভদ্রার পবিত্র স্নানযাত্রা উৎসব। তিথি ও প্রাচীন প্রথা মেনে আয়োজিত এই উৎসবকে ঘিরে সকাল থেকেই মন্দির চত্বরে ভিড় জমিয়েছেন অসংখ্য ভক্ত ও দর্শনার্থী।
মন্দিরের সামনে বাঁদিকে বিশেষভাবে নির্মিত স্নানবেদীতে জগন্নাথদেবের মহাস্নানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোট ১০৮টি কলসে ডাবের জল, দুধ, সমুদ্রের জল, ঘৃত, মধু, চন্দন, তুলসী পাতা-সহ বিভিন্ন পবিত্র উপকরণ দিয়ে শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী স্নানযাত্রা উৎসব উপলক্ষে মহাস্নানের আয়োজন করা হয়েছে। সকাল ৯টায় পাহাণ্ডি বিজয় (পাহাণ্ডি উৎসব)-এর মাধ্যমে গর্ভগৃহ থেকে শ্রীবিগ্রহকে স্নানবেদীতে নিয়ে আসা হয়। এরপর বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও পূর্ণ আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মহাস্নান অনুষ্ঠিত হয়। দুপুর ১টায় গজবেশ বা হাতি বেশ দর্শন ভগবানের, যা স্নানযাত্রার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।
মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, আজ ২৯ জুন সন্ধ্যা থেকে জগন্নাথদেব, বলভদ্র ও সুভদ্রার সরাসরি দর্শন বন্ধ থাকবে। স্নানযাত্রার পর প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী ভগবান অসুস্থ হয়ে 'অনসর' কক্ষে বিশ্রামে থাকেন। এই সময় মন্দির খোলা থাকলেও ভক্তরা মূল বিগ্রহের দর্শন পান না। তবে মন্দিরে প্রবেশ করে রাধা-মদনমোহনের পুজো দিতে ও দর্শন করতে পারবেন।
প্রসঙ্গত, দীঘা জগন্নাথ মন্দিরে স্নানযাত্রা উৎসবের এটি দ্বিতীয় বর্ষ। পুরীর জগন্নাথ ধামের রীতি অনুসরণ করেই তিথি মেনে দীঘাতেও এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। অনসর পর্ব শেষে হবে নবযৌবন দর্শন। তারপর রথযাত্রার দিন রাজবেশে ভক্তদের সামনে আবির্ভূত হবেন মহাপ্রভু।
দীঘা জগন্নাথ মন্দিরের স্নানযাত্রা উৎসবের দায়িত্বে থাকা পূজারী দামোদর আনন্দ দাস জানান, স্নানযাত্রার মাধ্যমে ভগবানের সর্বজনীন মঙ্গল কামনা করা হয়। শাস্ত্র অনুযায়ী ১০৮টি পবিত্র কলসের জলে মহাস্নানের পর ভগবান অনসর পর্বে বিশ্রাম নেন এবং এরপর নবযৌবন রূপে পুনরায় ভক্তদের দর্শন দেন।
এদিন স্নানযাত্রা উৎসব উপলক্ষে মন্দির চত্বরে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে। স্বেচ্ছাসেবকরাও তৎপর রয়েছেন। ভক্তদের জন্য রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। ভক্তদের বিশ্বাস, স্নানযাত্রার এই পুণ্যক্ষণে মহাপ্রভুর আশীর্বাদ লাভ করলে জীবনে সুখ, শান্তি ও মঙ্গল নেমে আসে।
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