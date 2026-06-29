Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /১০৮ কলস দুধ-জলে মহাসমারোহে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা দীঘাতেও, গজবেশ দর্শনের পরই অনসরে ভগবান

১০৮ কলস দুধ-জলে মহাসমারোহে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা দীঘাতেও, গজবেশ দর্শনের পরই 'অনসরে' ভগবান

Jagannath Dev Snan Yatra: পাহাণ্ডি বিজয়ের মাধ্যমে গর্ভগৃহ থেকে শ্রীবিগ্রহকে স্নানবেদীতে নিয়ে আসা হয়। এরপর বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও পূর্ণ আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মহাস্নান অনুষ্ঠিত হয়। মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, আজ ২৯ জুন সন্ধ্যা থেকে জগন্নাথদেব, বলভদ্র ও সুভদ্রার সরাসরি দর্শন বন্ধ থাকবে। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 29, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:56 AM IST
১০৮ কলস দুধ-জলে মহাসমারোহে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা দীঘাতেও, গজবেশ দর্শনের পরই 'অনসরে' ভগবান
Image Credit: দীঘায় জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রাSource: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সীমান্তে রক্তক্ষয়ী সংঘাত! পাকিস্তানের ভয়ংকর জোড়া হামলায় ছিন্নভিন্ন শিশু-সহ ৩৫
pakistan afganistan conflict39 min ago
2
Jagannath Dev Snan Yatra40 min ago
3
Strawberry Moon 20261 hr ago
4
Kharagpur Road Scam1 hr ago
5
Chaos at Jodhpur Boys School2 hrs ago