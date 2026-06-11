Pushpa Jahangir Khan: বারমুডা পরে ফলতায় দোর্দণ্ডপ্রতাপ 'পুষ্পা', ক্ষমা চাইলেন হাতজোড় করে, কলার ধরে রইল...

নকিব উদ্দিন গাজী: 'পুষ্পা' (Pushpa)-কে এলাকায় হাঁটিয়ে মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়াল পুলিস। জাহাঙ্গিরের (Jahangir Khan) পরনে হাফপ্যান্ট (Jahangir paraded in shorts) পায়ে চটি। এদিকে, তাঁকে দেখে 'চোর' আর 'ক্রিমিনাল' বলতে শোনা গেল স্থানীয় মানুষদের। পুষ্পা মাথা নীচু করে মানুষের কাছে ক্ষমা চাইলেন। এই ছবি বিরল হয়ে থাকল ফলতাবাসীর কাছে।
পুষ্পা গ্রেফতার
দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতায় এ কী ছবি? পুষ্পা গ্রেফতারের পরে পাঁচ দিনের পুলিসি হেফাজতে নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। আজ, বৃহস্পতিবার ফলতা থানার পক্ষ থেকে পুষ্পাকে নিয়ে প্রথমে সরহাট এলাকায় হাফ প্যান্ট পরিয়ে হাঁটানো হল। সরহাট বাজারের পরে জাহাঙ্গিরকে তাঁর বাড়ির এলাকায় নিয়ে যায় পুলিস হাঁটতে-হাঁটতে। এর পরে গাড়িতে করে সোজা চলে যায় দেবীপুর অঞ্চলের এক বিল্ডার্সের দোকানে। মূলত ওই বিল্ডার্সের দোকানের মালিকের উপরে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেছিল। কয়েক লক্ষ টাকা ফাইন করেছিল। ওই দোকানদারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তবে দোকান খুলতে দিয়েছিল। সেই বিষয়ে তদন্ত করে এরপর সোজা চলে যায় মল্লিকপুর এলাকায় সেখানে পায়ে হেঁটে মানুষের কাছে হাত জোড় করে ক্ষমা চাওয়ায় পুলিস। তারপর পদ্মা গ্রামে মানুষের কাছে হাত জড়ো করে ক্ষমা চায় বিভিন্ন এলাকায়।
নির্লজ্জের মতো
এভাবে হাফপ্যান্ট পরিয়ে জাহাঙ্গির খানকে পায়ে হাঁটিয়ে মানুষের চোখের সামনে নির্লজ্জের মতো ক্ষমা চাওয়াল পুলিস। সব চাইতে বড় কথা, বাজারে জাহাঙ্গিরের কলার ধরে তাঁকে ঘোরানো হল এলাকায়।
জয়ধ্বনি থেকে 'চোর'
ঘোরানোর সময়ে জাহাঙ্গিরকে চোর ক্রিমিনাল বলেও ব্যঙ্গ করে মানুষ। তাঁরা বলতে থাকেন, একদিন যে মানুষ জাহাঙ্গিরকে এভাবে দেখবে, কেউ ভাবতেও পারেননি! যেমন কর্ম তেমন ফল। আগের জাহাঙ্গির খানকে দেখে সকলে জয়ধ্বনি দিত, আজ সেই জাহাঙ্গীর খানকে দেখেই সবাই চোর আর ক্রিমিনাল বলছে!
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