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Pushpa Jahangir Khan: বারমুডা পরে ফলতায় দোর্দণ্ডপ্রতাপ 'পুষ্পা', ক্ষমা চাইলেন হাতজোড় করে, কলার ধরে রইল...

Falta's Pushpa Jahangir Khan: 'পুষ্পা'কে এলাকায় হাঁটিয়ে মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়াল পুলিস। জাহাঙ্গিরের পরনে হাফপ্যান্ট, পায়ে চটি। এদিকে তাকে দেখে 'চোর' আর 'ক্রিমিনাল' বলতে শোনা গেল স্থানীয় মানুষদের। পুষ্পা মাথা নীচু করে মানুষের কাছে ক্ষমা চাইলেন। এই ছবি বিরল হয়ে থাকল ফলতাবাসীর কাছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 11, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:45 PM IST
Pushpa Jahangir Khan: বারমুডা পরে ফলতায় দোর্দণ্ডপ্রতাপ 'পুষ্পা', ক্ষমা চাইলেন হাতজোড় করে, কলার ধরে রইল...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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