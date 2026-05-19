Jahangir Khan Falta Big Update: বিগ ব্রেকিং: ভোটের ২৪ ঘণ্টা আগে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন 'পুষ্পা' জাহাঙ্গীর খান, রাজনৈতিক আত্মসমর্পণ?

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: ২১ মে ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে হাইভোল্টেজ পুনর্নির্বাচন। কিন্তু তার ঠিক আগেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজনীতিতে ঘটে গেল এক নজিরবিহীন নাটকীয় মোড়। সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে হঠাৎই নির্বাচনী লড়াই থেকে সরে দাঁড়ানোর বড় ঘোষণা করলেন ফলতার বিতর্কিত তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গীর খান—যিনি রাজনৈতিক মহলে নিজের ডায়ালগ ‘আমিও পুষ্পা... ঝুঁকেগা নহি’-র জন্য আবার বিশেষভাবে পরিচিত। ফলতার সাধারণ মানুষের শান্তি রক্ষা এবং সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না বলে সাফ জানিয়েছেন।
তবে জাহাঙ্গীর খান লড়াই থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করলেও, আইনিভাবে তাঁর এই সিদ্ধান্তের কোনও যৌক্তিকতা থাকছে না। কারণ, প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের (Withdraw) নির্দিষ্ট সময়সীমা অনেক আগেই পেরিয়ে গিয়েছে। ফলে আগামী ২১ মে ইভিএম (EVM) মেশিনে তৃণমূল কংগ্রেসের লোগোর পাশাপাশি জাহাঙ্গীরের নাম ও প্রতীক যথারীতি বজায় থাকবে। অফিশিয়ালি এই মুহূর্তে তাঁর সরে দাঁড়ানোর কোনো সুযোগ নেই।
গ্রেফতারি আশঙ্কা?
পুনর্নির্বাচনের ঠিক আগে একের পর এক মামলায় জড়িয়ে পড়ার পর গ্রেফতারির আশঙ্কায় সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তৃণমূলের এই দাপুটে নেতা। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে জাহাঙ্গীর খানের আইনজীবী সওয়াল করেন যে, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের কারণে তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে একের পর এক মিথ্যা এফআইআর (FIR) করছে পুলিশ। মাত্র একদিনেই ৩টি এবং ৯ বছরের পুরনো ঘটনা তুলে এনে মামলা করা হচ্ছে। ২০২১ সালে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে আদালত যেভাবে রক্ষাকবচ দিয়েছিল, জাহাঙ্গীরের ক্ষেত্রেও সেই একই আইনি সুরক্ষার দাবি জানানো হয়।
অন্য দিকে, রাজ্যের আইনজীবী পাল্টা অভিযোগ করে জানান, নির্বাচনের দিন জাহাঙ্গীর খান ও তাঁর অনুগামীরা ভোটারদের ভয় দেখিয়েছেন, বুথ দখল করেছেন এবং ব্যালট বিকৃত করেছেন। যার কারণে নির্বাচন কমিশন ওই বুথগুলির ভোট বাতিল করে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়েছে।
সব পক্ষের সওয়াল জবাব শুনে আদালত স্পষ্ট জানায়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মামলাকারীকে নির্বাচনে অংশ নিতে হবে। তবে আগামী ২৬ মে পর্যন্ত জাহাঙ্গীর খানের বিরুদ্ধে কোনো কড়া পদক্ষেপ বা গ্রেফতারি চালাতে পারবে না পুলিশ। মোট ৫টি এফআইআর-এর ভিত্তিতে এই রক্ষাকবচ দেওয়া হলেও, আদালত নির্দেশ দিয়েছে যে জাহাঙ্গীর খানকে তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে এবং তিনি কোনো ভোটারকে হুমকি বা বাধা দিতে পারবেন না।
মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি ডায়মন্ডহারবারে
ফলতায় এই রাজনৈতিক ডামাডোলের সূত্রপাত হয় গত শনিবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সভার পর থেকে। তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ‘ঘনিষ্ঠ’ বলে পরিচিত এই জাহাঙ্গীর খানকে তোপ দেগে শুভেন্দু অধিকারী হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, ‘‘ভোট শেষ হোক। ওর ব্যবস্থা করব। সেই দায়িত্ব আমার।’’ মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তার পরেই ফলতা ও ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্ট তথা আইপিএস অজয়পাল শর্মার নেতৃত্বাধীন পুলিশ বাহিনী সক্রিয় হয়ে ওঠে।
ইতোমধ্যেই ফলতায় পুলিসের মেগা অ্যাকশন শুরু হয়েছে। জাহাঙ্গীরের এক আত্মীয়কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি ক্যানিং পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক পরেশরাম দাসের দাদা উত্তম দাসকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। এই সাঁড়াশি চাপের মুখেই কার্যত কোণঠাসা হয়ে পড়েন জাহাঙ্গীর।
রাজনৈতিক তরজা
বিজেপি তথা বিরোধীদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, ডায়মন্ড হারবার লোকসভা ও ফলতা বিধানসভায় জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বেই সিন্ডিকেট রাজ, তোলাবাজি এবং বুথ দখলের রাজনীতি চলেছে। তাঁর দাপটে বহু সাধারণ মানুষ এলাকাছাড়া হয়েছেন। যদিও জাহাঙ্গীর এই সমস্ত অভিযোগ নস্যাৎ করে দাবি করেছিলেন, বিগত বছরগুলোতে তিনি ফলতায় যে উন্নয়ন করেছেন, মানুষ ভোটের বাক্সে তারই জবাব দেবে।
কিন্তু শেষ মুহূর্তে পুলিসের তাড়া এবং রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে যাওয়ায়, ‘সিংহম’ ব্র্যান্ডের পুলিশের সামনে ‘পুষ্পা’ জাহাঙ্গীর খান নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন বলেই মনে করছে রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহল। আইনি রক্ষাকবচ পকেটে থাকা সত্ত্বেও ভোটের ঠিক আগের দিন তাঁর এই রণে ভঙ্গ দেওয়ার সিদ্ধান্ত ফলতার রাজনৈতিক সমীকরণকে সম্পূর্ণ ওলটপালট করে দিল।