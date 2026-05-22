Jahangir Khan: জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের মামলায় হাইকোর্টে বিরাট রায়: ফলতার 'পুষ্পা' কি রক্ষাকবচ পেল?

Jahangir Khan safeguard Case: এর আগে গত সোমবার যখন গ্রেফতারির আশঙ্কায় জাহাঙ্গির খান হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, তখন তাঁর আইনজীবী অভিযোগ করেন যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে একদিনের মধ্যে ৩টি-সহ মোট ৫টি সাজানো এফআইআর (FIR) দায়ের করেছে পুলিস। এমনকি ৯ বছরের পুরনো ঘটনা নিয়েও মামলা করা হচ্ছে।
অর্ণবাংশু নিয়োগী: ফলতার দাপুটে তৃণমূল নেতা, নিজেকে পর্দার ‘পুষ্পা’ হিসেবে দাবি করে শোরগোল ফেলে দেওয়া জাহাঙ্গির খানকে নিয়ে রাজ্য রাজনীতি উত্তাল। রাজ্য সরকার তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। আর তারপরেই আইনি রক্ষাকবচ প্রত্যাহার করা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে শুরু হল তীব্র আইনি লড়াই। ভোটের ময়দান থেকে জাহাঙ্গির সরে দাঁড়ানো মাত্রই তাঁর এই বিশেষ সুবিধা নিয়ে মামলা করতে হয়েছে রাজ্যে সরকার।
তবে রাজ্যের সেই আবেদন পুরোপুরি খারিজ না করলেও, এই মুহূর্তে রক্ষাকবচ তুলে নিতে রাজি হননি বিচারপতি। দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষা না দিয়ে, আদালত মাত্র পাঁচ দিনের জন্য অর্থাৎ আগামী ২৬ মে পর্যন্ত এই অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা বহাল রেখেছে। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, অবকাশকালীন বেঞ্চেই জাহাঙ্গিরের এই রক্ষাকবচ নিয়ে পরবর্তী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
রাজ্যের জোরালো সওয়াল
শুনানিতে রাজ্যের সরকারি আইনজীবী আদালতে অত্যন্ত আক্রমণাত্মক যুক্তি খাঁড়া করেন। তিনি সওয়াল করেন, 'জাহাঙ্গির খান ফলতার প্রার্থী হওয়ার কারণেই আদালত তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনা করে এই বিশেষ আইনি সুরক্ষাকবচ দিয়েছিল। কিন্তু তিনি নিজেই সাংবাদিক বৈঠক ডেকে নির্বাচন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। যেহেতু তিনি আর ভোটের ময়দানে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নন, তাই এই সুরক্ষার আর কোনও যৌক্তিকতা নেই।'
এই যুক্তিতে আদালতকে তার আগের নির্দেশ পুনর্বিবেচনা করে অবিলম্বে রক্ষাকবচ তুলে নেওয়ার আর্জি জানায় রাজ্য। একই সঙ্গে রাজ্যের দাবি, জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে ২০১৯ সালের একটি পুরনো খুনের মামলা-সহ একাধিক মামলার গতি ত্বরান্বিত করেছে পুলিস। এতদিন তদন্ত থমকে থাকলেও, এখন রাজ্য পুলিস পুরনো মামলার নতুন করে তদন্ত শুরু করেছে।
জাহাঙ্গিরের আইনজীবীর যুক্তি
এর আগে গত সোমবার যখন গ্রেফতারির আশঙ্কায় জাহাঙ্গির খান হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, তখন তাঁর আইনজীবী অভিযোগ করেন যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে একদিনের মধ্যে ৩টি-সহ মোট ৫টি সাজানো এফআইআর (FIR) দায়ের করেছে পুলিস। এমনকি ৯ বছরের পুরনো ঘটনা নিয়েও মামলা করা হচ্ছে।
পাল্টা রাজ্যের আইনজীবী অভিযোগ করেন, ২৯ এপ্রিল ফলতার নির্বাচনের দিন জাহাঙ্গির ও তাঁর অনুগামীরা ভোটারদের ভয় দেখানো, বুথ দখল এবং ব্যালট বিকৃত করার মতো ঘটনা ঘটিয়েছে। যার জেরে নির্বাচন কমিশন ভোট বাতিল করে নতুন করে ভোটগ্রহণের নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়েছিল।
হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ
উভয় পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য তাঁর পর্যবেক্ষণে জানান, নির্বাচন একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং এই ব্যবস্থায় মামলাকারীকে সুযোগ দেওয়া উচিত। আদালত স্পষ্ট করে দেয় যে:
১. আগামী ২৬ মে পর্যন্ত জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে পুলিস কোনও কড়া বা শাস্তিমূলক পদক্ষেপ (No Coercive Action) করতে পারবে না।
২. এই রক্ষাকবচ শুধুমাত্র তাঁর বিরুদ্ধে হওয়া ৫টি নির্দিষ্ট এফআইআর-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।
৩. সুরক্ষাকবচ থাকলেও পুলিসের মূল তদন্তের ওপর কোনো স্থগিতাদেশ নেই। তদন্তের প্রয়োজনে জাহাঙ্গির খানকে পুলিসকে সব রকম সহযোগিতা করতে হবে।
হাইকোর্ট আপাতভাবে ২৬ মে পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষার মেয়াদ টিকিয়ে রাখলেও, ভোটের মাঠ থেকে স্বেচ্ছায় সরে যাওয়া ‘পুষ্পা’ জাহাঙ্গিরের ভাগ্য আগামী সপ্তাহে অবকাশকালীন বেঞ্চে কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)