/Jahangir Khan: কোমরে দড়ি বেঁধে ঘুরিয়ে সম্মানহানি করা কেন? ফলতার জায়গায় জায়গায় তুলকালাম বিক্ষোভ পুষ্পা অনুগামীদের

নকিব উদ্দিন গাজী: ফলতার বাঘ এখন বেড়াল হয়ে গিয়েছে। জাহাঙ্গির খানকে নেপাল সীমান্ত থেকে ধরে এনে কান ধরে এলাকার রাস্তায় হাঁটাচ্ছে পুলিস। আর এতেই ফুঁসে উঠছে তার অনুগামীরা। জাহাঙ্গির খান ওরফে পুষ্পাকে ছাড়াতে গতকাল তার অনুগামীরা রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখান। আজ ফের তারা বিক্ষোভ দেখাল ফলতার বিভিন্ন জায়গায়। একেবারে দক্ষিণী ছবির মতো। পাল্টা দিল পুলিসও। পুলিসের লাঠি খেয়ে কোথাও কোথাও জলে ঝাঁপ দিয়ে পালাল জনতা।
মঙ্গলবার ফলতার বিভিন্ন জায়গায় পুষ্পার স্বপক্ষে বিক্ষোভ দেখায় তার অনুগামীরা। বনহোগলা, নপুকুরিয়া-সহ বিভিন্ন জায়গায় দফায় দফায় পুলিসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায় জনতা। জাহাঙ্গির খানকে গ্রেফতারের ৫ দিন হেফাজতে পায় পুলিস। তার পর আরও ৬ দিন হেফাজত হয় পুষ্পার। কিন্তুপুষ্পাকে কোমরে দড়ি বেঁধে যে ঘোরানো হচ্ছিল তাতেই রোষ তৈরি হয় এলকায়। বিশেষ করে তার অনুগামীদের মধ্যে। তার সমর্থকদের অভিযোগ, এভাবে জাহাঙ্গিরকে কোমরে দড়ি বেঁধে ঘুরিয়ে তার সম্মানহানি করা যায় না।
বিক্ষোভের খবর পেয়ে ওইসব বিক্ষোভস্থলে ছুটে যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী। লাটিপেটা করে তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়। লাঠি খেয়ে পুষ্পার অনুগামীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে য়ায়। অনেককে দেখা যায় জলে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে যেতে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, জাহাঙ্গির খানকে মুক্তি দিতে হবে, পাশাপাশি তাকে যেভাবে জনসমক্ষে কান ধরে ঘোরানো হচ্ছে তা করা যাবে না। এটা আইনসংগত নয়।
যে সরাহাট এলাকায় জাহাহ্গিরকে ঘোরনো হয়েছিল সেখানে বিক্ষোভ দেখায় তার অনুগামীরা। পুরুষের থেকে মহিলাদের বিক্ষোভে বেশি দেখা গিয়েছে। তাদেরই এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গতকালও এই দৃশ্য দেখা গিয়েছে ফলতার বিভিন্ন জায়গায়।
সোমবার জাহাঙ্গির খানের দলীয় কার্যালের সামনে ওই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে দোস্তিপুর-ফলতা রোড। বিক্ষোভকারীদের দাবি, জাহাঙ্গির খানকে তদন্তের নামে প্রকাশ্যে রাস্তায় ঘোরানো হচ্ছে, যা তাঁর মর্যাদাহানির শামিল। অবিলম্বে এই ধরনের পদক্ষেপ বন্ধ করে তাঁকে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানান তাঁরা। অবরোধের জেরে দোস্তিপুর-ফলতা রোডে যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।
ওই ঘটনা নিয়ে বিজেপি নেতা অভিজিত্ দাস ববি বলেন, এই ফলতাজুড়ে প্রচুর রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল গর কয়েক বছর ধরে। এনিয়ে আমরা অভিযোগ করেছিলাম। এরা এলাকায় কটি রায়ট করার জন্য চেষ্টা করছিল। গতকাল থেকে তারা রাস্তায় নেমেছে। আমার সন্দেহ রয়েছে এদের মধ্যে বহু রোহিঙ্গা রয়েছে। জাহাঙ্গিরকে সামনে রেখে একটা সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা হচ্ছে।
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