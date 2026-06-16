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  • /Jahangir Khan: কোমরে দড়ি বেঁধে ঘুরিয়ে সম্মানহানি করা কেন? ফলতার জায়গায় জায়গায় তুলকালাম বিক্ষোভ পুষ্পা অনুগামীদের

Jahangir Khan: কোমরে দড়ি বেঁধে ঘুরিয়ে সম্মানহানি করা কেন? ফলতার জায়গায় জায়গায় তুলকালাম বিক্ষোভ পুষ্পা অনুগামীদের

Jahangir Khan: যে সরাহাট এলাকায় জাহাহ্গিরকে ঘোরনো হয়েছিল সেখানে বিক্ষোভ দেখায় তার অনুগামীরা। পুরুষের থেকে মহিলাদের বিক্ষোভে বেশি দেখা গিয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 16, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:43 PM IST
Jahangir Khan: কোমরে দড়ি বেঁধে ঘুরিয়ে সম্মানহানি করা কেন? ফলতার জায়গায় জায়গায় তুলকালাম বিক্ষোভ পুষ্পা অনুগামীদের

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Sekender Abu Zafar

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কোমরে দড়ি বেঁধে ঘুরিয়ে সম্মানহানি করা কেন? ফলতার জায়গায় জায়গায় তুলকালাম বিক্ষোভ প
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