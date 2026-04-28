English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
Ajay Pal Sharma vs Jahangir Khan: ফলতায় হুমকি দেওয়া যোগীরাজ্যের 'সিংঘম'-কে শায়েস্তা করবে হাইকোর্ট? মামলা, শুনানি আজই

TMC's Jahangir Khan Files Case Against ECI Observer Ajay Pal Sharma: ভোটের মাঠ ছেড়ে এবার আদালতের লড়াই! ‘দাবাং’ পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয় পাল শর্মার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা ঠুকলেন ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান। আজই জরুরি শুনানির আর্জি। কী হতে চলেছে ফলতার লড়াইয়ে?

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Apr 28, 2026, 03:35 PM IST
অর্ণবাংশু নিয়োগী-পিয়ালি মিত্র: ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক লড়াই এবার সভার ময়দান ছেড়ে পৌঁছে গেল আদালত কক্ষে। নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত পুলিশ পর্যবেক্ষক তথা উত্তরপ্রদেশের দাপুটে আইপিএস অফিসার অজয় পাল শর্মার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের। অভিযোগ, ওই পুলিশ আধিকারিক পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছেন এবং তাঁর কথাবার্তা সরাসরি নির্বাচনী আচরণবিধি (Model Code of Conduct) লঙ্ঘন করছে। শুধু কলকাতা হাইকোর্ট নয় কমিশনেও দায়ের করা হলো অভিযোগ । 

Add Zee News as a Preferred Source

মঙ্গলবার সকালেই হাইকোর্টে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের এজলাসে মামলাটি উত্থাপন করা হয়েছে। তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের অভিযোগ, অজয় পাল শর্মা কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে চড়াও হয়ে পরিবারের সদস্যদের হুমকি দিয়েছেন এবং ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছেন। এই ঘটনার ভিডিও ইতোমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে অফিসারকে বলতে শোনা গেছে— “কেঁদেও কুল পাবেন না।” অভিযোগ, এটি একজন সরকারি আধিকারিকের নিরপেক্ষ ভূমিকা নয়, বরং রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে আজই (মঙ্গলবার) দুপুরের পর জরুরি ভিত্তিতে শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

বিতর্কের মূলে কী?
ঘটনার সূত্রপাত সোমবার, যখন অজয় পাল শর্মা ফলতায় জাহাঙ্গির খানের বাড়িতে তল্লাশি চালান। সেই সময় জাহাঙ্গির বাড়িতে ছিলেন না। প্রার্থীর পরিবারের সদস্যদের সামনেই আইপিএস অফিসার কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দেন। জাহাঙ্গিরের অভিযোগ, “উনি যেভাবে আঙুল উঁচিয়ে ধমকাচ্ছেন, তা কোনো সভ্য দেশের প্রশাসনিক কাজ হতে পারে না। উনি যোগী রাজ্যের সংস্কৃতি বাংলায় আনার চেষ্টা করছেন।” তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, অজয় পাল শর্মা কেবল তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের টার্গেট করছেন এবং বিজেপি প্রার্থীর হয়ে কাজ করছেন।

সম্প্রতি একটি নির্বাচনী জনসভা থেকে জাহাঙ্গির খান অজয় পাল শর্মার কড়া নজরদারির সমালোচনা করতে গিয়ে সরাসরি সিনেমার সংলাপ ধার করেন। তিনি হুঙ্কার দিয়ে বলেন, “ও সিংঘম হলে আমি পুষ্পা রাজ, ঝুকেগা নেহি!” উল্লেখ্য, অজয় পাল শর্মা উত্তরপ্রদেশের পুলিশ মহলে ‘সিংঘম’ হিসেবে পরিচিত। জাহাঙ্গির খান তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন, “কে কোন এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট আমরা জানি না। আমরা সলমন খানের ‘ওয়ান্টেড’ দেখেছি, ‘কিক’ দেখেছি, ‘জনতার আদালত’ দেখেছি। শোলে সিনেমায় দেখেছি জো ডর গয়া ও মর গ্যায়া। জাহাঙ্গির খানের ডিকশনারিতে ডর শব্দ নেই।আমাদের ধমকে-চমকে ভয় দেখিয়ে চুপ করাতে পারবে না।”

তৃণমূল প্রার্থীর এই ‘পুষ্পা’ অবতার এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রীতিমতো ভাইরাল। জাহাঙ্গির স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, মৃত্যু মেনে নিতে রাজি কিন্তু দিল্লির পাঠানো পুলিশ অফিসারের সামনে তিনি মাথা নত করবেন না। তাঁর দাবি, দেশের সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকা খরচ করে দিল্লি থেকে অফিসারদের নিয়ে এসে ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, যা ফলতার মানুষ মেনে নেবে না।

প্রসঙ্গত, অজয় পাল শর্মা কোনো সাধারণ পুলিস অফিসার নন। ২০১১ ব্যাচের এই আইপিএস অফিসার যোগী আদিত্যনাথের রাজ্যের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ‘এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট’। অপরাধীদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। বর্তমানে তিনি প্রয়াগরাজে অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। ২০২৪ সালের মহাকুম্ভ মেলায় তিনি নোডাল অফিসার ছিলেন এবং ২০২৫ সালে তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। পুলিশি উর্দির পেছনে তাঁর আরও একটি পরিচয় আছে—তিনি একজন পেশাদার দন্তচিকিৎসক (ডেন্টাল সার্জন। পাতিয়ালা কলেজ থেকে বিডিএস ডিগ্রি অর্জন করেছেন। 

জাহাঙ্গির খান শুধু সংলাপেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, তিনি এলাকার মহিলাদেরও প্রতিরোধের ডাক দিয়েছেন। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, “আমাদের এলাকার মা-বোনেরা উত্তেজিত হচ্ছে। ওরা যখন এক হয়ে ঝাঁটাপেটা করবে তখন বুঝতে পারবে।” তাঁর অভিযোগ, দিল্লির পুলিশের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার ভয় দেখিয়ে ভোট লুট করতে চাইছে। তবে ফলতার মানুষ আগামী ২৯ তারিখ জোড়াফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে বিজেপির জামানত জব্দ করবে বলে তিনি দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেন। এখন এই তপ্ত বাকযুদ্ধ থেকে মামলা কতদূর গড়ায় সেটাই দেখার।

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Ajay Pal Sharma IPSJahangir Khan TMCCalcutta high courtWest Bengal Assembly Election 2026West Bengal election 2026
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

