থানা ঘেরাও করে স্বামীকে নিয়ে পালানোর ছক! অবশেষে 'পুষ্পা' জাহাঙ্গিরের স্ত্রী গ্রেফতার

পিয়ালি মিত্র: পুলিসের গাড়ি আটকে কাস্টডি থেকে স্বামীকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা, থানায় তাণ্ডব। এবার গ্রেফতার ফলতার জাহাঙ্গির খানের স্ত্রী। ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিল পুষ্পার স্ত্রী সারিকা বিবি। অবশেষে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। এই নিয়ে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনায় মোট ২৭ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক দিন আগে ফলতা থানায় বন্দি জাহাঙ্গির খানকে মুক্ত করতে একটি সুপরিকল্পিত ছক কষা হয়েছিল। এই হামলার মূলমাথা ছিলেন জাহাঙ্গির খানের স্ত্রী সারিকা বিবি। ঘটনার আগের দিন মংলাপুরে একটি গোপন বৈঠক করে সারিকা। সেই বৈঠক থেকেই কয়েকশো গ্রামবাসীকে উস্কানি দিয়ে জড়ো করা হয়। এরপরই এক দল সশস্ত্র জনতাকে সঙ্গে নিয়ে ফলতা থানায় অতর্কিতে হামলা চালায় সে। পুলিসের হেফাজত থেকে জাহাঙ্গির খানকে জোর করে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। তবে পুলিসের পালটা কড়া পদক্ষেপের জেরে সেই পরিকল্পনায় জল পড়ে যায় এবং হামলাকারীরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়।
থানায় হামলার এই নজিরবিহীন ঘটনার পরেই কড়া অবস্থান নেয় প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, পুলিসের ওপর হামলা বা এই ধরণের কোনো আইন অমান্যের ঘটনা কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। দোষীদের কাউকেই রেয়াত না করার এবং অবিলম্বে সবাইকে গ্রেফতারের সাফ নির্দেশ দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর এই কড়া বার্তার পরই সারিকা বিবির খোঁজে তল্লাশি আরও জোরদার করে পুলিস।
ধৃত সারিকা বিবির বিরুদ্ধে অস্ত্র আইন, বিস্ফোরক আইনসহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিস। এই ঘটনার পেছনে আর কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস।
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