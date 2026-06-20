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থানা ঘেরাও করে স্বামীকে নিয়ে পালানোর ছক! অবশেষে 'পুষ্পা' জাহাঙ্গিরের স্ত্রী গ্রেফতার

আপাতত সারিকা বিবি পুলিস হেফাজতে রয়েছেন। পুলিস তাঁকে লাগাতার জিজ্ঞাসাবাদ করছে। এই মামলার গভীর তদন্ত চলছে। এর পেছনে আর কার কার হাত রয়েছে, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিস।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 20, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 12:04 PM IST
থানা ঘেরাও করে স্বামীকে নিয়ে পালানোর ছক! অবশেষে 'পুষ্পা' জাহাঙ্গিরের স্ত্রী গ্রেফতার

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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