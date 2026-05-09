Mamata Bandyopadhyay: WATCH VDO: রাজ্যে বড় পালাবদল: শপথ গ্রহণের দিনই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতার বাড়ির সামনে বড় ঘটনা
প্রবীর চক্রবর্তী: পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিন শনিবার। নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। একদিকে যখন গড়ের মাঠে নতুন সরকারের অভিষেক হচ্ছে, অন্যদিকে তখন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের কালীঘাটের হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট সাক্ষী থাকল পালাবদলের।
শনিবার সকালে যখন ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে পশ্চিমবঙ্গের নবম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী, ঠিক তখনই কালীঘাটের পরিস্থিতি হয়ে ওঠে রণক্ষেত্র। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে পৌঁছে যান একদল উত্তেজিত বিজেপি কর্মী-সমর্থক। তাঁদের ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান আর বাইক বাহিনীর দাপটে মুহূর্তের মধ্যে উত্তেজনা ছড়ায়।
শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরপরই উৎসাহী বিজেপি সমর্থক বাইক নিয়ে পৌঁছে যান মমতার বাড়ির গেটের সামনে। সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁরা বিজয় উল্লাস ও স্লোগান দিতে শুরু করেন। স্থানীয় পুলিস তাঁদের সরানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। তাঁদের হাতে ছিল মোদীর কাটআউট। পরিস্থিতি ক্রমেই হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে তড়িঘড়ি নামানো হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে বাড়ির চারপাশ নিশ্ছিদ্র পাহারায় মুড়ে ফেলেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। কোনও মিছিল বা বহিরাগতকে আর ওই রাস্তার ধারেকাছে ঘেঁষতে দেওয়া হচ্ছে না।
নির্বাচনের ফলাফল স্পষ্ট হওয়ার পর থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির নিরাপত্তা বলয়ে বড়সড় বদল এসেছিল। দীর্ঘদিনের পরিচিত পুলিশি গার্ডরেলগুলো সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, কমে গিয়েছিল পুলিশের সংখ্যাও। তবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রাপ্য প্রোটোকল অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখনও বহাল রাখা হয়েছে। আজকের এই বিক্ষোভের পর সেই নিরাপত্তাকেই আরও জোরদার করা হল।
এদিকে তৃণমূলে দলের ভিতরে বিদ্রোহ। ২০২৬ নির্বাচনের চূড়ান্ত ভরাডুবির পর তৃণমূলের অন্দরে কাটা-ছেঁড়া চলছে। দলীয় মুখপাত্ররা হারের কারণে মুখ খোলায় দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে শোকজ হয়েছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে পদত্যাগ করতে না চাইলেও রাজ্যপাল বিধানসভা ভেঙে দেন এবং শনিবার, ৯ মে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী। একদিকে যখন, নির্বাচনে ভরাডুবিতে দিশেহারা তৃণমূল, তখন প্রথমবার সরকার গঠন করে বিজেপি ও শুভেন্দু অধিকারী সারাদিন লাইম লাইটে। নিঃস্তব্ধ হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রিট ও তৃণমূল কর্মীরা। এই আবহে তৃণমূলের সেনাপতি ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর টুইটারে দলীয় কর্মী ও রাজ্যবাসীর উদ্দেশে বার্তা দিলেন।
কী লিখলেন তিনি?
'আজকের দিনটি আমাদের দলের জন্য, আমার জন্য এবং বাংলার মানুষের জন্য এক বড় পরীক্ষার দিন। দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে আমরা এই রাজ্যের সেবা করেছি, মানুষের সুখে-দুখে পাশে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু গণতন্ত্রে শেষ কথা বলে জনগণ। আজকের এই ঐতিহাসিক পটপরিবর্তন এবং নতুন সরকারের শপথগ্রহণের মুহূর্তে আমি মাথা নত করে বাংলার মানুষের রায়কে মেনে নিচ্ছি।
হ্যাঁ, আজ ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে নতুন সরকারের অভিষেক হচ্ছে। শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার গঠন করছে। আমি তাঁদের অভিনন্দন জানাই। কিন্তু একইসঙ্গে আমি আমার অগণিত কর্মী-সমর্থকদের বলতে চাই-- হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই। রাজনীতিতে জয়-পরাজয় থাকবেই, কিন্তু আদর্শের লড়াই থামলে চলবে না।
আমি মনে করি, একটি শক্তিশালী গণতন্ত্রের জন্য শক্তিশালী বিরোধী দলের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আজ থেকে আমরা রাজ্যের প্রধান বিরোধী শক্তি। আমাদের দায়িত্ব এখন আরও বেড়ে গেল। সরকার যদি জনবিরোধী কোনো সিদ্ধান্ত নেয়, যদি বাংলার সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের ওপর আঘাত আসে, তবে আমি কথা দিচ্ছি—রাজপথ থেকে বিধানসভা, সর্বত্র আমি এবং আমার দল সাধারণ মানুষের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে লড়াই করবে'।
