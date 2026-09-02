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টানা দু'দিন পুকুরে তল্লাশি, পরিবারের দমবন্ধকর উত্কন্ঠা, শেষপর্যন্ত পুকুরেই মিলল কিশোরের দেহ

Jalpaiguri: স্থানীয় মানুষজন দেখতে পান পাড়ার এক পুকুর পাড়ে পড়ে রয়েছে সুমনের পোশাক

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 02, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 02:03 PM IST
টানা দু'দিন পুকুরে তল্লাশি, পরিবারের দমবন্ধকর উত্কন্ঠা, শেষপর্যন্ত পুকুরেই মিলল কিশোরের দেহ

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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