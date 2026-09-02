টানা দু'দিন পুকুরে তল্লাশি, পরিবারের দমবন্ধকর উত্কন্ঠা, শেষপর্যন্ত পুকুরেই মিলল কিশোরের দেহ

অরূপ বসাক: টানা দুদিন তল্লাশি। শেষপর্যন্ত আন্দাজ করা হয়েছিল পুকুরেই রয়েছে কিশোর সুমন রায়ের দেহ। সেই আশঙ্কাতেই পুকুরে তাল্লাশি চালানো হচ্ছিল। টানা দুদিন পুকুরে তল্লাশির পর ১৩ বছরের ওই কিশোরের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিস।
উল্লেখ্য, সোমবার দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় সুমন রায়। তার পর বিকেল রাত পার হয়ে গেলেও ঘরে ফেরেনি জলপাইগুড়ির মাটিয়ালি ব্লকের মঙ্গলবাড়ি বস্তির টিক লাইন মহল্লার সুমন রায়। এনিয়ে হইচই পড়ে যার পরিবার ও পাড়ার মানুষজনের মধ্যে। তরতাজা এক কিশোর কীভাবে উবে যেতে পারে এনিয়ে তোলপাড় শুরু হয় এলাকায়। আত্মীয়সজনের বাড়ি, থেকে শুরু বন্ধুবান্ধদের বাড়িতে খোঁজ করেও পাওয়া যায়নি সুমনকে।
এদিকে, স্থানীয় মানুষজন দেখতে পান পাড়ার এক পুকুর পাড়ে পড়ে রয়েছে সুমনের পোশাক। অনুমান করা হয় পুকুরেই পড়ে গিয়েছে সুমন। খবর পাঠানো হয় মেটেলি থানা ও এনডিআরএফকে। এর পরই এনডিআরএফ নৌকো নিয়ে এসে পুকুরে তল্লাশি শুরু করে। শেষপর্যন্ত ওই পুকুর থেকেই উদ্ধার হয় সুমনের দেহ।
কীভাবে ওই কিশোর জলে নামল এবং ডুবে গেল তা তদন্ত করছে দেখছে পুলিস। আপাতত মরদেহ পাঠানো হয়ে ময়না তদন্তের জন্য।
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