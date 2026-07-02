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মাদক পাচারেও স্বামীর ‘অর্ধাঙ্গিনী’ স্ত্রী! বিপুল নেশার ট্যাবলেট-সহ গ্রেফতার দম্পতি

Intoxicating Tablets:পাহাড়পুর মোড় থেকে শহরের দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় সন্দেহভাজন ওই দম্পতিকে আটক করা হয়। পরবর্তীতে জেলা শাসক দপ্তরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ফেঞ্জু শেরপার উপস্থিতিতে তল্লাশি চালিয়ে তাদের ব্যাগ থেকে ২০৭টি নিষিদ্ধ নেশার ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করা হয়। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 02, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:05 AM IST
মাদক পাচারেও স্বামীর ‘অর্ধাঙ্গিনী’ স্ত্রী! বিপুল নেশার ট্যাবলেট-সহ গ্রেফতার দম্পতি
Image Credit: প্রতীকী ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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