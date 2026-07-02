/মাদক পাচারেও স্বামীর ‘অর্ধাঙ্গিনী’ স্ত্রী! বিপুল নেশার ট্যাবলেট-সহ গ্রেফতার দম্পতি

প্রদ্যুৎ দাস: স্ত্রী হলেন স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী—সুখে-দুঃখে, সংসারে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলাই নিয়ম। কিন্তু তাই বলে মাদক পাচারের মতো অপরাধেও স্ত্রী স্বামীর নিখুঁত সহধর্মিণী হয়ে উঠবেন? জলপাইগুড়ির সাম্প্রতিক এক ঘটনায় এমনটাই দেখে তাজ্জব বনে গেছেন এলাকাবাসী। এই পরিমাণ মাদক সঙ্গে নিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় সাবলীলভাবে কেউ যেতে পারে সেটা অবাক করার মতোই।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ির পাহাড়পুর মোড় এলাকা থেকে একটি ব্যাগ হাতে নিয়ে শহরের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলেন এক দম্পতি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার পুলিস বজরাপাড়া এলাকায় নাকা চেকিংয়ের সময় তাদের পথ আটকায়। এরপর তাদের ব্যাগ তল্লাশি করতেই চক্ষু চড়কগাছ হয় পুলিস কর্তাদের। ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ নেশার ট্যাবলেট।
জলপাইগুড়ি জেলা শাসক দফতরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ফেঞ্জু শেরপার উপস্থিতিতে পুলিস তল্লাশি চালিয়ে মোট ২০৭টি নেশার ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করে। মাদক পাচারের অভিযোগে ঘটনাস্থল থেকেই গ্রেফতার করা হয় ওই দম্পতিকে। ধৃতদের নাম বাপন রায় ও কাজল রায়। তারা জলপাইগুড়ির পাহাড়পুর এলাকারই বাসিন্দা।
পুলিস জানিয়েছে, ধৃত স্বামী-স্ত্রীকে বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হবে। এই চক্রের পেছনে আর কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে কোতোয়ালি থানার পুলিস। তাদের সঙ্গে কোনও দলের যোগাযোগ আছে কি না, পুরো কাজটাই তারা দুজনে করতেন তা খোঁজার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)