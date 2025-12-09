English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Jalpaiguri Verdict: হঠাত্ কিশোরী মেয়ের শরীরে বিরাট বদল, জেরা করতেই বেরিয়ে এল প্রতিবেশী কাকুর...

Jalpaiguri Verdict: আচমকই ১৬ বছরের ওই নাবালকের শরীরে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করে বাড়ির লোকজন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় এক চিকিত্সকের কাছে। তিনি জানিয়ে দেন

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Dec 9, 2025, 02:30 PM IST
Jalpaiguri Verdict: হঠাত্ কিশোরী মেয়ের শরীরে বিরাট বদল, জেরা করতেই বেরিয়ে এল প্রতিবেশী কাকুর...

প্রদ্যুত্ দাস: প্রতিবেশী কাকুর কুকীর্তিতে গর্ভবতী ১৬ বছরের কিশোরী। সেই মামলায় জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগড়ির ৫০ বছরের এক ব্যক্তিকে ২৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিল জলপাইগুড়ির বিশেষ পস্কো আদালত। পাশাপাশি ওই ব্যক্তিকে জরিমানাও করা হয়েছে। অনাদায়ে আরও ২বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে ওই নাবালিকাকে ১০ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য লিগ্য়াল এইড সার্ভিসকে নির্দেশ দিল আদালত। মাত্র ৮ মাসের মাথায় রায় বেরিয়ে এল।

Add Zee News as a Preferred Source

আচমকই ১৬ বছরের ওই নাবালকের শরীরে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করে বাড়ির লোকজন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় এক চিকিত্সকের কাছে। তিনি জানিয়ে দেন, কিশোরী গর্ভবতী। এরপরই ওই নাবালিকাকে চেপে ধরেন বাড়ির লোকজন। তখনই বেরিয়ে আসে সবকিছু।

ওই নাবালিকা বাড়িতে জানায় মাস ছয়েক আগে খোলার মাঠে যাওয়ার সময় তাকে বাড়িতে ডাকে ওই প্রতিবেশী। তারপর ফাঁকা বাড়ির সুযোগ নিয়ে তাকে ধর্ষণ করে প্রতিবেশ ওই কাকু। তার পর দিনের পর দিন  বিভিন্নভাবে তাকে ভয় দেখাতে থাকে, বাড়িতে বললে খুব খারাপ হবে। সেই কথা শুনেই গোটা ঘটনা চেপে যায় ওই কিশোরী। কিন্তু প্রায় ৬ মাস পার হয়ে যাওয়ার পর তার শরীরে ফুটে ওঠে মাতৃত্বের লক্ষণ। তাতেই গোটা বিষয়টি প্রকাশ্য় চলে আসে।

গোটা বিষয়টি  বাড়ির লোকজন জানার পর প্রতিবেশী ওই ব্য়ক্তির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করে। পুলিস ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠায়। শুরু হয় বিচার প্রক্রিয়া। উভয়পক্ষের সওয়াল শোনার পর পক্সো আদালতের বিচারক রিন্টু সুর অভিযুক্তকে ২৫ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন।

জলপাইগুড়ি বিশেষ পক্সো আদালতের সরকারি আইনজীবী দেবাশীষ দত্ত বলেন এই মামলায় মাত্র ৮ মাসের মাথায় সাজা ঘোষনা হল।বিচারক তার রায়দানের সময় এই নাবালিকা কী ধরনের শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করেছে তা উল্লেখ করেছেন। একইসাথে এই নাবালিকা এখোনও মানসিক যন্ত্রণায় আছেন। বিচারক অভিযুক্তকে ২৫ বছরের কারাদন্ডের নির্দেশ দিয়েছেন। সাথে জরিমানা। অনাদায়ে আরও দুই বছরের সাজার নির্দেশ দিয়েছেন।একইসাথে নাবালিকাকে ১০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরনের জন্য লিগাল এইড সার্ভিসকে নির্দেশ দিয়েছেন।

আরও পড়ুন-মেগা বাজেটের নিরাপত্তা! বাবরির জেরে প্রাণ সংশয়? হুমায়ুন ভাড়া করছেন কপ্টার, হায়দরাবাদ থেকে আসছে ৮ বাউন্সার...

আরও পড়ুন-হরিয়ানার হানাদার! মায়ের সঙ্গে লিভ-ইনে থাকা লোকটা একলা পেয়ে মেয়েকেও ছাড়ল না... গা ঘিনঘিনে নোংরামি...

উল্লেখ্য, প্রায় এরকম  এক ঘঠনা সম্প্রতি ঘটেছে হরিয়ানার রোহতকে। সেখানে বাড়ির কিশোরী মেয়ে যৌন নির্যাতনের শিকার মায়ের লিভ ইন পার্টনারের হাতে।  মেয়ের পক্ষে পুলিসে অভিযোগ করেছেন তাঁর মা। সেখানে লেখা হয়েছে, ওই কিশোরীকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয় যাতে সে বাইরে কিছু বলে না দেয়।  

কীভাবে গোটা ঘটনা প্রকাশ্যে এল? পুলিস সূত্রে খবর, কিছুদিন ধরেই কিশোরী চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। তেমন কথা বলত না, ঝিমিয়ে থাকত। মেয়ের ওই আচরণ লক্ষ্য় করেই সন্দেহ হয় মায়ের। অনেক জোরাজুরির পর মাকে সবকিছু বলে দেয় ওই কিশোরী। এর পরই ওই মহিলা তাঁর লিভ ইন পার্টনারের ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন। 

কিছুদিন আগে উত্তরপ্রদেশের দেউড়িয়া এলাকায় এক ব্যক্তি থাকতেন তার পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে থাকত তার ৬ বছরের মেয়েও। একদিন  তিনি দেখেন তাঁর মেয়েকে জোর করে যৌন নির্যাতন করছে তার পার্টনার। ওই দৃশ্য় দেখা মাথা খারাপ হয়ে যায় ওই ব্যক্তির। ছুরি দিয়ে তার পার্টনারের যৌনাঙ্গে কেটে নেন। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
JalpaiguriDhupguri incidentJalpaiguri Court
পরবর্তী
খবর

Humayun Kabir: মেগা বাজেটের নিরাপত্তা! বাবরির জেরে প্রাণ সংশয়? হুমায়ুন ভাড়া করছেন কপ্টার, হায়দরাবাদ থেকে আসছে ৮ বাউন্সার...
.

পরবর্তী খবর

8th Pay Commission BIG UPDATE: অষ্টম পে কমিশন নিয়ে বড় ঘোষণা! অবেশেষ জানা গেল, কবে থেকে নতুন...