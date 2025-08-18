English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Jalpaiguri Unnatural Death: ডায়াগনস্টিক সেন্টারেই কর্মী যুবকের রহস্যমৃ*ত্যু! মিলল... মালিক ডাক্তার-দম্পতির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ..

Jalpaiguri diagnostic center staff death: ডায়াগনস্টিক সেন্টারের অন্যতম অংশীদার বিশিষ্ট অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কমলেশ বিশ্বাস ও তাঁর স্ত্রী মিঠু বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 18, 2025, 10:52 AM IST
Jalpaiguri Unnatural Death: ডায়াগনস্টিক সেন্টারেই কর্মী যুবকের রহস্যমৃ*ত্যু! মিলল... মালিক ডাক্তার-দম্পতির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ..

প্রদ্যুৎ দাস: ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কর্মীর রহস্যমৃত্যু। সেন্টারের মালিক চিকিৎসক ও তাঁর স্ত্রীর দিকে অভিযোগের আঙুল মৃতের পরিবারের। একইসঙ্গে ওই সেন্টারের সমস্ত কর্মীর বিরুদ্ধে মানসিক নির্যাতনের অভিযোগে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের মৃতের পরিবারের।

ডায়াগনস্টিক সেন্টারে কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যু
জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে জলপাইগুড়ি শহরের  হাকিমপাড়ায় অবস্থিত এক ডায়াগনস্টিক সেন্টারে কর্মরত এক কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। মৃতের নাম রাহুল ঝাঁ (২৮)। ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টারের একটি ঘরেই ওই যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। এরপর তড়িঘড়ি ওই যুবককে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ
রবিবার বিকেলে দেহের ময়নাতদন্ত হয়। এরপরই ওই যুবকের দেহ ওই ডায়গনস্টিক সেন্টারের সামনে রেখে দোষীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে পথ অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এহেন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জলপাইগুড়ি শহরে। পরিবারের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলেন রাহুল। সেই মানসিক চাপই তাঁকে চরম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করেছে। 

কাঠগড়ায় মালিক ডাক্তার ও তাঁর স্ত্রী
ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টারের অন্যতম অংশীদার বিশিষ্ট অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কমলেশ বিশ্বাস ও তাঁর স্ত্রী মিঠু বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ এনেছে পরিবার। একইসঙ্গে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও দোষীদের শাস্তির দাবি তুলেছে মৃতের পরিবার। ওদিকে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিসের পক্ষ থেকে সিল করে দেওয়া হয়েছে সেন্টারটি। 

পুলিসের বক্তব্য
ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। তবে ঘটনার পর থেকে বাড়িতে নেই চিকিৎসক দম্পতি। তাই তাঁদের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পুলিস সুপার উমেশ খান্ডবাহালে বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিল করে দেওয়া হয়েছে।

আরও পড়ুন, Nurse Death: সিঙ্গুরের নার্সিংহোমে নার্সের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে নাটকীয় মোড়! প্রেমিক ও মালিক দুজনেই...

আরও পড়ুন, Bank Robbery: মাত্র ১৮ মিনিটে ১৪ কোটির গয়না ও নগদ ৫ লাখ নিয়ে ধাঁ... বড়সড় ব্যাংক ডাকাতি!

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Jalpaiguridiagnostic centerDoctor
পরবর্তী
খবর

Bengal Weather Update: ৩০ দিনে এই নিয়ে সপ্তম নিম্নচাপ! উত্তাল বঙ্গোপসাগর থেকে বাংলার বুকে কি ঘনিয়ে আসছে একরাশ দুর্যোগের মেঘ?

.

পরবর্তী খবর

US New Tariff Law: ট্রাম্পের চড়া শুল্কে বিপদে ২০০০০ পোশাক কারখানা, আশঙ্কায় ৩০ লাখ শ্রমিক!