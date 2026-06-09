/Jalpaiguri Double Murder: জলপাইগুড়িতে জল্লাদের তাণ্ডব! বাবা-মাকে মারল ১৬-র ছেলে, কোপাল পরিবারের ৪ জনকেই

প্রদ্যুৎ দাস: ছেলের হাতে খুন বাবা-মা। পরিবারের চারজনকেই কুপিয়ে খুন করার চেষ্টা। তারপর নিজে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা ছেলের। আহত জেঠিমা এবং বোন। জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ি ব্লকের ২ নম্বর গাদং গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। শালবাড়ি জুড়া পানি হাইস্কুলের পাশে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য। কী কারণে এধরনের আক্রোশ ও খুন, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস।
মৃতর হলেন বাবা নেপাল সরকার (৪৮) ও মা দিপালী সরকার (৩২)। অভিযুক্ত ছেলের বয়স মাত্র ১৬ বছর। এই ঘটনায় আহত অপর দুজন- জেঠিমা এবং বোন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সোমবার সন্ধ্যার পর হঠাৎই ধারালো অস্ত্র দিয়ে ১৬ বছরের ছেলে চড়াও হয় তার বাবা, মা, জ্যেঠিমা ও জ্যেঠতুতো বোনের উপর। এলোপাথাড়ি কোপাতে শুরু করে সবাইকে। ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন নেপাল সরকার ও দিপালী সরকার।
প্রথমে নিজের মা ও বাবাকে কোপায়। তাদের বাঁচাতে আসলে জ্যেঠিমা এবং জ্যেঠতুতো বোনকেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপায়। পরিবারের বাকি সদস্যদের চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসে। তড়িঘড়ি মা ও বাবাকে ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মা দিপালী সরকারকে মৃত ঘোষণা করেন। নেপাল সরকারের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হলে, চিকিৎসক নেপাল সরকারকেও মৃত বলে ঘোষণা করেন।
এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন ধূপগুড়ির বিধায়ক নরেশচন্দ্র রায়। তিনি বলেন, খুবই দুঃখজনক ঘটনা। মোবাইল গেমের আসক্তি থেকেই এই ঘটনা। এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে তিনি তোপ দাগেন, নিশানা করেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। বলেন,"রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে ছেলেমেয়েদের হাতে মোবাইল তুলে দিয়ে মোবাইলে আসক্ত করেছে, মোবাইলে গেম ইত্যাদি থেকেই এ ধরনের ঘটনা ঘটছে।"
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ধূপগুড়ি থানার পুলিস। দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। এদিকে চারজনকে কুপিয়ে পালাতে গিয়ে অভিযুক্ত ছেলে বাইক নিয়ে পড়ে যায়। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, কীটনাশক পান করে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেছিল ছেলে। এরপর পালাতে গিয়ে বাইক থেকে পড়ে যায় সে। পুলিস ও কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছে তাকে মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। তাকেও জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অন্যদিকে জ্যেঠিমা সন্ধ্যা সরকার ও জ্যেঠতুতো বোন প্রিয়াঙ্কা সরকারকে শিলিগুড়িতে রেফার করা হয়েছে বলে খবর।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)