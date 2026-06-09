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Jalpaiguri Double Murder: জলপাইগুড়িতে জল্লাদের তাণ্ডব! বাবা-মাকে মারল ১৬-র ছেলে, কোপাল পরিবারের ৪ জনকেই

Son killed father, mother in Jalpaiguri: প্রথমে নিজের মা ও বাবাকে কোপায়। তাদের বাঁচাতে আসলে জ্যেঠিমা এবং জ্যেঠতুতো বোনকেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপায়। এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা ধূপগুড়ির বিধায়কের।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 09, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:16 PM IST
Jalpaiguri Double Murder: জলপাইগুড়িতে জল্লাদের তাণ্ডব! বাবা-মাকে মারল ১৬-র ছেলে, কোপাল পরিবারের ৪ জনকেই
Image Credit: ফাইল ফোটো

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

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