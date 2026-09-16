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দুর্গাপুজোয় ডিজে পুরোপুরি নিষিদ্ধ! শব্দবাজিও নয়, নিয়ম ভাঙলে বাজেয়াপ্ত হবে সরঞ্জাম

পুজোর সময় ডিজে বাজানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। একইসঙ্গে শব্দবাজিও ফাটানো যাবে না। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রয়াস হলে জলপাইগুড়ি ও ময়নাগুড়ি পুরসভা এলাকার পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে বৈঠকে প্রশাসনের তরফে এই নির্দেশ জানানো হয়। নিয়ম ভেঙে ডিজে বাজানো হলে সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট পুজো কমিটির বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 16, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 03:57 PM IST
দুর্গাপুজোয় ডিজে পুরোপুরি নিষিদ্ধ! শব্দবাজিও নয়, নিয়ম ভাঙলে বাজেয়াপ্ত হবে সরঞ্জাম
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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