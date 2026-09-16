/দুর্গাপুজোয় ডিজে পুরোপুরি নিষিদ্ধ! শব্দবাজিও নয়, নিয়ম ভাঙলে বাজেয়াপ্ত হবে সরঞ্জাম

প্রদ্যুত্ দাস: দুর্গাপুজোর আগে ডিজে এবং শব্দবাজি নিয়ে কড়া অবস্থান নিল জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন। আসন্ন পুজোয় কোনওভাবেই ডিজে বাজানো যাবে না। পাশাপাশি শব্দবাজি ফাটানোর ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা থাকবে। নিয়ম ভাঙলে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রয়াস হলে জলপাইগুড়ি ও ময়নাগুড়ি পুরসভা এলাকার বিভিন্ন দুর্গাপুজো কমিটির প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করে প্রশাসন।
বৈঠকে প্রশাসনের একাধিক আধিকারিকের পাশাপাশি বিভিন্ন পুজো কমিটির কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। আসন্ন দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে অনুমতি নেওয়ার নিয়ম, প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং প্রশাসনিক নির্দেশিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পুজোর অনুমতি কীভাবে নিতে হবে এবং কোন ধাপে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে, তা পুজো কমিটির প্রতিনিধিদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের প্রশ্নও প্রশাসনের আধিকারিকদের সামনে তুলে ধরেন তাঁরা।
ডিজে বাজানো যাবে না
বৈঠকে প্রশাসনের তরফে সবচেয়ে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে ডিজে নিয়ে। জানানো হয়েছে, পুজোর সময় সাধারণ বক্স বা মাইক ব্যবহার করা গেলেও শব্দের মাত্রা নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখতে হবে। কিন্তু ডিজে বাজানোর কোনও অনুমতি থাকবে না। অর্থাৎ পুজোর মণ্ডপে ডিজে সেট বসিয়ে জোরে গান বা মিউজিক বাজানো যাবে না। প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করলে শুধু সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হবে না বলেও জানানো হয়েছে।
বাজেয়াপ্ত হতে পারে ডিজে সরঞ্জাম
প্রশাসনের নির্দেশ অনুযায়ী, কোথাও নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ডিজে বাজানো হলে সংশ্লিষ্ট ডিজে সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে। শুধু সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করেই বিষয়টি শেষ হবে না। নিয়ম ভাঙার জন্য সংশ্লিষ্ট পুজো কমিটির বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলে বৈঠকে জানানো হয়েছে।
শব্দবাজিতেও সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা
ডিজের পাশাপাশি শব্দবাজি নিয়েও কড়া অবস্থান প্রশাসনের। পুজোর সময় কোনও ধরনের শব্দবাজি ফাটানো যাবে না। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং পুজোর পরিবেশ শান্ত রাখতেই এই নির্দেশ বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। ফলে পুজো কমিটিগুলিকে আগে থেকেই নিয়ম মেনে চলার বার্তা দেওয়া হয়েছে।
প্রশাসনের সিদ্ধান্তে সহমত পুজো কমিটিগুলি
বৈঠকে উপস্থিত পুজো কমিটির প্রতিনিধিরা প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে দুর্গাপুজো সম্পন্ন করতে প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন তাঁরা। পুজোর দিনগুলিতে যাতে সাধারণ মানুষ কোনও সমস্যায় না পড়েন এবং উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের পাশে থাকার আশ্বাসও দিয়েছেন পুজো কমিটির প্রতিনিধিরা।
সমস্যায় পড়তে পারেন ডিজে ব্যবসায়ীরা
তবে প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে ডিজে ও সাউন্ড ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীদের একাংশ সমস্যায় পড়তে পারেন বলে জানা যাচ্ছে। পুজোর মরসুমে ডিজে ও সাউন্ড সরঞ্জামের চাহিদা বাড়ে। ফলে ডিজে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়ায় ব্যবসায়ীদের উপর তার প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। অন্যদিকে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, সাধারণ বক্স বা সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করা গেলেও শব্দের মাত্রা নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখতে হবে। সব মিলিয়ে, দুর্গাপুজোর আগে জলপাইগুড়িতে প্রশাসনের বার্তা স্পষ্ট—উৎসব হবে, কিন্তু শব্দদূষণের নিয়ম ভেঙে নয়। ডিজে ও শব্দবাজির ক্ষেত্রে নিয়ম মানতেই হবে, নইলে আইনি পদক্ষেপের মুখে পড়তে হতে পারে পুজো কমিটিগুলিকে।
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