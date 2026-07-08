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ব্যাংকে গিয়ে রাতভর নিখোঁজ তেইশের তরুণী, বাড়িতে ৭ মাসের শিশু! সকালে ক্লাবঘর থেকে উদ্ধার ঝুলন্ত দেহ!

Jalpaiguri Horror: বিকেলে বাড়িতে সাত মাসের শিশুকে রেখে টাকা তুলতে বেরোন। তারপর থেকেই নিখোঁজ হয়ে যান বছরতেইশের গৃহবধূ রঞ্জিতা রায়। তাঁর পরিবারের লোকজনেরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেন। কিন্তু তাঁর কোনও খোঁজ পান না!

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 08, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:40 PM IST
ব্যাংকে গিয়ে রাতভর নিখোঁজ তেইশের তরুণী, বাড়িতে ৭ মাসের শিশু! সকালে ক্লাবঘর থেকে উদ্ধার ঝুলন্ত দেহ!
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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