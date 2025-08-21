Jalpaiguri Incident: হোয়াটসঅ্যাপে স্ট্যাটাস দিয়ে গলায় ফাঁ*স ছাত্রীর! 'বাঁচাতে' দরজা ভেঙে ঢুকতেই ৩ বন্ধুর জুটল গণধো*লাই...

Jalpaiguri Incident: হোয়াটসঅ্যাপে স্ট্যাটাস দিয়ে গলায় ফাঁ*স ছাত্রীর! 'বাঁচাতে' দরজা ভেঙে ঢুকতেই ৩ বন্ধুর জুটল গণধো*লাই...
Jalpaiguri College girl incident: পরিবারের দাবি, ৩ যুবক হঠাৎই ঘরে ঢুকে দরজা ভেঙে ঝুলন্ত দেহ নামাতে যায়! স্থানীয়দের অভিযোগ, তথ্য লোপাটের! একজন মৃত ছাত্রীর সহপাঠী, দাবি, বান্ধবীর প্রাণ বাঁচাতেই ছুটে গিয়েছিলেন তাঁরা।
প্রদ্যুৎ দাস: হোয়াটসঅ্যাপে স্ট্যাটাস দিয়ে আত্মঘাতী জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক কলেজের এক ছাত্রী। আর তাকে 'বাঁচাতে' ছুটে গিয়ে বিপাকে তিন বন্ধু। চাঞ্চল্যকর ঘটনা জলপাইগুড়ির কোতোয়ালি থানার পাটকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন রংধামালি এলাকায়। মৃতের নাম কেয়া রায়। এই ঘটনায় মৃত ছাত্রীর পরিবারের বিস্ফোরক অভিযোগ।
হোয়াটসঅ্যাপে সন্দেহজনক স্ট্যাটাস...
রংধামালির বাসিন্দা কেয়া রায় (১৮) নামে ওই ছাত্রী বুধবার নিজের বাড়িতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন। এই ঘটনার কিছুক্ষণ আগে হোয়াটসঅ্যাপে তিনি একটি স্ট্যাটাস দেন। যাতে স্পষ্ট, ওই ছাত্রীর সঙ্গে কারও প্রেম ছিল! এমনটাই দাবি স্থানীয়দের। আর সেই সম্পর্কে টানাপোড়েনের জেরেই এমন সিদ্ধান্ত ছাত্রীর। এমনটাই মনে করছে পুলিস। এদিকে এই ঘটনাকে ঘিরে আরও একটি ঘটনা ঘটে।
স্ট্যাটাস দেখেই 'বাঁচাতে' এসে গণধোলাইয়ের শিকার!
ওই ছাত্রীর স্ট্যাটাস দেখে তিন যুবক ওই ছাত্রীর বাড়িতে ঢুকে দরজা ভেঙে তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই কাজ করতে তাঁরা গণধোলাইয়ের শিকার হন। এই পুরো ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। আত্মঘাতী ছাত্রী জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক কলেজের সিভিল বিভাগের দ্বিতীয় সেমিস্টারের ছাত্রী ছিল।
পরিবারের দাবি, তথ্য লোপাটের!
পরিবারের দাবি, কেয়া তাঁদের কখনও কোনও সমস্যার কথা জানায়নি। এদিকে মেয়ের আত্মহত্যার পরপরই তিন যুবক হঠাৎ ঘরে ঢুকে দরজা ভেঙে ঝুলন্ত দেহ নামাতে যায়! তখন পরিবারের সদস্যরা তাদের আটক করে। এরপরই শুরু হয় উত্তেজনা। স্থানীয়রা তথ্য লোপাটের অভিযোগ তুলে তিন যুবককে মারধর করেন। খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত তিন যুবককে উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করে।
বন্ধুদের দাবি...
এদের মধ্যে একজন মৃত ছাত্রীর সহপাঠী। তাঁদের দাবি, হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসে বান্ধবীর আত্মহত্যার ইঙ্গিত দেখেই তার প্রাণ বাঁচানোর উদ্দেশে ছুটে গিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু উলটে গণধোলাইয়ের শিকার হতে হয়। পুলিস মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।
