English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Jalpaiguri Incident: হোয়াটসঅ্যাপে স্ট্যাটাস দিয়ে গলায় ফাঁ*স ছাত্রীর! 'বাঁচাতে' দরজা ভেঙে ঢুকতেই ৩ বন্ধুর জুটল গণধো*লাই...

Jalpaiguri College girl incident: পরিবারের দাবি, ৩ যুবক হঠাৎই ঘরে ঢুকে দরজা ভেঙে ঝুলন্ত দেহ নামাতে যায়! স্থানীয়দের অভিযোগ, তথ্য লোপাটের! একজন মৃত ছাত্রীর সহপাঠী, দাবি, বান্ধবীর প্রাণ বাঁচাতেই ছুটে গিয়েছিলেন তাঁরা। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 21, 2025, 01:35 PM IST
Jalpaiguri Incident: হোয়াটসঅ্যাপে স্ট্যাটাস দিয়ে গলায় ফাঁ*স ছাত্রীর! 'বাঁচাতে' দরজা ভেঙে ঢুকতেই ৩ বন্ধুর জুটল গণধো*লাই...

প্রদ্যুৎ দাস: হোয়াটসঅ্যাপে স্ট্যাটাস দিয়ে আত্মঘাতী জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক কলেজের এক ছাত্রী। আর তাকে 'বাঁচাতে' ছুটে গিয়ে বিপাকে তিন বন্ধু। চাঞ্চল্যকর ঘটনা জলপাইগুড়ির কোতোয়ালি থানার পাটকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন রংধামালি এলাকায়। মৃতের নাম কেয়া রায়। এই ঘটনায় মৃত ছাত্রীর পরিবারের বিস্ফোরক অভিযোগ। 

হোয়াটসঅ্যাপে সন্দেহজনক স্ট্যাটাস...
রংধামালির বাসিন্দা কেয়া রায় (১৮) নামে ওই ছাত্রী বুধবার নিজের বাড়িতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন। এই ঘটনার কিছুক্ষণ আগে হোয়াটসঅ্যাপে তিনি একটি স্ট্যাটাস দেন। যাতে স্পষ্ট, ওই ছাত্রীর সঙ্গে কারও প্রেম ছিল! এমনটাই দাবি স্থানীয়দের। আর সেই সম্পর্কে টানাপোড়েনের জেরেই এমন সিদ্ধান্ত ছাত্রীর। এমনটাই মনে করছে পুলিস। এদিকে এই ঘটনাকে ঘিরে আরও একটি ঘটনা ঘটে। 

স্ট্যাটাস দেখেই 'বাঁচাতে' এসে গণধোলাইয়ের শিকার!
ওই ছাত্রীর স্ট্যাটাস দেখে তিন যুবক ওই ছাত্রীর বাড়িতে ঢুকে দরজা ভেঙে তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই কাজ করতে তাঁরা গণধোলাইয়ের শিকার হন। এই পুরো ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। আত্মঘাতী ছাত্রী জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক কলেজের সিভিল বিভাগের দ্বিতীয় সেমিস্টারের ছাত্রী ছিল। 

পরিবারের দাবি, তথ্য লোপাটের!
পরিবারের দাবি, কেয়া তাঁদের কখনও কোনও সমস্যার কথা জানায়নি। এদিকে মেয়ের আত্মহত্যার পরপরই তিন যুবক হঠাৎ ঘরে ঢুকে দরজা ভেঙে ঝুলন্ত দেহ নামাতে যায়! তখন পরিবারের সদস্যরা তাদের আটক করে। এরপরই শুরু হয় উত্তেজনা। স্থানীয়রা তথ্য লোপাটের অভিযোগ তুলে তিন যুবককে মারধর করেন। খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত তিন যুবককে উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করে। 

বন্ধুদের দাবি...
এদের মধ্যে একজন মৃত ছাত্রীর সহপাঠী। তাঁদের দাবি, হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসে বান্ধবীর আত্মহত্যার ইঙ্গিত দেখেই তার প্রাণ বাঁচানোর উদ্দেশে ছুটে গিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু উলটে গণধোলাইয়ের শিকার হতে হয়। পুলিস মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।

আরও পড়ুন, Narendrapur Incident: খাটে শোয়ানো দে*হ, পাশেই বসে প্রেমিক! একাদশ শ্রেণির ছাত্রীর রহস্যমৃ*ত্যু...

আরও পড়ুন, Narendrapur Incident: প্রতিশ্রুতি দিয়ে লাগাতার 'সঙ্গম', লুকিয়ে বিয়ে ঠিক অনত্র! যাচ্ছেতাই কেলেঙ্কারি কাণ্ড যুবকের...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ... 
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Jalpaiguri incidentcollege girlWhatsApp Statuslynching
পরবর্তী
খবর

Kidney Trafficking: ১টা দিলেই ৮-১০ লাখ! অভাবের 'কিডনি পাড়ায়' অঙ্গ বিক্রির হিড়িক! করছেন একের বেশি বিয়েও...
.

পরবর্তী খবর

Amartya Sen banned in Visva Bharati: নিজভূমে পরবাসে! প্রিয় বিশ্বভারতীতেই এবার ব্রাত্য...