Jalpaiguri Incident: 'বুড়ো বয়সে ভীমরতি'; শেষে কিনা পায়ুদ্বারে আলু অবিবাহিত পঁয়ষট্টির প্রৌঢ়ের- তারপর যে কাণ্ড ঘটল

প্রদ্যুৎ দাস: পশ্চাৎদেশে আলু ঢুকিয়ে বেজায় বিপত্তি! শেষে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বের করা হল ক্রিকেট বলের আকারের সেই আলু! কিন্তু কেন পায়ুদ্বারে আলু? মানে কীভাবে পায়ুদ্বারে আলু ঢুকল? হতবাক করে দেওয়া এই কাণ্ডে মাথায় হাত চিকিৎসকদের। কথায় বলে বুড়ো বয়সে ভীমরতি! তারই নিদর্শন জলপাইগুড়ির এই প্রৌঢ়।
বয়সের ভারে নত। এদিকে আচরণ অদ্ভূত অদ্ভূত। তখনই লোকে বলে, "বুড়ো বয়সে ভীমরতি হয়েছে।" কিন্তু তাই বলে পায়ুদ্বারে আলু! জানা গিয়েছে, ময়নাগুড়ির বাসিন্দা ওই ব্যক্তির বয়স প্রায় ৬৫-৬৭ বছর। অবিবাহিত। হঠাৎই ওই ব্যক্তি অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়েন। তখন তিনি নিজেই একটি বড় আকারের আলু পায়ুদ্বারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করান বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।
ব্যস, তারপর যা হওয়ার তাই হয়েছে। ভোগান্তির শুরু। সেই আলু আর নিজে বের করতে না পেরে তীব্র যন্ত্রণা ও অস্বস্তিতে ভুগতে থাকেন। প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে যান। কিন্তু সেখানে সমস্যার কোনও সমাধান সম্ভব হয়নি। এরপর তাঁকে জলপাইগুড়ি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে দেখেন, আলুটি আকারে বেশ বড়। তাই সাধারণ পদ্ধতিতে তা বের করা সম্ভব নয়।
শেষে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শল্য চিকিৎসক সৌমেন মণ্ডলের নেতৃত্বে একদল চিকিৎসক প্রায় এক ঘণ্টার অপারেশনে আলুটি সফলভাবে পায়ুদ্বারের ভিতর থেকে বের করেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে ওই ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। চিকিৎসকদের মতে, এমন ঘটনা খুবই বিরল। এর পিছনে মানসিক কারণও থাকতে পারে।
তাই চিকিৎসকদের কথায়, শারীরিক চিকিৎসার সঙ্গে ভবিষ্যতে মানসিক পরামর্শেরও প্রয়োজন হতে পারে ওই প্রৌঢ়ের। এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক হইচই পড়ে গিয়েছে জলপাইগুড়িতে। প্রায় সবারই এক বক্তব্য, ভীমরতি না হলে এই কাজ কেউ করে!
