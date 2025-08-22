Jalpaiguri Incident: বিবাহিত হয়েও ২ বছর ধরে...পলিটেকনিকের ছাত্রীর রহস্যমৃ*ত্যুতে নাটকীয় মোড়! প্রেমিকের পালটা দাবি...

Jalpaiguri Incident: বিবাহিত হয়েও ২ বছর ধরে...পলিটেকনিকের ছাত্রীর রহস্যমৃ*ত্যুতে নাটকীয় মোড়! প্রেমিকের পালটা দাবি...
Jalpaiguri student mysterious death: "আমি বিবাহিত বলার সুযোগ পাইনি৷ তবে আমাদের..." মৃতা ছাত্রীর মোবাইল ঘেঁটে মিলল চাঞ্চল্যকর তথ্য।
প্রদ্যুৎ দাস: জলপাইগুড়িতে পলিটেকনিকের ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু। পুলিসি তদন্তে উঠে আসল চাঞ্চল্যকর তথ্য। বিবাহিত এক যুবক নিজেকে অবিবাহিত পরিচয় দিয়ে ছাত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করেছিল বলে অভিযোগ। বিয়ের কথা জানাজানি হতেই দুজনের সম্পর্কে টানাপোড়ন শুরু হয় বলে দাবি মৃতার আত্মীয়ের। মৃতা ছাত্রীর মোবাইল থেকে এই তথ্য জানা গিয়েছে বলে খবর পরিবার সূত্রে। কোচবিহারের শীতলকুচির বাসিন্দা ওই যুবকের বিরুদ্ধে মৃতার পরিবার ইতিমধ্যেই কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।
হোয়াটসঅ্যাপে 'স্ট্যাটাস' দিয়ে আত্মঘাতী
বুধবার সন্ধেয় সদর ব্লকের পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের রন্ধামালি সংলগ্ন শঙ্ক পাড়ায় বাড়ি থেকে কেয়া দাস (১৯)-এর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ছাত্রীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ওদিকে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার আগে ছাত্রীর হোয়াটসঅ্যাপে 'স্ট্যাটাস' দেখে তাঁকে বাঁচাতে বাড়িতে ছুটে যান তিন বন্ধু। কিন্তু অভিযোগ, তাঁদের গণপিটুনি দেওয়া হয়।
বিবাহিত হয়েও ২ বছর ধরে সম্পর্ক...
এরপর কেয়ার মোবাইল ঘেঁটে পরিবার জানতে পারে কোচবিহারের এক বিবাহিত যুবকের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল কেয়া। ২ বছরের সম্পর্ক ছিল। পরিবারের অভিযোগ, কোচবিহারের যুবক পরিমল বর্মণের সঙ্গে কেয়ার পরিচয় হয়। বিবাহিত হয়েও সে নিজেকে অবিবাহিত পরিচয় দিয়ে কেয়ার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলে। কেয়াকে বিভিন্নভাবে ব্ল্যাকমেইল করে পরিমল নামে ওই যুবক। কয়েকমাস আগে কেয়া জানতে পারে যে পরিমল বিবাহিত। তারপরেই তাঁদের সম্পর্কে টানাপোড়ন শুরু হয়।
প্রেমিকের দাবি...
মৃতার কাকা বাবলু রায় বলেন, কিছুদিন থেকে ওই যুবক কেয়ার সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়েছিল। এরপরই বৃহস্পতিবার কেয়া হোয়াটসঅ্যাপে 'স্ট্যাটাস' দিয়ে আত্মঘাতী হয়। অভিযুক্ত যুবকের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি। ওদিকে অভিযুক্ত পরিমলের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় হয়েছিল। কথাবার্তা হত। পাঁচদিন আগে শেষবার কথা হয়েছে। একবার কলেজে কেয়ার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। আমি বিবাহিত বলার সুযোগ পাইনি৷ তবে আমাদের ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল না।"
এই ঘটনায় অতিরিক্ত পুলিস সুপার শৌভনিক মুখোপাধ্যায় বলেন, পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। তিন যুবককে মারধরের অভিযোগও উঠেছে। তারও তদন্ত চলছে।
