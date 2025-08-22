English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Jalpaiguri Incident: বিবাহিত হয়েও ২ বছর ধরে...পলিটেকনিকের ছাত্রীর রহস্যমৃ*ত্যুতে নাটকীয় মোড়! প্রেমিকের পালটা দাবি...

Jalpaiguri student mysterious death: "আমি বিবাহিত বলার সুযোগ পাইনি৷ তবে আমাদের..." মৃতা ছাত্রীর মোবাইল ঘেঁটে মিলল চাঞ্চল্যকর তথ্য।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Aug 22, 2025, 12:27 PM IST
Jalpaiguri Incident: বিবাহিত হয়েও ২ বছর ধরে...পলিটেকনিকের ছাত্রীর রহস্যমৃ*ত্যুতে নাটকীয় মোড়! প্রেমিকের পালটা দাবি...

প্রদ্যুৎ দাস: জলপাইগুড়িতে পলিটেকনিকের ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু। পুলিসি তদন্তে উঠে আসল চাঞ্চল্যকর তথ্য। বিবাহিত এক যুবক নিজেকে অবিবাহিত পরিচয় দিয়ে ছাত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করেছিল বলে অভিযোগ। বিয়ের কথা জানাজানি হতেই দুজনের সম্পর্কে টানাপোড়ন শুরু হয় বলে দাবি মৃতার আত্মীয়ের। মৃতা ছাত্রীর মোবাইল থেকে এই তথ্য জানা গিয়েছে বলে খবর পরিবার সূত্রে। কোচবিহারের শীতলকুচির বাসিন্দা ওই যুবকের বিরুদ্ধে মৃতার পরিবার ইতিমধ্যেই কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। 

হোয়াটসঅ্যাপে 'স্ট্যাটাস' দিয়ে আত্মঘাতী
বুধবার সন্ধেয় সদর ব্লকের পাতকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের রন্ধামালি সংলগ্ন শঙ্ক পাড়ায় বাড়ি থেকে কেয়া দাস (১৯)-এর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ছাত্রীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ওদিকে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার আগে ছাত্রীর হোয়াটসঅ্যাপে 'স্ট্যাটাস' দেখে তাঁকে বাঁচাতে বাড়িতে ছুটে যান তিন বন্ধু। কিন্তু অভিযোগ, তাঁদের গণপিটুনি দেওয়া হয়। 

বিবাহিত হয়েও ২ বছর ধরে সম্পর্ক...
এরপর কেয়ার মোবাইল ঘেঁটে পরিবার জানতে পারে কোচবিহারের এক বিবাহিত যুবকের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল কেয়া। ২ বছরের সম্পর্ক ছিল। পরিবারের অভিযোগ, কোচবিহারের যুবক পরিমল বর্মণের সঙ্গে কেয়ার পরিচয় হয়। বিবাহিত হয়েও সে নিজেকে অবিবাহিত পরিচয় দিয়ে কেয়ার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলে। কেয়াকে বিভিন্নভাবে ব্ল্যাকমেইল করে পরিমল নামে ওই যুবক। কয়েকমাস আগে কেয়া জানতে পারে যে পরিমল বিবাহিত। তারপরেই তাঁদের সম্পর্কে টানাপোড়ন শুরু হয়। 

প্রেমিকের দাবি...
মৃতার কাকা বাবলু রায় বলেন, কিছুদিন থেকে ওই যুবক কেয়ার সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়েছিল। এরপরই বৃহস্পতিবার কেয়া হোয়াটসঅ্যাপে 'স্ট্যাটাস' দিয়ে আত্মঘাতী হয়। অভিযুক্ত যুবকের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি। ওদিকে অভিযুক্ত পরিমলের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় হয়েছিল। কথাবার্তা হত। পাঁচদিন আগে শেষবার কথা হয়েছে। একবার কলেজে কেয়ার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। আমি বিবাহিত বলার সুযোগ পাইনি৷ তবে আমাদের ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল না।" 

এই ঘটনায় অতিরিক্ত পুলিস সুপার শৌভনিক মুখোপাধ্যায় বলেন, পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। তিন যুবককে মারধরের অভিযোগও উঠেছে। তারও তদন্ত চলছে।

আরও পড়ুন, Narendrapur mysterious death: খাটে শোয়ানো দে*হ, পাশেই বসে প্রেমিক! একাদশ শ্রেণির ছাত্রীর রহস্যমৃ*ত্যু...

আরও পড়ুন, MP Shocker: কোলে ২ বছরের অবুঝ সন্তান, জড়িয়ে ধরেই পু*ড়ছে মা-মেয়ে! হাড়হিম করা ভয়ংকর ভিডিয়ো...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
JalpaiguriPolytechnique studentMysterious Death
পরবর্তী
খবর

Dilip Ghosh: 'পার্টিতে আমার কোনো কাজ নেই...', মোদীর সভায় আমন্ত্রণ না পেয়ে 'অভিমানী' দিলীপ...
.

পরবর্তী খবর

Jalpaiguri Incident: বিবাহিত হয়েও ২ বছর ধরে...পলিটেকনিকের ছাত্রীর রহস্যমৃ*ত্যুতে নাটকীয় মোড়...