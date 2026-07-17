/রাতে স্ট্যাটাসে বউদির সঙ্গে ছবি! সকালে স্বামী-স্ত্রীর পর মিলল দেওরেরও দেহ, তিন দিনে তিন মৃত্যু

প্রদ্যুৎ দাস: পরকীয়ার জেরে গত তিন দিনে একই পরিবারের পর পর তিনজনের মৃত্যু। পরকীয়ার সন্দেহে দাম্পত্য কলহ, তিন দিনে তিন মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য বানারহাটে। রাতে স্ট্যাটাস দিয়ে আত্মঘাতী দেওর। স্বামী-স্ত্রীর পর এবার দেওরের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে শুক্রবার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট থানা এলাকায়।
স্ট্যাটাসে জ্বলজ্বল করছে বউদি চুমকি রায়ের সঙ্গে ছবি! এদিকে সকালে মিলল দেওর সনাতনের ঝুলন্ত দেহ। পরকীয়া সন্দেহকে কেন্দ্র করে জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট থানার পশ্চিম দুরামারি এলাকায় একের পর এক তিনটি মৃত্যুর ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমে মোরাঘাট জঙ্গলের মধুবনী সেতুর কাছ থেকে উদ্ধার হয় পশ্চিম দুরামারির বাসিন্দা চুমকি রায়ের (৩৬) মৃতদেহ।
অভিযোগ, স্ত্রীর সঙ্গে নিজের ভাই সনাতনের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে বলে সন্দেহ করতেন স্বামী বিমল রায়। এই বিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই পরিবারে অশান্তি চলছিল। ঘটনার দিন চুমকি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে বিমল তাঁর পিছু নেন। পরে ছেলের মোবাইলে পাঠানো একটি ভয়েস মেসেজে বিমল দাবি করেন, তিনি স্ত্রীকে হত্যা করেছেন এবং নিজেও আত্মহত্যা করবেন।
এরপর থেকেই তিনি নিখোঁজ ছিলেন। পরদিন মোরাঘাট জঙ্গল থেকেই বিমল রায়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এরপর তার একদিন পরই পশ্চিম দুরামারির রাঙাতি মহাশ্মশানের একটি গাছে ফাঁস লাগানো অবস্থায় উদ্ধার হল বিমলের ভাই সনাতনের দেহ। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, চুমকি ও সনাতনের মধ্যে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল। দাদা ও বৌদির মৃত্যুর পর মানসিক অবসাদ থেকেই সনাতন আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন বলে প্রাথমিক ধারণা।
তবে এই দাবির কোনও সরকারি বা পুলিশি নিশ্চিতকরণ এখনও মেলেনি। বানারহাট থানার পুলিশ তিনটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাই গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট, ফরেনসিক তথ্য এবং অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ও ঘটনার পূর্ণ সত্য সামনে আসবে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)