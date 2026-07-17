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রাতে স্ট্যাটাসে বউদির সঙ্গে ছবি! সকালে স্বামী-স্ত্রীর পর মিলল দেওরেরও দেহ, তিন দিনে তিন মৃত্যু

Jalpaiguri Murder Update: তিন দিনে তিন মৃত্যু একই পরিবারের। ছেলের মোবাইলে পাঠানো একটি ভয়েস মেসেজে বিমল দাবি করেন, তিনি স্ত্রীকে হত্যা করেছেন এবং নিজেও আত্মহত্যা করবেন। এবার মিলল ভাই সনাতনের দেহ।

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 17, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 04:18 PM IST
রাতে স্ট্যাটাসে বউদির সঙ্গে ছবি! সকালে স্বামী-স্ত্রীর পর মিলল দেওরেরও দেহ, তিন দিনে তিন মৃত্যু
Image Credit: নিজস্ব ছবি Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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