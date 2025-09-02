English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
15 feet Python: ঘাপটি মেরে ছিল ঘরের ভিতরই! দরজা খুলতেই... সিলিং থেকে ঝুলছে সাক্ষাৎ 'মৃত্যুদূত'! ১৫ ফিটের বিশালাকার....

Snake Recovered: এত বড় মাপের অজগর সাপ কিভাবে চলে এল তা‌ ভেবেও অবাক স্থানীয় বাসিন্দারা। দরজা খুলতেই দেখা যায় বিশাল আকৃতির অজগর সাপটি‌ সিলিংয়ের ওপরে ঝুলছে।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Sep 2, 2025, 04:00 PM IST
প্রতীকী ছবি

প্রদ্যুত্‍ দাস: পুরনো একটি গ্রিল‌ কারখানায় ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল প্রায় ১৫ ফুট লম্বা বিশালাকার একটি অজগর সাপ (Python)! জলপাইগুড়ি শহরের মধ্যে এতো বড় মাপের একটি অজগর সাপ দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন কারখানার কর্মচারীরা। ঘরের ভেতরে থাকা সিলিংয়ের ওপরে ঝুলছিল বিশালাকার অজগরটি। মুহূর্তের মধ্যেই এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে সেই খবর। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনায় রীতিমতো হুলুস্থুল পড়ে যায় জলপাইগুড়ি শহরের ২‌ নম্বর গুম‌টি এলাকায়।

স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ‌ ওমর বলেন, কয়েকদিন আগেই একটি সাপ‌ নজরে এসেছিল। যদিও মুহূর্তের‌ মধ্যেই সাপটি আড়ালে চলে যাওয়ায় কি সাপ বুঝতে পারিনিJ গ্রিল‌কারখানার সামনের দরজা খুলতেই দেখা যায় বিশাল আকৃতির অজগর সাপটি‌ সিলিংয়ের ওপরে ঝুলছে। দোকানের কর্মচারীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। বিষয়টি জানতে পেরে অজগর দেখতে ভিড় জমান অসংখ্য উৎসাহী মানুষ।

জানা যায়, গ্রিল কারখানাটি দীর্ঘদিনের পুরনো। সেখানে এত বড় মাপের অজগর সাপ কিভাবে চলে এল তা‌ ভেবেও অবাক স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান সমাজ ও পরিবেশ কর্মী অঙ্কুর‌ দাস। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর সতর্কতার সঙ্গে অজগরটিকে উদ্ধার করেন তিনি। পরে বনদফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয় সাপটিকে। অঙ্কুর দাস‌ বলেন, জলপাইগুড়ি শহরের মধ্যে এর আগে এতো বড় মাপের অজগর সাপ কখনও দেখা যায়নি। 

কিছুদিন আগেই মালবাজার মহকুমার নাগরাকাটা ব্লকের বামনডাঙ্গা চা বাগানের টোন্ডু ডিভিশনে উদ্ধার হল ১৫ ফুটের অজগর। বিশালকার অজগরটি একটি আস্ত ছাগল গিলে ফেলায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। চা বাগানের রাস্তার পাশে প্রথমে ১৫ ফুট লম্বা ইন্ডিয়ান রক পাইথনটিকে দেখতে পান চা-শ্রমিকরা। খবর ছড়িয়ে পড়তেই ভিড় জমে যায় স্থানীয় বাসিন্দাদের। সাপটিকে উদ্ধার করে বন দফতর।   

