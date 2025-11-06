English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
SIR Controversy: 'ব্যাগ খুব ভারী', বাড়ি বাড়ি যাওয়ার বদলে BLO-র আজব 'কীর্তি'! বিতর্ক...

Jalpaiguri News: কৃষ্ণা রায় কুণ্ডু নামের ওই বিএলও’র অবশ্য সাফাই, ফর্ম ভর্তি ব্যাগ খুব ভারী। ওই ব্যাগ নিয়ে বাড়ি বাড়ি যেতে অসুবিধা হচ্ছে তাঁর। কিন্তু এমনটা তো হওয়ার কথা নয়। 

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Nov 6, 2025, 04:04 PM IST
SIR Controversy: 'ব্যাগ খুব ভারী', বাড়ি বাড়ি যাওয়ার বদলে BJO-র আজব 'কীর্তি'! বিতর্ক...
ফাইল ছবি

প্রদ্য়ুত্‍ দাস: এ কী কান্ড ঘটালো জলপাইগুড়ি! বাঁধের উপর টেবিল চেয়ার পেতে বসে এসআইআরের ফর্ম বিলির অভিযোগ উঠল এক বিএলও-র বিরুদ্ধে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে নয়, জলপাইগুড়িতে তিস্তার বাঁধের উপর টেবিল চেয়ার পেতে বসে এস আই আরের ফর্ম বিলির অভিযোগ উঠল তাঁর বিরুদ্ধে। কৃষ্ণা রায় কুণ্ডু নামে ওই বিএলও-র অবশ্য সাফাই, ফর্ম ভর্তি ব্যাগ খুব ভারী।

ওই ব্যাগ নিয়ে বাড়ি বাড়ি যেতে অসুবিধা হচ্ছে তাঁর। সে কারণে বাঁধের উপর এক জায়গায় বসে ফর্ম বিলি করছেন। এ নিয়ে এলাকার মানুষজন কোনও আপত্তি করেননি। বুধবার সন্ধ্যার ঘটনায় বিএলও এমনটা দাবি করলেও জলপাইগুড়ি শহর লাগোয়া খড়িয়া পঞ্চায়েতের সারদাপল্লি এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের বক্তব্য, আমরা সংবাদমাধ্যমে শুনছি বিএলও বাড়ি বাড়ি যাবেন।

বাড়িতে কেউ না থাকলে তাঁর দরজার ফাঁকা দিয়ে ফর্ম দিয়ে যাবেন। পরে সেই পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন। কিন্তু এখানে বিএলও বাঁধের উপর চেয়ার টেবিল পেতে বসে ফর্ম বিলি করছেন। এমনটা তো হওয়ার কথা নয়। তাছাড়া বিএলও-র সঙ্গে কোনও দলের বিএলএ-কেও দেখা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ। এনিয়ে ওই বিএলও-র বক্তব্য, আমার সঙ্গে একজন বিএলও যোগাযোগ করেছিলেন। তাঁকে বলেছি, আমি বাঁধের উপর বসে ফর্ম বিলি করছি।

