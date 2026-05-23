/Teen Bigha Corridor: অনিশ্চয়তা শেষ, নিরাপত্তায় মুড়ছে তিনবিঘা; করিডরে কাঁটাতার দিতে বাধা বাংলাদেশীদের

India-Bangladesh Border: শনিবার সকালে তিনবিঘা করিডর এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, “আগেও রক্ত দিয়েছি, আবার রক্ত দেব। তবু জিরো লাইনে কাঁটাতারের বেড়া হবেই।”
প্রদ্যুৎ দাস: কাঁটাতারের বেড়া দিতে বাধা বাংলাদেশীদের। ফের তিনবিঘা আন্দোলনের হুঁশিয়ারি। আগেও রক্ত দিয়েছি আবার রক্ত দেব, তবু জিরো লাইনে কাঁটাতারের বেড়া দেব, হুঁশিয়ারি দিলেন মেখলিগঞ্জের তিনবিঘা করিডর সংলগ্ন সীমান্ত এলাকায় বাসিন্দারা। পাশাপাশি শুক্রবারের বিএসএফ বিজিবি-র ঝামেলার পর শনিবার সকালে ঘটনাস্থলে আসেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক দধিরাম রায়। তিনিও জানান, জিরো লাইনেই কাঁটাতারের বেড়া হবে।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর লক্ষ্য মাত্রা ৪৫ দিনের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়ার জমি অধিগ্রহণ শেষ করতে হবে। সেই মত মেখলিগঞ্জের তিনবিঘা সংলগ্ন বাংলাদেশের দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা সীমান্তে জমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে। অন্যান্য সীমানা থেকে একেবারেই আলাদা এই সীমানা। এখানে তিনবিঘা চুক্তি অনুযায়ী জিরো লাইনে কাঁটাতারের বেড়া দিতে পারে ভারত।
সেইমত ভারত জমি অধিগ্রহণ করছে জিরো লাইন থেকে ৫০ ফুট পরে পর্যন্ত। কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ ও বিজিবি বাঁধা দিতে থাকে। তারা দাবি করে, ১৫০ গজের বাইরে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য। যদিও ভারতীয় সীমান্তের বাসিন্দাদের দাবি, চুক্তি অনুযায়ী তিনবিঘা করিডর দিয়ে বাংলাদেশীরা ১২ ঘন্টার পরিবর্তে ২৪ ঘন্টা যাতায়াত করতে পারে। যদি বাংলাদেশ চুক্তি না মানে তবে আমরাও চুক্তি মানবো না। তিনবিঘা করিডর দিয়ে রাতে বাংলাদেশীদের যাতায়াত বন্ধ করে দেব৷
অনেকের মতে, খোলা সীমান্তে অনিশ্চয়তার দিন এবার শেষ হতে চলেছে। কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে প্রশাসনের প্রস্তুতি দেখে এমনই আশা করছেন তিনবিঘা এলাকার মানুষ। তাঁদের কথায় চাষাবাদ থেকে শুরু করে এতদিন নানা বিষয়ে তাঁরা নিরাপত্তার অভাব অনুভব করতেন। কিন্তু প্রশাসনের প্রস্তুতি দেখে তাঁদের আশা চিন্তা আর বেশিদিন স্থায়ী হবে না।
