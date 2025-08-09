English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Jalpaiguri News: আটদিন পর খোলার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফের ধসের কবলে জাতীয় সড়ক। বন্ধ হল যোগাযোগ ব্যবস্থা। গোটা রাস্তাই ধসে গেল তিস্তার খাদে। 

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 9, 2025, 11:01 AM IST
Teesta Landslide: প্রবল দুর্যোগ! জাতীয় সড়কে জায়গায় জায়গায় ধস, রাস্তা টানা বন্ধ ৮ দিন...
নারায়ণ সিংহ রায়: বেহাল অবস্থা বাংলা-সিকিম (Bengal-Sikkim) লাইফ লাইন ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের। একাধিক জায়গায় ধসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় টানা আটদিন বন্ধ ছিল ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। এমনকি বেশ কিছু জায়গায় তিস্তা নদীর জল বইছিল জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে। যে কারণে ওই সড়ক দিয়ে সম্পূর্ণভাবে যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করে কালিম্পং জেলা প্রশাসন ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ।

যাতায়াত বন্ধ করে পাহাড় কেটে নতুন করে ধস কবলিত এলাকায় তৈরি করা হয় সড়ক। পাশাপাশি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ধস সরানোর কাজ করে জেলা প্রশাসন ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। শেষে আটদিন পর শুক্রবার সকাল থেকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয় জাতীয় সড়ক দিয়ে।

কিন্তু রাতভর টানা বৃষ্টির জেরে শনিবার সকালে ২৯ মাইলে ফের ধসের ঘটনা ঘটে। ফলত জাতীয় সড়কের সিংহভাগ অংশই ধসে যায়। এতে ফের ওই সড়ক দিয়ে বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। জাতীয় সড়ক দিয়ে যান চলাচল ব্যাহত হতেই ওই রাস্তা দিয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করা হয়েছে।

সমস্ত গাড়িকে সেবক দিয়ে গরুবাথান হয়ে আলগাড়া হয়ে বিকল্প পথে সিকিম পাঠানো হচ্ছে। যার জেরে ওই সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। বারবার ধসের ফলে ওই সড়ক দিয়ে যান চলাচল ব্যাহত হওয়ায় উদ্বিগ্ন পর্যটনমহল থেকে ব্যবসায়ীরা।

