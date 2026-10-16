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বন্দেমাতরম গানে পুজোর উদ্বোধন, নজর কাড়ল হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের আদলে তৈরি মণ্ডপ

Durga Puja: জলপাইগুড়ির অসম মোড় তারাপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির পরিচালনায় অসম মোড় রিক্রিয়েশন ক্লাবের পুজোয় এবার বিশেষ আকর্ষণ কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 16, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Oct 16, 2026, 10:20 AM IST
বন্দেমাতরম গানে পুজোর উদ্বোধন, নজর কাড়ল হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের আদলে তৈরি মণ্ডপ

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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